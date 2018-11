Peatón atropellado por 3 vehículos en el Centro de Las Vegas

Un peatón murió luego de ser atropellado por tres vehículos en el centro del Valle de Las Vegas el martes por la noche, informó la policía.

Las autoridades fueron convocadas justo antes de las 8:30 p.m. al accidente en East Flamingo Road al oeste de Burnham Avenue, cerca del Centro Médico Desert Springs, dijo el teniente del Departamento de Policía Metropolitana, David Gordon. El peatón fue declarado muerto en la escena.

La carretera Flamingo se cerró en ambas direcciones entre Burnham Avenue y Spencer Street, según un tweet de la Comisión Regional de Transporte.

#FASTALERT

11/20/2018 10:15 PM

Due to a Fatal Crash

Flamingo is Closed in Both Directions between Spencer and Burnham

Use other Routes

— RTC Southern Nevada (@RTCSNV) November 21, 2018