Pete Buttigieg concluye su campaña presidencial demócrata, pide unidad

marzo 2, 2020 - 9:47 am

Pete Buttigieg termina su campaña presidencial durante un discurso para sus seguidores el domingo, 1º de marzo de 2020, en South Bend, Ind. (Michael Caterina/South Bend Tribune via AP)

Pete Buttigieg participa en una mesa redonda sobre tierras públicas de Nevada en el Clark County Wetlands Park en Las Vegas el viernes, 21 de febrero de 2020. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Pete Buttigieg se prepara para subir al escenario de un evento en la sede del Culinary Workers Union 226 en Las Vegas el sábado, 11 de enero de 2020. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Pete Buttigieg, a la derecha, abraza a su marido, Chasten Buttigieg, antes de terminar su campaña presidencial durante un discurso a sus seguidores, el domingo 1º de marzo de 2020, en South Bend, Ind. (Michael Caterina/South Bend Tribune via AP)

Pete Buttigieg habla durante un discurso a sus seguidores el domingo, 1º de febrero de 2020, en South Bend, India. Buttigieg, que pasó de ser el alcalde de Indiana a un candidato de alto nivel para la nominación presidencial demócrata, cerró su campaña el domingo. (Santiago Flores/South Bend Tribune via AP)

WASHINGTON — Pete Buttigieg, quien pasó de ser un alcalde de Indiana a un candidato de alto nivel para la nominación presidencial demócrata, cerró su campaña el domingo.

“La verdad es que el camino se ha estrechado hasta el final para nuestra candidatura si no es por nuestra causa”, le comentó Buttigieg a sus seguidores en South Bend, Indiana. “Debemos reconocer que en este punto de la carrera, la mejor manera de mantener la fe en esos objetivos e ideales es hacerse a un lado y ayudar a unir a nuestro partido y a nuestro país”.

La decisión se tomó justo un día después de que uno de los principales rivales de Buttigieg, el ex vicepresidente Joe Biden, lograra una rotunda victoria en Carolina del Sur, lo que provocó una nueva presión sobre el ala moderada del partido para que se uniera a Biden.

Buttigieg había criticado a Biden, acusándolo de estar desfasado con la política actual. Pero su crítica se había desplazado en los últimos días hacia el líder Bernie Sanders, un progresista polarizador que se beneficiaba del gran número de candidatos que dividían el voto moderado.

Buttigieg y el ex vicepresidente Joe Biden intercambiaron mensajes de voz el domingo, pero no hablaron, según una fuente que conoce los intentos de conversación. Buttigieg hizo la primera llamada para comunicarle a Biden su decisión, luego Biden devolvió la llamada. La pareja no logró comunicarse por la logística del viaje.

Buttigieg, el primer candidato abiertamente gay que se presentó seriamente a la presidencia, trató de argumentar que su partido prosperó cuando aceptó candidatos que ofrecían un cambio generacional. Pero el veterano de la guerra de Afganistán de 38 años terminó teniendo más éxito en ganar a los votantes mayores mientras que Sanders, de 78 años, capturó la energía de los más jóvenes.

“Solo estamos empezando”

“La historia de Pete Buttigieg no ha terminado, es solo el comienzo”, determinó el estratega demócrata David Axelrod. “Tiene 38 años y ya está dentro de la conversación nacional. Obviamente tiene trabajo por hacer en algunas cosas (algunas debilidades que hemos visto en esta elección) pero siempre que haya una conversación de nuevo sobre los candidatos demócratas, él estará en esa conversación y eso es un logro notable, dado donde comenzó hace un año”.

Los votantes vieron a Buttigieg en el carril más moderado del campo demócrata, y floreció pronto con un alto final en las asambleas electorales de Iowa y un estrecho segundo lugar en New Hampshire. Pero a medida que la carrera se trasladó a estados más diversos, menos dependientes de los votantes con educación universitaria, Buttigieg batalló.

Pese a las sólidas organizaciones de Iowa y New Hampshire y de sus partidarios, que incluían una afluencia de ex independientes y republicanos, Buttigieg no logró superar las desalentadoras preguntas sobre su capacidad para conseguir el apoyo de los afroamericanos, clave para la base demócrata.

Ganó solo el tres por cinto del voto “no blanco” en las elecciones primarias del sábado en Carolina del Sur, según AP VoteCast, una amplia encuesta del electorado.

Como alcalde de una ciudad que es 25 por ciento afroamericana, Buttigieg enfrentó críticas por despedir al primer jefe de policía afroamericano en la historia de South Bend y por su manejo del caso de un oficial de policía blanco que disparó fatalmente a un hombre afroamericano armado en junio.

Un grupo de “Black Lives Matter” de South Bend emitió una declaración diciendo que estaba “emocionado” de que Buttigieg dejara la carrera. “Esperamos que haya aprendido la lección, que el neoliberalismo y las políticas anti-afroamericanas ya no serán toleradas”, escribió el grupo.

Críticas de campaña

Después de su inesperado ascenso a la contienda en Iowa y New Hampshire el otoño pasado, Buttigieg se convirtió en el objetivo de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, para las recaudaciones de fondos de alto valor que estaba organizando, en particular una en una cava de vino en California.

La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, también acudió a Buttigieg en los meses anteriores a las asambleas electorales por falta de experiencia nacional. Señaló que él había perdido su única carrera estatal como candidato a tesorero de Indiana en 2010, mientras que ella había ganado tres mandatos estatales en Minnesota, en parte por llevar regiones con fuerte presencia republicana.

Buttigieg presentó en el escenario del debate una figura muy diferente a la de los otros candidatos principales (todos septuagenarios) y atrajo la admiración de los votantes por su conducta tranquila y razonada y por sus habilidades retóricas que reflejaban su formación académica en Harvard, pero que algunos votantes y operativos describieron como “robótica”.

Buttigieg había modelado su campaña en cierta medida a la del ex Presidente Barack Obama, quien ganó las asambleas electorales de Iowa en 2008 basándose en un mensaje de unidad y atrayendo a un saludable bloque de participantes en las asambleas electorales que se celebraban por primera vez, a menudo la clave de un concurso lleno de gente y de alta participación.

Jim Ward, un voluntario de la campaña en South Bend, mencionó que él y otras personas estaban en la oficina local de la campaña en capacitación alrededor de las 6 p.m. cuando se enteraron de la decisión de Buttigieg.

“Se enteraron y se retiraron bastante rápido”, describió en un texto con la AP, señalando que tenía sentimientos encontrados.

“Estoy muy orgulloso de la campaña y orgulloso de Pete por tomar esta decisión y no prolongar la campaña más de lo necesario”, concluyó Ward. “Estoy tan triste de que no le haya funcionado esta vez”.