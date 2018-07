Piden legislar adquisición y uso de armas

Cientos de personas se congregaron en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista durante el foro sobre política y control de armas organizado por March of our Lives. Lunes 16 de julio de 2018 en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Karl Catarata urgió a los legisladores presentes que aborden el tema del control de armas en la próxima sesión legislativa. Lunes 16 de julio de 2018 en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Pamela Ríos, estudiante graduada de UNLV participó en el foro sobre control de armas. Lunes 16 de julio de 2018 en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El Town Hall duró 90 minutos y se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista, y discutió la legislación de prevención de violencia con armas de fuego en Nevada, la supervivencia, la sanación y donde continúa el movimiento. 16 de julio de 2018 en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La población más afectada por la violencia generada por el uso de armas, sin duda, somos todos. En cada rincón del país se han registrado tiroteos, es tiempo de acabar con este flagelo que pone en riesgo la estabilidad y el futuro de nuestra gente. Con esas palabras expresaron los panelistas la preocupación que tienen por el creciente número de tiroteos, algunos de ellos vinieron desde Florida para compartir su experiencia y sumarla a la de las víctimas que dejó el Route 91 Harvest Festival, en esta ciudad, el pasado primero de octubre, frente al Mandalay Bay.

Los jóvenes tomaron parte en un foro informativo realizado, el lunes 16 de julio, en el gimnasio de la escuela preparatoria Sierra Vista, al suroeste de la ciudad.

El Town Hall fue organizado por la organización March for Our Lives.

“La violencia por el uso de armas afecta mi comunidad, desde el primero de octubre me sensibilicé por los miles de afectados que se vieron perjudicados por la peor matanza en los Estados Unidos, el primero de octubre, un individuo le arrebató la vida a 58 personas y dejó mal heridas a otras 500, no imaginaba que fuéramos un objetivo del terrorismo. Estoy aquí porque quiero cambiar las cosas, soy sobreviviente de la violencia armada, aspiro a vivir con tranquilidad, en una ciudad que se caracteriza por su hospitalidad”, comentó Pamela Ríos, de 23 años de edad, estudiante egresada de la Universidad de Nevada Las Vegas, agregando “sin embargo, pese a toda la maldad del tirador, el amor y la fraternidad se hicieron presentes. No había visto tanta solidaridad con las víctimas de alguna tragedia como esta”.

March for Our Lives, que también organizó huelgas escolares en todo el país para protestar por más leyes sobre armas de fuego, está dirigido por sobrevivientes del tiroteo de Stoneman Douglas High School, en Parkland, Florida. El tiroteo mató a 17 personas en febrero de este año.

“Todos nosotros somos personas de color, en mi caso decidí involucrarme en la organización porque es una iniciativa que permite abordar temas que afectan nuestra vida. Soy mujer, de descendencia mexicana, gay y sobreviviente de violencia con armas. Por todo eso, es mucho más fácil entender la injusticia social, la marginación y otros problemas que enfrentamos en lo cotidiano. El movimiento March of our Lives, representa a todos indistintamente de su preferencia sexual, ideología, estatus económico, etc. La educación nos permitirá abordar y entendernos para encontrar la mejor solución para los problemas que nos aquejan”, destacó Pamela Ríos.

Uno de los principales puntos de discusión fue la verificación de antecedentes universales para la compra de armas en Nevada. Los votantes de Nevada aprobaron una medida para crear verificaciones de antecedentes universales en 2016, pero la ley no se ha aplicado. El procurador general Adam Laxalt, ha reiterado en diferentes ocasiones que no puede aplicar la ley de la manera en que está escrita.