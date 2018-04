Perros de Las Vegas competirán por el premio “Best in Show” y por conseguir un hogar

Los perros de The Animal Foundation exhibirán sus virtudes sobre la alfombra y competirán en una variedad de categorías que incluyen actividades para ‘peludos’ pequeños, medianos, grandes, de variedades, cachorros y necesidades especiales.

Los finalistas serán determinados por un jurado conformado por personas que laboran en programas de televisión de Las Vegas. Solo un perro será coronado como “Best in Show”, pero todos los adorables participantes caninos estarán disponibles para adopción luego del evento. Todas las ganancias beneficiarán a los muchos programas de salvamento en The Animal Foundation. Presentado por Zappos for Good.

Cientos de entusiastas de mascotas, más de 50 perros increíbles de refugio y una gran variedad de actividades esperan a la comunidad del Sur de Nevada este domingo 22 de abril en Thomas & Mack Center, 4505 S. Maryland Parkway, Las Vegas, NV 89154.

Puertas abren a las 12:30 pm, el evento inicia a la 1:00 pm. Para más información visite www.animalfoundation.com

Hi, I'm Honey – a friendly, calm, and curious pup ready to meet you! I'm 1-year-old and in search of my #furever home. I'm probably named Honey because I am just so sweet, if I do say so myself! Click link to learn more about me, Honey! https://t.co/ZFXuZ3v0nJ pic.twitter.com/EZuE0QAEVE

— Animal Foundation (@animalfndlv) April 12, 2018