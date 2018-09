Poco progreso en facturas de armas, un año después del tiroteo en Las Vegas

Tras el tiroteo en Las Vegas, el Congreso archivó un aluvión de proyectos de ley, incluidos aquellos que prohibirían o restringirían los automatizadores de armas. Pero los legisladores no aprobaron ninguna de las facturas de armas.

septiembre 26, 2018 - 10:49 am

Heather Gooze, testigo de tiroteo en Las Vegas, llora mientras testifica durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Capitol Hill, Washington, el miércoles 6 de diciembre de 2017, titulada: "Sistema de Regulación de Armas de Fuego y Aplicación de Informes Federales y Estatales al Historial Criminal Instantáneo nacional (NICS)". (Carolyn Kaster / AP)

Un rifle semiautomático que ha sido equipado con un dispositivo llamado automatizador, el cual permite que dispare más rápido, se encuentra sobre una mesa en el laboratorio criminalista de la Patrulla Estatal de Washington en Seattle el 11 de enero de 2018. (Ted S. Warren / AP)

La sobreviviente del tiroteo en Las Vegas, Heather Gooze, habla con Michelle Rangone de Orlando en un desayuno para los supervivientes del tiroteo antes de #MarchForOurLives. (Gary Martin / Las Vegas Review-Journal) @garymartindc

Heather Gooze, testigo del tiroteo en Las Vegas, y Thomas Brandon, director en funciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, hablaron antes de testificar durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en Capitol Hill en Washington, el miércoles 6 de diciembre , 2017. (Carolyn Kaster / AP)

WASHINGTON – La camarera Heather Gooze estaba aterrorizada en julio cuando los fuegos artificiales explotaron sobre Las Vegas, con sus multitudes y casinos brillantemente iluminados.

El agudo estallido de las explosiones de colores trajo recuerdos más oscuros para Gooze, una sobreviviente del tiroteo del 1 de octubre.

“Los fuegos artificiales sonaron exactamente como los disparos”, recordó. “El 4 de julio fue horrible”.

Gooze sigue lidiando con la carga emocional del tiroteo en Las Vegas, y está desilusionada de que un año después no se haya hecho nada a nivel federal, a pesar de todas las buenas intenciones y promesas de la Casa Blanca y el Congreso.

El año pasado testificó ante el Comité Judicial del Senado sobre su “noche de terror” en el festival Route 91 Harvest. En su testimonio, Gooze instó a los legisladores a prohibir los “automatizadores de armas”, dispositivos utilizados por el pistolero de Las Vegas para acelerar la velocidad de los disparos.

A raíz de los disparos, el Congreso archivó una ráfaga de proyectos de ley, incluidos los que prohibirían o restringirían los automatizadores. Pero los legisladores no aprobaron ninguna de las facturas de armas.

El presidente Donald Trump también pidió regulaciones más estrictas sobre dichos artefactos de impacto por parte del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Eso sigue bajo revisión.

Desde la tragedia de Las Vegas, otro tiroteo masivo ocurrió en una iglesia en Sutherland Springs, Texas. Ese tiroteo llevó a una legislación adoptada para fortalecer la base de datos nacional utilizada en las verificaciones de antecedentes para la compra de armas de fuego.

Unos meses más tarde, el tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, Florida capturó la atención de la nación y espoleó un movimiento de base para la legislación de seguridad de armas dirigida por estudiantes que sobrevivieron a la angustiosa experiencia.

Gooze regresó a Washington esta primavera para la Marcha por Nuestras Vidas, donde cientos se reunieron para abogar por la legislación de seguridad de armas después del tiroteo en la escuela secundaria de Florida. Aunque ella no es propietaria de armas, ha estado cerca de ellas y cree en la Segunda Enmienda.

Después de un año de reflexión, ella no entiende por qué los propietarios legales de armas no admiten verificaciones de antecedentes para las compras y una prohibición de los automatizadores.

Gooze también se ha vuelto sabia a la aguda división de la opinión pública sobre el tema y la política de suma cero desempeñada por defensores e intereses especiales. Ella es recelosa de la exposición pública que sus esfuerzos voluntarios han traído.

“No me gusta tomar partido políticamente. No me gusta que esto se haya convertido en un debate político”, destacó. “Se ha vuelto tan feo”.

Desde el tiroteo del 1 de octubre, Gooze entiende el debate sobre armas de fuego a un nivel más personal.

“No crees que sea un gran problema hasta que te pasa a ti”, dijo.

Prohibición de los automatizadores

En el tiroteo en Las Vegas, Stephen Paddock, de 64 años, incorporó automatizadores a 13 rifles semiautomáticos que utilizó para disparar desde su suite de hotel a una multitud de 22 mil asistentes al concierto. El tiroteo cobró la vida de 58 personas e hirió a cientos más, convirtiéndolo en el peor tiroteo masivo en la historia moderna de los EE.UU.

Inmediatamente después del tiroteo, los legisladores redactaron una legislación para restringir las compras de armas o prohibir dispositivos como los automatizadores y mecanismos de activación en un intento de prevenir otro ataque similar. Esas medidas permanecen estancadas en los comités de la Cámara y el Senado.

