Petición busca que se exija la notificación a padres de aborto en menores

Una asistente a la manifestación aparece firmando su nombre en la petición para protestar contra los abortos "tardíos”. Robin Hebrock/Pahrump Valley Times

Un Comité de Acción Política (PAC) de Nevada puso en marcha el mes pasado un esfuerzo para recabar apoyos para una iniciativa que exigiría a los médicos notificar a los padres cuando una menor planee abortar.

Si “Protect Our Girls”, un PAC apoyado por “Nevada Right to Life”, recibe las aproximadamente 140 mil firmas que necesita, la Legislatura tendrá que considerar la posibilidad de modificar la ley estatal para exigir la notificación a los padres del aborto de las menores. Si los legisladores rechazan la medida, el texto irá directamente a los votantes en 2024.

“No dejamos que las menores de 10 o 17 años salgan a comprar un auto o una casa solas, pero les permitimos consentir una operación que a menudo no entienden, que no saben cuáles podrían ser las consecuencias físicas y psicológicas”, dijo Melissa Clement, presidenta del PAC que persigue la medida y directora ejecutiva de Nevada Right to Life.

La petición de iniciativa, presentada la semana pasada, es casi idéntica a una iniciativa de 2020. Clement dijo que ese esfuerzo fracasó porque la recolección de firmas coincidió con el cierre del estado en respuesta a la pandemia del COVID-19.

La iniciativa no afectaría a la ley estatal que legaliza el aborto en general. Esa ley fue sometida a un referéndum en 1990 y fue ratificada por el pueblo, lo que significa que no puede cambiarse sin una votación posterior. Pero otras leyes relacionadas con el aborto pueden ser aprobadas por la Legislatura o por iniciativa.

Es regla, pero no se aplica

En la década de 1980, Nevada aprobó una ley de notificación a los padres, pero fue impugnada por Planned Parenthood y anulada por un tribunal federal, dijo Clement. Esta sentencia no fue impugnada por el Estado, dijo.

Según la petición de la iniciativa, el tribunal consideró que la parte de la ley relativa a la derivación judicial no estaba redactada adecuadamente. La iniciativa pretende reescribir esa parte. El lenguaje propuesto permitiría a las niñas pedir a un tribunal que permita un aborto sin notificación a los padres.

Más de 30 estados han promulgado y aplicado leyes relativas a la participación de los padres en los abortos, dijo Clement.

“Pero no en Nevada”, dijo Clement. “Nevada es una capital de tráfico sexual de menores, y permitimos esta laguna jurídica que solo beneficia a los abusadores, a los proxenetas, a los traficantes sexuales, y seguimos haciéndolo. Simplemente permitimos que ocurra”.

Clement dijo que su organización y los padres de todo el estado han pedido a los legisladores que cambien la ley en numerosas ocasiones sin éxito.

Aunque la iniciativa busca la notificación de los padres cuando una menor quiere abortar, no busca el consentimiento de los padres, aunque Clement dijo que espera que eso ocurra algún día. Dijo que hay una diferencia marginal entre exigir el consentimiento paterno y la notificación paterna cuando se trata de reducir el número de abortos en menores.

“Porque esto es lo que ocurre: Cuando eres una adolescente y te enteras de que tus padres se van a enterar de lo que haces, modificas tu comportamiento y haces que tus padres se involucren antes”, dijo.

Si se aprueba, los médicos que infrinjan la ley a sabiendas serán culpables de un delito menor.

Otra iniciativa que el grupo de Clement presentó la semana pasada permitiría explícitamente el acceso de los padres a los historiales médicos de los menores, y exigiría el consentimiento paterno para los procedimientos médicos.

Clement dijo que no sabe si esa iniciativa afectaría al aborto, y que la decisión corresponde a un tribunal. Sin embargo, en su opinión, el aborto es un procedimiento médico.

Dijo que a menudo escucha a padres que no pueden acceder a los expedientes de sus hijas sin el consentimiento escrito de estas.

“Los padres son la persona de la vida de la menor que más se preocupa por ella y que más sabe de ella, por lo que siempre deben participar en la toma de decisiones de la menor”, dijo.

Reacción de los defensores del derecho a decidir

Los grupos pro-abortistas han expresado su oposición a los esfuerzos del PAC.

“Seamos claros, los requisitos de notificación a los padres suelen hacer más daño que bien”, dijo la directora ejecutiva de Planned Parenthood Votes Nevada, Lindsey Harmon, en un comunicado. “Tanto es así que, en 2015, las asociaciones médicas profesionales testificaron en oposición a un proyecto de ley que, de forma muy parecida a la iniciativa de votación presentada la semana pasada, pretendía retrasar el acceso a una atención al aborto crítica y sensible al tiempo y aumentaba el riesgo de abuso o coacción en lugar de lograr su propósito declarado de fomentar la comunicación familiar”.

Harmon dijo que los opositores al aborto están tratando de aprovecharse de los desafíos nacionales al acceso al aborto, pero no tienen el apoyo público de su lado.

“Todas las personas que pueden dar a luz deben tener acceso a todo el espectro de atención a la salud reproductiva y a la educación, y eso incluye la atención al aborto, sin barreras”, dijo. “Medidas como estas no son protectoras. Son intentos transparentes de recortar el derecho fundamental de las nevadenses a la libertad reproductiva”.

Caroline Mello Roberson, directora regional del suroeste de NARAL Pro-Choice America, también emitió un comunicado, en el que argumentaba que las leyes de notificación y consentimiento obligatorios “pueden enviar a los jóvenes a un desvío vergonzoso y traumatizante a través de los tribunales que pone en riesgo su salud y bienestar”.

Roberson dijo que estas leyes perjudican de forma desproporcionada a las personas de color, que ya se enfrentan a barreras sistémicas para recibir atención médica.

“Las jóvenes deben tener la libertad de acceder a la atención al aborto que necesitan sin demora y consultando a alguien en quien confían, y no ser usadas como peonas para obtener beneficios políticos”, dijo.