Planea Southwest Gas aumentar tarifas de Nevada para pagar casas y más masajes

octubre 5, 2018 - 11:10 am

Se ve un camión de Southwest Gas el viernes 17 de agosto de 2018, en North Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Una empresa de servicios públicos quiere que los habitantes de Nevada paguen la factura de los costos asociados con las viviendas para sus empleados, los cargos “frívolos” para los consultores e incluso los masajes de los empleados, según una revisión estatal.

En mayo, Southwest Gas solicitó a la Comisión de Servicios Públicos (PUC) para aumentar sus servicios minoristas de gas natural. Como parte de ese proceso, la PUC revisa una gran cantidad de cargos presentados por la compañía para justificar la necesidad de aumentar las tarifas para cada cliente de $2 a $3 por mes.

La revisión de los cargos de Southwest Gas, que se presentó el miércoles, cuestiona muchos de los gastos y recomienda que la PUC no permita que se incluyan muchos al establecer nuevas tarifas de servicios públicos.

“Durante mi investigación, quedó muy claro que SWG no administra prudentemente sus contratos o gastos y no documenta adecuadamente la justificación de sus acciones”, escribió Adam Danise, ingeniero eléctrico de la Comisión de Servicios Públicos, en 42 páginas de testimonio escrito que detallaba, hasta el último centavo, las compras y cargos que consideró inapropiados.

Esos cargos incluyeron mil 645 dólares de vales para masajes de silla de 10 minutos en agosto y septiembre de 2015; cargos múltiples para reuniones de almuerzo y cena, incluido uno por $800 en Brio en Las Vegas; los gastos de camarero; membresía en un club de golf en Las Vegas; y $90 mil para una retroexcavadora, que Danise describió como “la más atroz” porque Southwest Gas había acordado previamente retirarla como parte de una violación de seguridad.

Southwest Gas también presentó $7 mil 568.39 en cargos por un piano digital Casio, un sistema de cine en casa Yamaha, una parrilla y múltiples altavoces inalámbricos Bose y auriculares JBL Bluetooth, así como $41 mil para comidas que no son de viaje y $3 mil para entretenimiento que no fue de viaje.

La compañía pasaría todos esos costos a los clientes si la PUC los aprobara.

“Me parece problemático que, con base a los documentos proporcionados, SWG nunca cuestionó ningún cargo, nunca cuestionó la reserva de esos costos como costos de proyecto para la recuperación del contribuyente”, escribió Danise.

También criticó a la compañía por la falta de preparación en la revisión. Declaró que le dio a Southwest Gas más de 20 días hábiles para reunir los documentos que deseaba revisar, pero cuando se apareció “no se había reunido un solo documento”.

“Es muy preocupante que SWG no tuviera la documentación fácilmente disponible durante mi auditoría in situ, lo que me sugiere que SWG es muy imprudente con el funcionamiento de las auditorías regulatorias, tiene procesos y documentación internos inadecuados o se realizó deliberadamente. El proceso dificulta frustrar la investigación”.

Danise agregó que parecía que la compañía “no esperaba que los $600 más millones en costos de capital que solicita se colocaran en las tasas se que se examinarían a detalle”.

Cuando se le preguntó sobre los hallazgos de Danise en la revisión, la portavoz de Southwest Gas, Amy Washburn, señaló que “presentaría un testimonio de refutación ante la Comisión de Servicios Públicos de Nevada a finales de este mes”.

Problemas de consultoría

La auditoría también criticó el uso de consultores por parte de Southwest Gas para varios proyectos de capital, y citó a lo largo del informe los “gastos excesivos de consultores” relacionados con su salario general, viajes, alojamiento y comidas.

Un consultor, por ejemplo, recibió un pago de $130 por hora, recibió $165 por día y fue trasladado de un lugar a otro desde Las Vegas a su casa en Washington cada fin de semana. Danise comentó que Southwest Gas no dio ninguna justificación para esos cargos.

Danise también señaló el uso que hacen los consultores de los coches de alquiler incluidos en la aplicación de base de tarifas. Entre ellos, se incluyeron $135.58 para alquilar un Dodge Charger que se manejó 10 millas, junto con un Volvo S60 que se rentó por tres días al costo de $184.72 pero se manejó una sola milla. Danise cuestionó por qué no se utilizaron alternativas menos costosas como un taxi.

Viviendas para empleados

Otro artículo presentado en la base de tarifas que llamó la atención de Danise fue $307 mil para comprar una casa en Winnemucca para el gerente del distrito de Winnemucca de la compañía.

Según el testimonio de Danise, Southwest Gas anunció que necesitaba comprar la casa del gerente de distrito existente cuando asumió una nueva posición en la compañía. También dijo que mantuvo la casa cuando el nuevo gerente de distrito no pudo encontrar “viviendas adecuadas”.

La compañía no cobra el alquiler del nuevo gerente, según la auditoría, pero incluye el costo como ingreso adicional en el salario del empleado. También se alquilan dos apartamentos en Las Vegas por un total de $2 mil 350 para alojar temporalmente a los nuevos empleados, según la auditoría.

Pero el auditor también descubrió que Southwest Gas paga por el hogar del gerente de distrito en Incline Village. Esa casa fue comprada por la compañía en 2004 por más de $750 mil. Como lo hace con la casa en Winnemucca, incluye los costos como ingresos adicionales para el administrador del distrito de Lake Tahoe.

“Si SWG quiere ofrecer vivienda gratis para sus empleados como parte de su plan de compensación, sus accionistas deberían pagar esos costos, no los contribuyentes”, escribió Danise.

La PUC celebrará una audiencia sobre la solicitud de aumento de tarifas de Southwest Gas el 22 de octubre y tomará una decisión sobre la solicitud antes del 25 de diciembre.