La administración Trump solicitó a la ATF, una agencia del Departamento de Justicia, que revise su fallo de 2010 de que los automatizadores no son ametralladoras y que son legales según la ley actual.

El senador Dean Heller y el representante Mark Amodei, ambos republicanos de Nevada, se unieron al llamado a la acción administrativa sobre los dispositivos automáticos, una medida respaldada por la Asociación Nacional del Rifle (ANR).

“La ANR cree que los dispositivos diseñados para permitir que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles totalmente automáticos deberían estar sujetos a regulaciones adicionales”, declaró la ANR en un comunicado para esta historia.

Heller agregó que habló con el presidente sobre una revisión de la ATF de la resolución durante un vuelo en Air Force One desde Washington a Las Vegas en los días posteriores al tiroteo.

“Fue muy receptivo”, comentó Heller sobre el interés de Trump en un cambio administrativo sobre la legislación. “Francamente, no creo que hubiera pasado en el Senado”.

Revisión de la ATF

En la audiencia del Comité Judicial del Senado, los funcionarios de la ATF enunciaron que la agencia probablemente necesitaría legislación para revocar la decisión de 2010, que encontró que los automatizadores aún requieren un tirón con los dedos para disparar una ronda desde un arma semiautomática.

“Lo que la ATF declaró inicialmente fue que no tenían la jurisdicción, y es por eso que necesitaban legislación”, señaló la representante Dina Titus, demócrata por Nevada, cuyo distrito congresional incluye el sitio del tiroteo.

Titus mencionó que era una treta republicana para apaciguar a la ANR para buscar un cambio en las reglas.

“Para ellos, decir ‘regresa con la ATF’ fue solo una táctica dilatoria. Creo que fue solo una manera de moverse haciendo algo sustancial”, aseguró Titus.

Ella y el Representante Brian Fitzpatrick, republicano por Nueva York, un ex agente del FBI, presentaron un proyecto de ley en la Cámara que autorizaría a la ATF a regular estrictamente los automatizadores y otros dispositivos.

El proyecto de ley fue respaldado por los otros dos Demócratas de Nevada en la Cámara: Jacky Rosen y Ruben Kihuen. Pero nunca recibió una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara.

Un año después, Amodei anunció que el proceso de elaboración de reglas de la ATF “ha sido un poco decepcionante”. No se espera un fallo hasta principios del próximo año.

Amodei recalcó que si la ATF no ajusta las regulaciones sobre los dispositivos, “obtendrán algo de atención legislativa”.

Si se cambia la regla actual, Gun Owners of America está legalmente “preparado para impugnar eso tan pronto como se finalice”, argumentó Michael Hammond, asesor legal del grupo. Hammond aclaró que el cambio de la regla sería inconstitucional.



Otros esfuerzos legislativos

Mientras tanto, los tiroteos masivos que ocurrieron después de la tragedia de Las Vegas han provocado otros esfuerzos legislativos.

Un proyecto de ley presentado por el Senador John Cornyn, R-Texas, para ajustar los requisitos de las agencias federales y estatales para denunciar la violencia doméstica al Sistema Nacional Instantáneo de Antecedentes Penales, comúnmente llamado el proyecto de ley “Fix NICS” fue copatrocinado por los legisladores de Nevada y firmado en ley.

La legislación fue una respuesta al tiroteo en la iglesia de Sutherland Springs, donde el asesino, Devin Patrick, pudo comprar armas después de que la Fuerza Aérea no informara sobre incidentes y cargos de violencia doméstica.

Un proyecto de ley de Rosen para convertir la violencia doméstica en un crimen según el código militar que debe ser denunciado al NICS también se convirtió en ley. El Congreso también otorgó autoridad a los Centros para el Control de Enfermedades para realizar investigaciones sobre la violencia con armas de fuego.

Pero esas medidas son consideradas buenas para los grupos de seguridad de armas.

Robin Lloyd, del Centro Legal de Giffords para Prevenir la Violencia con Armas, dijo que es “increíblemente decepcionante” que el Congreso no haya abordado la seguridad de las armas de fuego a medida que los niveles de violencia continúan creciendo. Ella advirtió que el Congreso “no se está tomando esto en serio”.

En comparación, 26 estados han aprobado alguna forma de legislación sobre seguridad de las armas con nueve estados que prohíben los automatizadores, según el centro Giffords.

‘Comodidad y apoyo’

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, quien presentó a Gooze en la audiencia del Comité Judicial del Senado el año pasado, añadió que las medidas sensatas introducidas en el Congreso han sido bloqueadas por los líderes republicanos.

Cortez Masto, propietaria de una pistola, recuerda vívidamente la tragedia del 1 de octubre. Su sobrina tenía entradas para el festival, y en las primeras horas y la confusión, los miembros de la familia estaban ansiosos por saber sobre su paradero. La sobrina estaba en casa segura.

El senador ha estado involucrado con las familias de las víctimas desde el tiroteo. Ella indicó que es una necesidad continua, como comunidad, “mostrar esa comodidad y apoyo”.

“También creo que tenemos un papel que desempeñar aquí en el Congreso, que es asegurar que trabajemos en políticas de sentido común que salven vidas y puedan prevenir otra masacre prohibida por Dios”, concluyó Cortez Masto.