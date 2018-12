Planes desarrollados para usar el estadio de los Raiders y otros lugares de Las Vegas

Prepárate para LVLOC, LVEF, YSDWG Y tal vez MEAC y MEFP. | La introducción de una lista de nuevos acrónimos está en el horizonte con la aprobación final programada del miércoles para las recomendaciones al Gobernador Brian Sandoval y al Gobernador electo Steve Sisolak sobre cómo debe coordinarse el sur de Nevada para atraer eventos especiales para llenar el nuevo estadio de 65 mil asientos, el cual abrirá a mediados de 2020, así como otros lugares en todo el valle.

Los representantes de los 20 miembros del Comité de Eventos Deportivos del Sur de Nevada acordaron pronto que tener organizaciones como la Convención de las Vegas y la Autoridad de Visitantes (LVCVA) y su organismo de financiación sin fines de lucro, Las Vegas Events, eliminaría la necesidad de formar una nueva autoridad de eventos deportivos.

Sandoval estableció el comité por orden ejecutiva y se ha reunido seis veces desde el 15 de junio.

Los planes

Bajo los planes que se considerarán, la LVCVA sería la agencia líder y coordinaría los eventos de licitación en toda la ciudad y los eventos de medios.

Los eventos de licitación de toda la ciudad se han definido como “eventos a gran escala en los que la ubicación no está determinada por los participantes del concurso”, según Jeremy Agüero, quien resumió la estructura organizativa en la reunión del comité del 14 de noviembre.

Los eventos de ofertas de la ciudad incluirían el Super Bowl, la National Football League Draft, la National Hockey League y la National Basketball Association All-Star Games, el Las Vegas Bowl, la Final Four de la NCAA Basketball masculina y femenina o el boxeo principal o mixto, junto con eventos de artes marciales.

Los miembros del Comité de Eventos, Marc Badain, presidente de los Raiders de Oakland, y Steve Hill, presidente y CEO de la LVCVA, tuvieron una idea de cómo funciona la licitación para tales eventos a principios de este año. Asistieron a las reuniones antes de la selección de los partidos de fútbol preliminares de la Copa Mundial de la FIFA, pero determinaron que la ciudad no debería ofertar.

Los eventos mediáticos son diferentes, estos son los que no necesariamente mueven la aguja para atraer a un gran número de personas a Las Vegas, sino que sirven como un medio para mejorar el perfil de la ciudad en la televisión nacional y regional. Ejemplos de estos incluyen los premios Billboard Music Awards, los ESPY y la presentación de los National Hockey League Awards.

LVLOC

La LVCVA recibiría ayuda para determinar qué eventos y cómo se realizarían con una nueva organización, el Comité Organizador Local de Las Vegas (LVLOC), un comité asesor permanente.

Una vez que se asegura un evento, el LVLOC se convertirá en el comité anfitrión del evento.

El LVLOC también contaría con la asistencia de MEAC, el Comité de Activación de Eventos Mayores, que estará compuesto por representantes de empresas y de la comunidad y se reunirá cuando sea necesario para abordar la recaudación de fondos del evento, así como la experiencia técnica en temas de transporte y seguridad pública.

El comité del Evento Deportivo recomienda que el LVLOC se componga de nueve a 11 miembros: dos nombrados por la LVCVA, incluido uno como presidente, dos nombrados por Las Vegas Events, uno del gobernador y de la Nevada Resort Association, y uno de cada uno de las tres franquicias deportivas de grandes ligas. También se podrían agregar dos miembros en general que representan lugares.

El comité quiere personas designadas que puedan evaluar los paquetes de ofertas de eventos exitosos, representar efectivamente el destino de Las Vegas, brindar una supervisión efectiva de la gestión de eventos y recaudar los fondos necesarios para un evento importante.

Las Vegas Events será la organización líder para supervisar eventos patrocinados, eventos de aficionados y eventos juveniles desarrollados.

Los eventos patrocinados tienden a ser de menor escala e incluirían eventos como la Liga de Verano de la National Basketball Association, el US Sevens Rugby, el Rock ‘n’ Roll Marathon, Big League Weekend, el Mint 400 y los juegos de fútbol universitario de sitios neutrales.

Los eventos amateurs son deportes participantes como los torneos de softball de lanzamiento lento de los EE.UU., los juegos olímpicos junior de la AAU y el torneo de lucha libre Cliff Keen.

YSDWG

El comité también recomienda la formación de una nueva organización para abordar y promover específicamente las actividades deportivas para jóvenes. Se ha propuesto formar el Grupo de Trabajo de Desarrollo Deportivo Juvenil, o YSDWG.

El YSDWG coordinaría el uso del campo y el lugar para los torneos de fútbol juvenil, lacrosse, softball, béisbol y baloncesto.

Las Vegas Events también continuará supervisando su evento más grande y más antiguo, las Finales Nacionales de Rodeo Wrangler y la exhibición anual de fuegos artificiales “Fiesta de América” ​​en la víspera de Año Nuevo.

