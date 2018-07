Perros de LV toman clases de “Etiqueta Canina” para impresionar a sus adoptantes

The Animal Foundation informó recientemente sobre el lanzamiento de su nuevo programa integral Academia para la Etiqueta Canina (ACE, por sus siglas en inglés), el cual está dedicado a ofrecer capacitación en obediencia y habilidades de socialización para perros de tamaño grande que son más difíciles de dar en adopción. El objetivo es que los ‘peludos’ puedan cautivar más fácilmente a sus nuevos dueños.

ACE está dedicado a ofrecer capacitación en obediencia y habilidades de socialización para perros de tamaño grande. Foto Cortesía.

Diariamente llegan de 80 a 125 animales al refugio de The Animal Foundation. Foto Cortesía.

ACE está dedicado a ofrecer capacitación en obediencia y habilidades de socialización para perros de tamaño grande. Foto Cortesía.

Diariamente llegan de 80 a 125 animales al refugio de The Animal Foundation. Foto Cortesía.

“Puede que encuentren al animal que es para ellos, no al que quieran, eso es muy importante”: Julio Mejía, integrante de The Animal Foundation. Foto Cortesía.

The Animal Foundation informó recientemente sobre el lanzamiento de su nuevo programa integral Academia para la Etiqueta Canina (ACE, por sus siglas en inglés), el cual está dedicado a ofrecer capacitación en obediencia y habilidades de socialización para perros de tamaño grande que son más difíciles de dar en adopción. El objetivo es que los ‘peludos’ puedan cautivar más fácilmente a sus nuevos dueños.

Para ampliar la información, El Tiempo se comunicó con el especialista en mantener juntos a personas y mascotas (KEPPT, por sus siglas en inglés), Julio Mejía, quien explicó los componentes del programa y el motivo por el cual algunos perros grandes no son adoptados tan fácilmente.

“Muchas veces los perros que están aquí no tienen entrenamiento, una de las cosas del programa ACE es promover resultados positivos para perros grandes, a los cuales quizá les falta un poco de buenos modales para impresionar a un adoptante potencial. Esperamos que este programa llegue a solucionar eso”, dijo Mejía.

De acuerdo con el integrante de The Animal Foundation, “hay veces que los perros tienen demasiada energía y no pueden controlar su deseo de salir a correr o de conocer a una persona nueva, esta situación se suma a que posiblemente algunos adoptantes no se sienten lo suficientemente motivados para atender a una mascota con estas características”.

“El entrenamiento es un programa de diez pasos, fue desarrollado por American Kennel Club, al final se les da un certificado a los perros. The Animal Foundation proveerá entrenamiento de obediencia y habilidades de socialización para sus perros más grandes con el fin de aumentar las adopciones y reducir las posibilidades de que estos perros regresen por problemas de comportamiento”, comentó Mejía.

Los próximos interesados en adoptar a un perro que esté participando en éste programa, podrán ver en la puerta de su espacio -en el refugio- un documento con la información. Los caninos graduados tendrán su certificado, mientras que los que ya se han adoptado sin terminar el programa, tendrán la oportunidad de continuar su adiestramiento a bajo costo o gratuitamente para la persona adoptivo.

Este programa ayudará a encontrar un hogar a miles de animales que cada año llegan al refugio. “En un día cotidiano podemos recibir de 80 hasta 125 animales, dependiendo de la época del año. The Animal Foundation actúa como el albergue más grande de admisión abierta en Nevada, proveemos refugio y cuidado médico para miles de animales que no tienen ayuda. Anualmente podemos salvar hasta 25,000 animales, que fue el caso en 2017”, aseveró Mejía.

Otra buena noticia es que actualmente cerca del 80% de los animales que llegan al refugio han tenido desenlace feliz, es decir, que han sido adoptados o regresaron con sus dueños, en el caso de los animales extraviados. No obstante, aún se debe fomentar la cultura del trato ético a los animales y adopción de los mismos.

“ACE va a implementar otras cosas que incluye el aumento de esterilizaciones para reducir la población no deseada y amplificar los esfuerzos de información a la comunidad sobre el problema que tenemos en el valle. También corregir malas percepciones que tienen sobre ciertas razas como pitbull, incluyendo la inseguridad de asignar razas a perros que no les corresponden (cruzas). Hay mucho trabajo que hacer para poder informar mejor a las personas”, expresó Mejía.

Es importante mencionar que The Animal Foundation no solo ha recibido a perros y gatos; otros animales como serpientes, peces, conejos, tortugas, águilas, gallos, gallinas, borregos o cerdos, también están disponibles para adopción, sin embargo, estos animales solo pueden vivir en ciertas jurisdicciones del valle y no todas las personas son elegibles para llevarlos consigo.

Para adopciones, se le pide al adoptante que verifique que el tipo de animal que van a llevarse sea autorizado en la zona donde viven, además de que tengan disponibles de una a dos horas de espera para que puedan conocer bien a su nueva mascota.

“Puede que encuentren al animal que es para ellos, no al que quieran, eso es muy importante. Hay veces que la gente quiere un husky (raza de perro), y resulta que lo que ellos necesitaban era un gato. Aquí el personal puede ayudar con eso, informamos sobre todo tipo de animales”, agregó Mejía.

Los adoptantes deben presentar una identificación oficial y pagar la cuota de adopción, la cual frecuentemente varía de acuerdo a las promociones vigentes. “Para perros cachorros bajo 6 meses es de $250 dólares, $50 si son adultos sobre 6 meses. Puede que necesiten una licencia para todos los residentes de Las Vegas y North Las Vegas, son $10 dólares. Henderson también requiere licencia pero se tramita en ese lugar”, informó Mejía.

Los ingresos por adopción son destinados al mantenimiento de The Animal Foundation, de esta manera pueden seguir ayudando a más animales desamparados en el Sur de Nevada.

Para más información visite

www.animalfoundation.com