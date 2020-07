Piden justicia por Vanessa Guillén

“Sentimos con todo el corazón la pérdida de Vanessa, me duele hasta el alma, la siento como si fuera mi hija por la razón de que soy madre de soldados. Tengo hijas, no me gustaría que a ninguna le pasara eso”, fueron las palabras que la señora Verónica Quezada expresó durante una manifestación realizada el viernes 3 de julio en el Strip de Las Vegas, cuyo objetivo fue pedir justicia por el homicidio de la soldado Vanessa Guillén.

Un grupo de habitantes del sur de Nevada se manifestaron en el Strip de Las Vegas para pedir justicia por el homicidio de la soldado Vanessa Guillén. Viernes 3 de julio de 2020. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Un grupo de habitantes del sur de Nevada se manifestaron en el Strip de Las Vegas para pedir justicia por el homicidio de la soldado Vanessa Guillén. Viernes 3 de julio de 2020. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La señora Verónica Quezada se mostró indignada por el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en una base militar de Texas. Viernes 3 de julio de 2020 en el Strip de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Un grupo de habitantes del sur de Nevada se manifestaron en el Strip de Las Vegas para pedir justicia por el homicidio de la soldado Vanessa Guillén. Viernes 3 de julio de 2020. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

“Sentimos con todo el corazón la pérdida de Vanessa, me duele hasta el alma, la siento como si fuera mi hija por la razón de que soy madre de soldados. Tengo hijas, no me gustaría que a ninguna le pasara eso”, fueron las palabras que la señora Verónica Quezada expresó durante una manifestación realizada el viernes 3 de julio en el Strip de Las Vegas, cuyo objetivo fue pedir justicia por el homicidio de la soldado Vanessa Guillén.

De acuerdo con la información que ha trascendido sobre el caso, Guillén –de 20 años- desapareció alrededor de la 1:00 p.m. del miércoles 22 de abril de 2020 en el cuartel general del Escuadrón de Ingenieros Regionales, en Fort Hood, Texas.

El 1 de julio, la policía de Killeen -población cercana a la base- intentó contactar a un sospechoso vinculado con la desaparición de la víctima, pero este huyó de la base militar y posteriormente se suicidó. El ahora occiso fue identificado como Aarón David Robinson, un hombre afroamericano de 20 años.

De acuerdo con la investigación y denuncia sobre el caso, Vanessa habría sido asesinada por Robinson tras una disputa en la que presuntamente le propinó varios golpes de martillo mientras permanecía en la base de Fort Hood. El cuerpo de la soldado habría sido enterrado en tres áreas distantes entre sí. Robinson habría pedido ayuda a su novia Cecily Anne Aguilar para intentar ocultar el cuerpo.

Aguilar fue arrestada en Texas y se encuentra recluida en el Centro de Detención del Condado Bell. El 2 de julio se informó que la presunta cómplice sería transferida a custodia federal bajo un cargo de conspiración para manipular pruebas.

El atroz crimen contra la joven soldado de ascendencia mexicana causó indignación en distintas partes del país, y la comunidad del sur de Nevada no fue ajena a esta difícil situación.

“Tengo a mis cuatro hijos, están en las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Guardia Nacional (respectivamente). A mí no me gusta la injusticia, estoy pidiendo justicia por todos los soldados desaparecidos, tenemos preguntas y exigimos respuestas para todos los solados desaparecidos, no importa la raza”, comentó Quezada durante la protesta efectuada en Las Vegas.

Quezada aseveró que históricamente ya han sido cerca de 200 soldados muertos y discriminados en bases militares de Estados Unidos, por lo que hizo un llamado de unión a todas las comunidades para pedir justicia. Ante esto, El Tiempo le preguntó ¿Qué fue lo primero que pensó cuando se dieron a conocer detalles de dicho homicidio?

“Me dio miedo, ¿Qué pasa si el día de mañana mis nietos quieren entrar a las Fuerzas Armadas? Como la familia que somos de militares, si ellos quieren integrarse, me va a dar miedo que me los entreguen muertos o desaparecidos, que nadie sepa dónde quedaron dentro de la misma base, no en una guerra, en su propio país”, respondió Quezada.

La manifestación comenzó frente al Hotel Internacional Trump y siguió por algunas cuadras de Las Vegas Boulevard. A pregunta de este periódico sobre porqué iniciar la protesta en ese lugar, siendo que dicho hotel es un establecimiento comercial, Quezada consideró que “queremos que nos escuche el señor presidente (Donald Trump), es quien tiene el poder para darles protección, puede exigir y darle respuestas a la comunidad, él está para protegernos y defendernos. Tiene que proteger a sus soldados y militares, exigimos respuesta de él”.

Este evento tomó tres días de planeación y ha sido parte de distintas movilizaciones locales que diversos grupos han hecho en los últimos días para pedir justicia por Vanessa Guillén.

Como un mensaje a la madre de Vanessa, Gloria Guillén, la señora Quezada pidió que “Dios le de fuerza, sé que esto nunca se le va a olvidar, perder a un hijo es el dolor más grande que puede existir en este mundo. Pero que ella misma no se deje caer y que exija respuesta a todas sus preguntas, que no se canse de luchar para exigir, que no solo lo haga por su hija sino por otros soldados desaparecidos”.

– ¡Unidos somos más!

Por otro lado, en redes sociales se convocó a una movilización de gente que exige justicia para Vanessa Guillén.

La Caravana Unidos Somos Más fue organizada por un grupo de personas entre las que destacó Marko Gamboa, una persona que predica con el ejemplo y, justamente por eso, explicó a El Tiempo que la caravana vehicular era pacífica y en solidaridad con la familia de la soldado, quien era nacida en Estados Unidos pero de padres mexicanos.

De acuerdo con información vertida por las autoridades, los restos hallados aproximadamente a 20 millas de la base militar Fort Hood, en Texas, pertenecen a Vanessa Guillén. La abogada de la familia Natalie Khawam manifestó que recibieron la noticia mientras conversaban con un ministro religioso.

Los investigadores no pudieron usar registros dentales para identificar a Guillén debido al estado de sus restos y en su lugar usaron ADN de muestras de huesos y cabello, dijo Khawam.

La caravana “Unidos somos más” se convocó a las 6:30 de la tarde, para el martes 7 de julio de 2020, en la parte trasera del estacionamiento del Broadacres Swapmeet (Las Vegas Blvd. y Pecos). Mayra Cortéz Heredia publicó algunas de las virtudes de Vanessa Guillén: Ella “era una mujer latina”, “una hija ejemplar”, “estaba siguiendo un sueño” que se convirtió en su peor pesadilla. Era una ciudadana que quería servir a su país, el país del “sueño americano”. Ella “fue asesinada con alevosía y ventaja”, ella “sufrió golpe a golpe hasta morir”. Vanessa Guillén “dejó un dolor inmenso en su familia con su desaparición y su partida”.

Contacte al periodista Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.