Piden desfinanciamiento de la Policía Escolar

Estudiantes y miembros de Make The Road Nevada se manifestaron en contra de la Policía Escolar. Miércoles 25 de junio de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El organizador de Make The Road Nevada, Rico Ocampo, consideró que se deben impulsar programas sociales para los estudiantes. Miércoles 25 de junio de 2020 en las inmediaciones de la preparatoria Desert Pines. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La organización Make The Road Nevada llevó a cabo un mitin al exterior de la preparatoria Desert Pines, mediante el cual pidieron el desfinanciamiento de la Policía Escolar. Esta actividad aconteció el miércoles 25 de junio y contó con la participación de algunos jóvenes que dijeron estudiar en instituciones administradas por el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés).

“La pregunta que tengo para el CCSD es ¿Las vidas de los estudiantes afroamericanos importan? Los datos ahora nos dicen que no importan, los datos nos dicen que el CCSD no ha tomado acción para asegurar que los jóvenes que están en preparatoria no sean víctimas del racismo”, comentó el organizador de Make The Road Nevada, Rico Ocampo.

De acuerdo con dicha organización, las agencias policiales presuntamente tienen un largo historial de violencia contra las comunidades de color, especialmente afroamericanos, y consideran que eso no termina en las puertas de la escuela.

“Queremos que el Distrito Escolar implemente justicias restaurativas. No queremos que a los estudiantes los manden a la cárcel, queremos programas, segundas oportunidades, ellos merecen eso. Hemos averiguado que el Distrito Escolar tiene 18 millones de dólares en su presupuesto, vemos en los datos que la presencia de policías no ha ayudado a los estudiantes”, opinó Ocampo.

Ante esta aseveración, El Tiempo cuestionó: ¿No considera usted que desfinanciar a la Policía Escolar podría ser una petición exagerada, tomando en cuenta que deben existir buenos elementos para la seguridad?

“Puedo ver esa parte de la conversación, pero los elementos son buenos para estudiantes blancos nada más. Para estudiantes afroamericanos, hispanos, indocumentados, este sistema no es para ellos. Eso no es justo… Pedimos que saquen a la policía porque no nos han ayudado, no nos han escuchado y no nos han dado la oportunidad de llegar a la mesa y negociar un sistema que sea justo para nosotros”, respondió Ocampo.

Los manifestantes consideraron que desfinanciar a la Policía Escolar sería el primer paso para utilizar esos recursos en otro tipo de programas. De acuerdo con Make The Road Nevada, durante el año escolar 2015-2016 del CCSD, los estudiantes afroamericanos representaron el 14 por ciento de la inscripción total, pero el 47 por ciento de ellos tuvieron casos ante la policía.

“Si dicen que necesitan a la policía porque hay muchas peleas y cosas que pasan en la escuela, nosotros queremos averiguar el problema de raíz. Queremos tener consejeros capacitados para hablar con los jóvenes, queremos trabajadores sociales y enfermeras. Ahora, el CCSD tiene un consejero para 400 estudiantes”, mencionó Ocampo y agregó que dichas peticiones fueron hechas por estudiantes que han acudido a su organización.

– Respuesta del CCSD

Ante esto, El Tiempo solicitó conocer la postura del Distrito Escolar del Condado Clark. A continuación, el mensaje completo del superintendente Jesús F. Jara:

“Como superintendente del quinto distrito escolar más grande de este país, responsable de educar a casi 320,000 estudiantes que representan un tapiz étnico rico y diverso, me opongo rotundamente a cualquier tipo de discriminación. La marginación y la represión de las personas de color ha sido un problema de larga data en este país. En las últimas semanas, el pasado tumultuoso de nuestra nación y los efectos duraderos del racismo han surgido una vez más en nuestra historia estadounidense. Como hombre latino con un rol que requiere un alto nivel de responsabilidad y la confianza del público, quiero dejar en claro que respetaremos los derechos de cada niño que es educado por este Distrito.

Los sueños, las aspiraciones y el futuro de nuestros estudiantes son lo primero. Y, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) tiene una política de tolerancia cero con respecto a la discriminación. El Departamento de Policía del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSDPD) brinda servicios al Distrito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con un claro entendimiento de que cada uno de nuestros estudiantes merece respeto, cortesía y debido proceso. La mayoría de los niños en este distrito se encuentran entre los menos atendidos, luchando con problemas de falta de vivienda, inseguridad alimentaria, violencia doméstica y otras realidades duras. No les haremos un mal servicio aún mayor al permitirles enfrentar dificultades adicionales mientras interactúan con la policía del Distrito.

Si bien todas las derivaciones en todo el Distrito al Departamento de Servicios de Justicia Juvenil han disminuido en general en un 28% durante los tres años anteriores, para los estudiantes negros, la disminución fue solo del 22%. En la actualidad, estamos analizando detenidamente por qué sucedió eso para que podamos trabajar para abordar la causa subyacente. Estamos aquí para educar a los niños del Condado Clark, no para prepararlos para la tubería de la prisión. Muchos de los que están detrás de los muros de la prisión hoy en día, en todo el país, fracasaron durante su experiencia K-12. Si un adulto atento trató de descubrir por qué se había salido del camino y comenzó a actuar, por qué habían comenzado a faltar tantos días de instrucción o por qué continuamente no entregaron las tareas, su curso podría haber tomado un curso diferente giro. No lo soportaremos en

Estamos trabajando diligentemente para abordar los problemas de seguridad escolar, mientras mantenemos el bienestar de nuestros estudiantes y su éxito académico como nuestro enfoque principal. La educación es la clave para una vida mejor y haremos todo lo posible para proteger ese derecho para nuestros hijos.

Si bien hemos trabajado con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) para abordar asuntos relacionados con el crimen juvenil y la actividad de pandillas, por nombrar algunos, CCSDPD es una entidad independiente que sirve a la comunidad CCSD. Sus asociaciones con otras agencias de aplicación de la ley ayudan a mejorar el nivel de servicio prestado a todos. Esas asociaciones no tienen la intención de fortalecer el brazo de la ley contra nuestra comunidad, sino solo para ayudar a mantener a nuestra comunidad segura. Además, como miembros de la Asociación de Justicia Escolar, CCSDPD trabaja diligentemente para encontrar alternativas a las citas y respuestas a incidentes menores para los estudiantes. Este es un paso importante en nuestros esfuerzos por enfocarnos en la justicia restaurativa y en nuestros esfuerzos por eliminar la tubería de la escuela a la prisión para nuestros estudiantes negros y marrones. Nuestra asociación con el puerto ya ha cumplido su promesa, reduciendo la reincidencia para los estudiantes. The Harbour proporciona un lugar seguro para la orientación y responde al bienestar de los jóvenes a través de una asociación con el Departamento de Justicia Juvenil, la Oficina del Fiscal de Distrito y CCSDPD.

Yo, junto con la Junta Directiva de CCSD, me comprometo a garantizar la igualdad de trato para cualquier persona que interactúe con el CCSDPD. Nuestros oficiales deben cumplir con los estrictos procedimientos que hemos adoptado para garantizar que todas las actividades policiales se realicen con el más alto nivel de integridad de acuerdo con las leyes federales, estatales y locales.

Nuestros oficiales comprenden que si bien tienen la tarea de mantener seguras nuestras escuelas y la comunidad, están ayudando a nuestros hijos en el camino hacia un futuro mejor. Nuestro compromiso con la equidad y la inclusión se mantiene firme”.

