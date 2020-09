Piden $435 mil en multas a casinos que violan regulaciones de salud por COVID

Sahara Las Vegas, 21 de julio de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La Comisión de Juegos de Nevada emitió una bolsa mixta de castigos a las compañías de casinos de todo el estado por no cumplir con los esfuerzos del gobernador Steve Sisolak para mantener el coronavirus bajo control.

Los comisionados afirmaron que las multas de 135 mil dólares van desde cinco mil dólares a una pequeña operación restringida con ocho máquinas tragamonedas de bartop hasta 75 mil dólares para dos propiedades operadas por The Meruelo Group (la propiedad Sahara en el Strip y el Reno’s Grand Sierra Resort).

La comisión también ordenó multas contra C.O.D. Casino Corp., que hace negocios como el Cod Casino en Minden, de 30 mil dólares; United Coin Machine Co., que hace negocios como Cheers, en Winnemucca, de 15 mil dólares; Hotel Nevada & Gambling Hall Ltd., Hotel Nevada, en Ely, de 10 mil dólares; y Waldman Investments, que hace negocios como Incline Bowl en Incline Village, de cinco mil dólares.

Las multas no son necesariamente una carga, pero envían un mensaje de que estos protocolos deben ser tomados en serio, indicó Brandon Bussmann, director de asuntos gubernamentales de Global Market Advisors LLC, con sede en Las Vegas.

“Nuevo territorio”

La Junta de Control de Juegos de Nevada, que regula los más de mil concesionarios de juegos de azar en todo el estado, comenzó a alertar a los operadores sobre la Declaración de Emergencia de Sisolak, de fecha del 12 de marzo, y publicó orientaciones operacionales poco después: No podía haber más de tres sillas en cada juego de mesa; cada máquina de juego debía limpiarse y desinfectarse al menos una vez cada dos horas; los clientes no podían servirse de los buffets que permanecían abiertos; y el piso del casino y otras áreas públicas de propiedad de un licenciatario debían funcionar bajo la última orientación de distanciamiento social del equipo de asesoramiento médico de Nevada. Una actualización del 17 de junio exigía a todos los visitantes y empleados del casino que llevaran cubiertas protectoras para los rostros, entre otros requisitos adicionales.

Las quejas del regulador de juegos de azar contra los casinos iban desde violaciones relativas al distanciamiento social hasta el uso de cubrebocas.

La queja contra SB Gaming, haciendo negocios como el Sahara en Las Vegas, que fue presentada el 3 de agosto, dictaba que un agente vio a tres clientes que no estaban jugando de pie entre los jugadores en una mesa de dados, un cliente que no estaba jugando de pie entre los jugadores sentados en una mesa de blackjack y cinco que no estaban jugando de pie alrededor de un cliente de una máquina tragamonedas. La denuncia también decía que 135 personas asistieron a un almuerzo en una de las salas de conferencias del Sahara en violación de las reglas que limitan el número máximo de personas que se reúnen a 50.

La queja se combinó con otra contra MEI-GSR Holdings LLC, que hace negocios como el Grand Sierra Resort, Reno, otra ubicación del Grupo Meruelo. Fueron multados conjuntamente con 75 mil dólares por violar los protocolos de distanciamiento social y uso de cubrebocas.

La denuncia, presentada el 7 de agosto, decía que dos jugadores de juegos de mesa no llevaban cubrebocas y en otra inspección, 43 personas no llevaban cubrebocas o las usaban de manera inadecuada. En otra inspección, 34 no llevaban cubrebocas y 50 personas que esperaban para subir a un ascensor no mantuvieron una distancia de seis pies entre los pasajeros. Paul Hobson, vicepresidente y gerente general de la compañía, y Shauna Keep, gerente general, firmaron el acuerdo el miércoles.

Otros incumplimientos

■ Una multa a C.O.D. Casino Corp., haciendo negocios como el Cod Casino en Minden, presentada el 24 de julio. La queja de dos cuentas surgió de una denuncia anónima de alguien que se quejaba de que el casino no cumplía las directivas estatales sobre el uso de cubrebocas. Un agente se reunió con un ejecutivo que quería una declaración de que los clientes que bebían y fumaban debían tener un cubrebocas. El ejecutivo mencionó que había informado a los gerentes de la posible violación, pero horas más tarde, el agente regresó al casino y vio a los clientes jugando a las máquinas tragamonedas sin cubrebocas o no las llevaban puestas correctamente. Scott Tate, presidente de C.O.D., firmó la estipulación el 31 de agosto. La compañía fue multada con 30 mil dólares.

■ Una multa a United Coin Machine Co., que hace negocios como Cheers, en Winnemucca, presentada el 29 de julio. La denuncia de un solo cargo declara que seis máquinas tragamonedas de bar estaban disponibles para jugar en violación de las regulaciones. Steven Arntzen firmó el acuerdo el 15 de septiembre. La compañía fue multada con 15 mil dólares.

■ Una multa a Hotel Nevada & Gambling Hall Ltd., Hotel Nevada, en Ely, presentada el 28 de julio. La denuncia de tres cuentas indica que durante una inspección, tres empleados y tres clientes no llevaban o llevaban inadecuadamente cubrebocas. En una segunda inspección realizada más tarde ese mismo día, se encontró que cuatro clientes no llevaban cubrebocas. Curt Wegener, presidente de Waldman, firmó la estipulación el 8 de septiembre. La compañía fue multada con 10 mil dólares.

■ Waldman Investments, haciendo negocios como Incline Bowl en Incline Village, presentó el 28 de julio. La queja de un solo recuento indicó que las tragamonedas de bar seguían en juego en violación de las órdenes de que fueran apagadas. La empresa fue multada con cinco mil dólares.