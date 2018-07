Peatón muere después de ser atropellada en el noreste del Valle de Las Vegas

La policía de Las Vegas está buscando un vehículo que atropelló y mató a una mujer de 61 años en el valle noreste el lunes por la noche.

El accidente se informó alrededor de las 10:45 p.m. en Pecos Road, cerca de Las Vegas Boulevard North, según el sargento. Robert Stauffer del departamento de la policía metropolitana en el accidente fatal.

Stauffer mencionó que la mujer estaba cruzando Pecos en la avenida Canoga con un andador cuando un Dodge Durango gris de principios de la década de 2000 la golpeó justo antes de llegar a la acera. La mujer murió más tarde en el Centro Médico de la Universidad.

Los testigos intentaron seguir al SUV, pero le perdieron la pista en Cheyenne hacia el este cuando el vehículo comenzó a transitar con luces rojas y exceso de velocidad, reportó Stauffer.

Here's the full briefing at the scene from Sgt. Robert Stauffer from Metro's fatal detail. #RJNow pic.twitter.com/ux5IcVytyA

— Max Michor (@MaxMichor) July 3, 2018