El comité reconoció que los coordinadores de eventos necesitarán financiamiento, especialmente para presentar ofertas por los grandes eventos que la ciudad espera atraer. La recomendación propone la formación de la FEVI: el Fondo de Eventos de Las Vegas.

En lugar de acudir a la Legislatura para obtener fondos, que los miembros del comité reconocieron que podrían ser difíciles de vender, el comité recomienda desviar una parte de los fondos que ya van a LVCVA para crear la LVEF.

La recomendación es que el LVCVA presupueste no menos del 0.25 por ciento del impuesto de alojamiento transitorio que se aplica en todo el condado.

“Para ser claros, esto no es un impuesto nuevo”, declaró Agüero. “Es una reasignación de los fondos de impuestos a la habitación de LVCVA existentes. “La FEVI también debe beneficiarse de fondos que no sean de la LVCVA, incluidos, entre otros, ingresos por patrocinio, ingresos por eventos, impuestos nuevos o ampliados, cargos o tarifas diseñadas para respaldar eventos y otras fuentes similares y relacionadas”.

MEPF

El comité también recomienda que la LVCVA forme un Fondo de planificación de eventos importantes de 10 años, o MEPF, no menos de una vez cada tres años. El LVCVA mantendría un calendario de eventos para rastrear las licitaciones para grandes eventos importantes.

Otra recomendación sugiere que se permita que la LVCVA sea menos transparente de lo que es actualmente.

“Las negociaciones de eventos requieren un cierto grado de confidencialidad, tanto en términos de lo que se propone en una oferta específica como en información confidencial o de propiedad exclusiva que se puede incluir como parte de paquetes de ofertas, solicitudes de propuestas o presentaciones de ofertas”, dijo Agüero.

El comité recomienda que se modifiquen los Estatutos Revisados ​​de Nevada para incluir la LVCVA entre las entidades que habitualmente deben mantener la confidencialidad en sus tratos, como la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador cuando está negociando reducciones de impuestos como incentivos para atraer nuevas industrias al estado.

Si todo va según lo planeado, el comité finalizará esos detalles y votará sus recomendaciones el miércoles, mucho antes de la fecha límite del informe del 31 de diciembre de Sandoval.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.

¿Quién supervisa qué eventos?

Se espera que el Comité de Eventos Deportivos del Sur de Nevada recomiende la supervisión de eventos y actividades por parte de diferentes grupos, ya que coordinan eventos especiales para las instalaciones deportivas del Sur de Nevada. Aquí la línea de actividades propuesta y qué grupo los supervisaría:

-Eventos en toda la ciudad de Las Vegas Convention and Visitors Authority: Super Bowl, NFL Draft, NHL All-Star Game, NHL Draft, NBA All-Star Game, NBA Draft y Draft Lottery, Major League Baseball All-Star Game, Juegos Olímpicos y US Olympic Classified Teams, partidos de fútbol universitario, Campeonato Nacional de Fútbol, ​​Las Vegas Bowl, Final Four (masculino) de la NCAA, Final Four (femenino) de la NCAA, Torneo NCAA (primeras rondas), Hockey Frozen Four de la NCAA, Copa Mundial de Fútbol, ​​MLS Soccer, Fórmula I Racing, Finales Mundiales PBR, un evento importante de boxeo o MMA, Copa de Oro CONCACAF.

-LVCVA media media events: Billboard Music Awards, SPYs, NHL Awards.

-Las Vegas Events eventos desarrollados y patrocinados: Finales Nacionales del Rodeo Wrangler, Campeonatos Abiertos USBC y Campeonatos Femeninos, Semana de Lucha Internacional de UFC, Maratón de Rock ‘n’ Roll, juegos de fútbol de la NCAA de sitio neutral, Copa Mundial de la FEI, Liga de Verano de la NBA, Baloncesto de los Estados Unidos, Juego de Estrellas de la WNBA, Fin de Semana de Grandes Ligas de MLB, Rugby Sevens de EE.UU., The Mint 400, Supercross de Monster Energy, Finales Mundiales de Monster Jam, Campeonatos de Lucha NCAA, amistosos internacionales de fútbol, ​​Copa de Campeones Internacional, Serie Mundial de Equipo Roping, Clásico de Béisbol Universitario, Celebración de fin de año, debates presidenciales.

-Juveniles y amateurs de Las Vegas Events: USSSA Senior Softball World Masters, EE.UU. Torneos de Softbol de lanzamiento lento, Cliff Keen Wrestling, Torneos de fútbol juvenil, Torneos de baloncesto AAU, Campamentos de baloncesto de desarrollo juvenil NCAA, Juegos olímpicos juveniles AAU, Torneos de lacrosse juvenil, Torneos juveniles de voleibol, Torneos de béisbol juvenil, Danza juvenil y eventos de porristas.