Primera parte de una serie ocasional

Kari Monson nunca obtuvo su día en la corte.

Al llegar a casa después de unas vacaciones familiares en julio de 2018, la residente de Summerlin y sus tres hijos encontraron un aviso de desalojo pegado a su puerta. Fue la primera señal de Monson, según ella, de que el dinero de la renta que dejó con el padre de sus dos hijos más pequeños no se había enviado antes de que se fuera en una camioneta de trabajo.

La notificación se publicó el 6 de julio, el día en que la renta de Monson se venció, según muestran los registros de la corte. Le exigió que pagara los mil 450 dólares adeudados dentro de los próximos cuatro días y medio hábiles o que se mudara. Cuando Monson descubrió el aviso casi dos semanas después, el desalojo de la familia era inevitable.

Si ella hubiera vivido en cualquier otro estado, a Monson también le habrían entregado una copia de la demanda de desalojo de su propietario. Se le habría asignado automáticamente una audiencia o un tiempo para solicitar una después de haber sido demandada para poder defenderse ante el tribunal.

Pero en Nevada, los inquilinos amenazados con ser desalojados por atrasarse con su alquiler están obligados por ley a iniciar su propio caso en el tribunal si desean una audiencia. Si un propietario es el primero en presentar una vez que vence el aviso de desalojo por alquiler impago, los tribunales otorgarán el desalojo por defecto.

“Yo diría que hay problemas evidentes con el debido proceso junto con problemas de vivienda justa con ese proceso”, comentó Deborah Thrope, abogada supervisora ​​del Proyecto de Ley de Vivienda Nacional en San Francisco. “No debería ser una cuestión de quién llega más rápido al tribunal”.

De 2014 a 2018, las oficinas de la agente de Las Vegas Valley recibieron órdenes de desalojo para llevar a cabo en más de 99 mil casas, apartamentos y habitaciones de hotel, según un análisis conjunto de los registros del gobierno realizado por el Review-Journal y el investigador de Brown University, Eric Seymour. En otras palabras, aproximadamente tres de cada 10 hogares de inquilinos aquí enfrentaron un desalojo ordenado por un tribunal durante los últimos cinco años.

Dichos inquilinos se encontraron con uno de los procesos de desalojo más rápidos de la nación por falta de pago de la renta, según una encuesta del Review-Journal de abogados de vivienda de todos los estados. Incluso con las reformas que entrarán en vigencia el lunes, la morosidad, la razón más común para el desalojo en los EE. UU., dicen los expertos, puede poner a los nevadenses en la calle en tan solo 15 días una vez que su renta esté vencida.

How quickly a tenant can be evicted for falling behind on rent varies widely throughout the U.S., according to a Review-Journal survey of housing attorneys in all 50 states.

The process begins in most states with a landlord notifying the tenant in writing that they will face an eviction lawsuit if they do not pay their rent. In every state, a court must approve the eviction before it can be carried out by local law enforcement officers.

The chart below represents the shortest amount of time each state’s law allows a tenant to be forced from their home, if their landlord started the eviction process on a Monday. The process is often delayed by overburdened courts and law enforcement officers.