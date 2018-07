Poder restaurado en su mayoría en Henderson tras tormenta nocturna

Más de 400 clientes de NV Energy en Henderson seguían sin electricidad el viernes por la mañana después de que una tormenta eléctrica derribara las líneas eléctricas en Boulder Highway.

Boulder Highway entre Russell y Sunset Roads permaneció cerrada el viernes por la mañana mientras las cuadrillas trabajan para reparar el daño a las líneas eléctricas. NV Energy anunció que esperaba restablecer la energía a los clientes en el área a última hora de la mañana.

Otras interrupciones en el valle disminuyeron a partir del viernes a media mañana, con un poco más de 700 clientes sin electricidad, por debajo de un máximo de alrededor de 26 mil la noche del jueves.

Según el sitio web de NV Energy, la mayoría de las interrupciones se produjeron en Henderson. Cerca de 7 mil clientes perdieron energía brevemente en el valle del lejano oeste alrededor de las 9:30 a.m., pero la mayoría pareció tener electricidad restaurada poco después.

Más de 100 clientes no tenían electricidad en el extremo sur del valle, cerca de Southern Highlands Parkway y Dean Martin Lane.

La ciudad de Henderson abrió un refugio de emergencia en Heritage Park Senior Facility, 300 S. Racetrack Road, por lo que los residentes que aún no tienen electricidad pueden refugiarse del calor. La ciudad recomendó dejar a las mascotas con amigos o familiares, ya que los animales no están permitidos en el refugio.

La ciudad anunció que el refugio estaba abierto alrededor de las 7 a.m., pero nadie estaba allí a media mañana el viernes, afirmó una persona que contestó el teléfono en la instalación para personas mayores.

Las líneas eléctricas junto a Boulder Highway bajaron alrededor de las 10 p.m. El jueves, una poderosa célula de tormentas barrió la zona, cayendo al cruzar la calle y varios autos cerca de East Sunset Road, afirmó la portavoz del Departamento de Bomberos de Henderson, Kathleen Richards.

El departamento de bomberos respondió para ayudar a las personas a salir de sus automóviles y navegar por las líneas eléctricas en vivo. Una persona fue examinada por personal médico en la escena, dijo Richards, pero nadie fue hospitalizado.

Una tormenta azotó a Henderson y al valle este, dejando al menos 26 mil clientes de NV Energy sin electricidad a las 10 p.m. Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional había medido cerca de tres cuartos de pulgada de lluvia justo al este del valle.

Richards dijo que alrededor de 18 mil hogares de Henderson perdieron electricidad. La portavoz de NV Energy, Jennifer Shuricht, reportó que la compañía tenía siete equipos trabajando en el valle durante la noche para restablecer la energía.

El daño del clima fue el culpable de la mayoría de las interrupciones, concluyó Shuricht.

