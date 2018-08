Pierde licencia de burdel el candidato a la Asamblea de Nevada: Dennis Hof

Los legisladores del condado de Nye revocaron el martes la licencia del candidato a la Asamblea, Dennis Hof, del burdel Love Ranch luego de que no pudo solicitar la renovación y pagar las cuotas a tiempo.

agosto 8, 2018 - 10:08 am

El propietario de burdeles de Nevada, Dennis Hof, segundo desde la derecha celebra en Pahrump después de ganar las elecciones primarias republicanas para el Nevada Assembly District 36, el martes 12 de junio de 2018. Hof es dueño de media docena de burdeles legales en Nevada y estrella de la serie de HBO "Cathouse". (David Montero / Los Angeles Times vía AP)

Dennis Hof Dennis Hof habla en su mitin de campaña el 2 de junio de 2018 en el Pahrump Nugget en Pahrump. Horace Langford Jr./Pahrump Valley Times

Es la primera vez que el condado de Nye ha removido permanentemente una licencia de burdel en la década en que la comisionada Lorinda Wichman ha servido al condado. Wichman, quien preside la Junta de Licencias y Licor del condado, señaló que Hof continúa violando las normas del condado e ignorando la autoridad.

“Tengo la clara impresión de que el Sr. Hof cree que las leyes no se aplican a él”, criticó Wichman. “Si la gente no sigue las reglas y las leyes que todos los demás siguen, causará problemas; no podemos mantener nuestros otros burdeles a un nivel y luego permitirle a él resbalarse en otras cosas”.

Hof, un republicano que se postuló para representar al Distrito 36 de la Asamblea, declinó hacer comentarios a través de su asesor político, Chuck Muth.

Wichman dijo que Hof se pasó la fecha límite el año pasado para presentar la solicitud de renovación de Love Ranch y pagar los aranceles impuestos por las autoridades. El condado lo dejó pasar en ese tiempo; Wichman no está segura por qué.

Otras tres licencias de renovación de burdeles del condado de Nye fueron aprobadas el martes.

Fuentes del condado informaron que la alguacil del condado de Nye, Sharon Wehrly, fue a Love Ranch el martes, pero el gerente se negó a cumplir con la orden de cierre. Wehrly está recurriendo a la oficina del fiscal de distrito del condado de Nye en busca de ayuda.

El condado de Nye es hogar de cuatro burdeles. Hof posee un burdel en el condado de Nye y otros cinco en todo el estado. Nye era uno de los dos condados de Nevada que consideraban peticiones de los ciudadanos para prohibir burdeles, pero la medida no avanzó.

Wichman y sus colegas comisionados afirman que Hof ha operado Love Ranch bajo violación de las reglas del condado. Este año, los comisionados se enredaron con él por carteles ilegales y su falla para asegurar que los remolques en su propiedad fueran inspeccionados después de la renovación. La licencia del burdel de Hof fue suspendida por el condado de Nye en febrero.

En una entrevista previa, Hof negó haber realizado cambios en los trailers y culpó de sus problemas a su enemigo político, el asambleísta James Oscarson, del que manifestó que estaba tomando represalias porque Hof lo desafió a él, y al Partido Republicano.

El comisionado del condado de Nye, Dan Schinhofen, quien también es miembro de la junta de licencias y licor, declaró: “Me entristece que el Sr. Hof siga violando el código del condado y que nuestro fiscal se niegue a presentar cargos por perjurio”.

Para revocar la decisión, Hof debe presentar una nueva solicitud de burdel para operar Love Ranch.