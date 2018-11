Piden la salida del fideicomisario Kevin Child

“Ese tipo de conducirse y manejar su carácter es muy malo (Kevin Child), necesitamos opciones mejores”, dijo Leo Murrieta, director de Make the Road Action NV. Jueves 1 de noviembre de 2018 al exterior de la oficina de Make the Road Action NV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Pienso que la educación es lo más importante, de eso depende el futuro de nuestros hijos”, comentó Yolanda Muñoz, madre de familia. Jueves 1 de noviembre de 2018 al exterior de la oficina de Make the Road Action NV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Miembros de Make the Road Action NV dijeron estar preocupados ante las acusaciones del fideicomisario Kevin Child. Jueves 1 de noviembre de 2018 al exterior de la oficina de Make the Road Action NV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Miembros de Make the Road Action NV dijeron estar preocupados ante las acusaciones del fideicomisario Kevin Child. Jueves 1 de noviembre de 2018 al exterior de la oficina de Make the Road Action NV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Desde hace algún tiempo Las Vegas Review-Journal, el medio de comunicación más importante de Nevada, solicitó al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) publicar el contenido de una investigación relacionada con la conducta del fideicomisario Kevin Child, quien representa al Distrito D en la Junta Escolar.

Bajo la amenaza de una sanción judicial, el CCSD publicó 104 páginas de dicho material el martes 30 de octubre. La investigación incluyó a 29 personas que fueron entrevistadas entre enero del 2016 y mayo del 2017, los resultados indicaron que Child se involucraba habitualmente en comportamientos inapropiados con los empleados del distrito.

Al darse a conocer dicha información, miembros de la organización Make the Road Action Nevada convocaron a una conferencia de prensa para externar públicamente su preocupación por el comportamiento de Child, quien buscaría la reelección a su cargo contendiendo ante la trabajadora del CSN Irene Cepeda.

El director de Make the Road Action NV, Leo Murrieta, reaccionó con desagrado al leer el informe por primera vez. “Ese fue el último punto, ya pasó el tiempo de esperar que él (Child) haga lo correcto y salga de la mesa directiva, pero no lo va a hacer, no es un hombre de buen carácter y ya lo vimos en este reporte. Su agenda y su misión es abusar a la comunidad y a nuestras escuelas. El tiempo de pararlo es ahora, él no merece ese puesto”.

De acuerdo con Las Vegas Review-Journal, un grupo de mujeres expresó a los investigadores que Child habría hechos comentarios sugerentes y que se sentían temerosas e incómodas a su alrededor. Una de las presuntas solicitudes de una de las involucradas habría sido protección de seguridad contra la “interacción tóxica, acosadora e intimidante del administrador”, según su declaración.

“Ese tipo de conducirse y manejar su carácter es muy malo, necesitamos opciones mejores”, dijo Murrieta e impulsó su apoyo a la candidata Irene Cepeda.

No obstante, existen preocupaciones por otros aspectos relacionados con Kevin Child: “Las cosas que más me han ofendido son las conversaciones que ha tenido con los estudiantes sobre prevenir el suicidio, él no está calificado para tener esas conversaciones con unos niños que están experimentando traumas o situaciones en sus casas. Child no es profesional, debe dejar la educación y la psicología a los que sí son expertos”, agregó Murrieta.

El evento contó con la participación de padres de familia que dijeron estar consternadas por el hecho de que una persona con las acusaciones de Child continúe en la mesa directiva del Distrito Escolar del Condado Clark.

Yolanda Muñoz, madre de familia, mencionó que, “me preocupa que una persona como él esté representando a nuestras escuelas, él está en contra de la comunidad inmigrante. Me preocupa que una persona como él esté en ese puesto. Ha ofendido a la comunidad, ha hecho cosas que creo que no debe de hacer un representante”.

Algunos participantes de esta actividad mostraron apoyo para que Cepeda asumiera el cargo, sin embargo, la señora Muñoz prefirió no impulsar a ningún otro candidato; “No puedo opinar porque realmente no la he estudiado. Pero quiero que quede alguien que no esté en contra de nuestra comunidad. Pienso que la educación es lo más importante, de eso depende el futuro de nuestros hijos”, concluyó.

Trascendió que desde el año pasado el entonces superintendente Pat Skorkowsky prohibió a Child visitar las instalaciones del distrito sin autorización. No obstante, Child aseguró no haber hecho nada incorrecto y calificó la acción de Skorkowsky como una venganza personal contra él.