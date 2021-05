Piden reforma migratoria en marcha del “Primero de Mayo”

Activistas y grupos locales participaron en la décimo quinta edición de la marcha del “Primero de Mayo” en Las Vegas. Sábado 1 de mayo de 2021 en las inmediaciones del Edificio Federal Lloyd D. George. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El activista Cuauhtémoc Sánchez habló fuerte contra los demócratas y republicanos que no han trabajado en una reforma migratoria realista. Sábado 1 de mayo de 2021 en las inmediaciones del Edificio Federal Lloyd D. George. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Con el objetivo de impulsar los derechos laborales y otros temas sociales, decenas de personas se unieron para participar en la décimo quinta edición de la marcha del “Primero de Mayo” (Las Vegas May Day), cuyo lema fue: “Sin trabajo nada prospera”.

La marcha se realizó el sábado 1 de mayo de 2021 y salió del Historic Commercial Center District, al este de Sahara Avenue, con rumbo a las inmediaciones del Edificio Federal Lloyd D. George, situado sobre Las Vegas Bouelvard. La actividad terminó con un mitin donde los asistentes pidieron respeto a los derechos laborales y a los derechos de grupos minoritarios como migrantes, indígenas, LGBTQIA, además de manifestarse contra casos de brutalidad policial.

“Como migrante me da mucha tristeza que la comunidad no esté participando en este tipo de ejercicios de expresión, si bien es una marcha, es una forma de hacernos ver en esta ciudad. Necesitamos mucho que se demuestre que somos bastantes, creo que con la pandemia se demostró que somos trabajadores esenciales y me da mucha tristeza que esta marcha no haya sido lo que pudo ser de acuerdo a la situación”, comentó Jorge Martín, asistente a la marcha.

Martín le pidió a la comunidad migrante que tenga consciencia de todo el tiempo que posiblemente han sufrido discriminación y ataques de los distintos gobiernos y de las agencias de seguridad. Consideró que posiblemente no hubo más personas en la marcha debido a los estímulos económicos que se emitieron, lo cual pudo hacer que la gente esté tranquila en sus casas.

“Pero cuando los estímulos se acaben vamos a volver a la misma situación. Somos los migrantes los que menos dinero ganamos”, dijo Martín y pidió unión para tratar de presionar a los políticos para trabajar en una reforma migratoria que sea realista.

“En cuanto a políticos, es pura estrategia, no se puede esperar una reforma migratoria por parte de los demócratas ni de los republicanos, porque no es conveniente para ciertas políticas que ellos llevan. Como migrante no me puedo poner del lado de ningún partido político porque entiendo el trabajo de ellos, que es ganar votantes. Por ejemplo, ahora a los demócratas les salió muy barata la campaña porque los latinos se la hicieron, mucha de nuestra gente salió a trabajar gratis por ellos con la esperanza de que se hiciera algo, pero la realidad es que el Sr. Biden lo único que necesitaba era ganar votos y eso fue lo que logró”, acotó Martín.

Es importante recordar que tradicionalmente, el “Primero de Mayo” se ha celebrado como el “Día Internacional del Trabajador”, pero su historia se remonta a las protestas de 1886 por una jornada laboral de ocho horas, la cual tuvo lugar en en Haymarket Square de Chicago, posteriormente el movimiento se extendió a los derechos de los trabajadores durante esa época. Mientras que en los últimos años, también se ha incluido la petición de una reforma migratoria por considerarse un derecho para los trabajadores que no cuentan con un estatus legal en Estados Unidos.

“Independientemente de las mentiras de los políticos, creo que es un momento crucial, muy importante, podemos darle fuerza a nuestro movimiento, que ellos vean la importancia que tenemos. Somos quienes durante la pandemia le dimos giro a este país, si bien es nuestro aporte y lo hacemos con mucho amor a este país, también sería bueno que nos permitieran demostrarle a este gobierno de lo que somos capaces si nos dan la oportunidad de tener ‘papeles’”, añadió Martín.

Por su parte, el activista Cuauhtémoc Sánchez agradeció el apoyo de los grupos que se unieron a esta manifestación y pidió a los funcionarios de ambos partidos políticos que tengan más respeto para los migrantes indocumentados, ya que muchos son considerados como trabajadores esenciales.

“Es importante que nosotros sigamos luchando. En la frontera hemos tenido miles de muertos, tenemos a niños encarcelados injustamente por ser ‘ilegales’. No hay una solución, necesitamos un sistema que trabaje bien, que no separen a los niños de los padres y que haya justicia para ellos”, dijo Sánchez al tomar el micrófono al término de la marcha.

“Para lograr una reforma migratoria necesitamos luchar más nosotros como latinos, necesitamos más fuerza. Hacer conciencia que necesitamos esa reforma por nuestros hijos, por nuestras familias. Estamos hasta la ch*****a de que los demócratas jueguen con nosotros, y los republicanos también, solo se echan la culpa y nosotros somos su juguete. Necesitamos meter presión”, concluyó Sánchez.

