¿Podrá el raro “Pahrump Poolfish” encontrar un hogar?

Meses de esfuerzo han dado como resultado un hogar restaurado para un pez del desierto raro y en peligro de extinción.

Se han reintroducido con éxito más de 630 ejemplares de “Pahrump Poolfish” en el Desert National Wildlife Refuge, tras meses de eliminar especies no autóctonas del estanque de Corn Creek, detrás del centro de visitantes.

Se calcula que el número actual de “Poolfish” es inferior a cinco mil en todo Nevada, solo una cuarta parte de la población estudiada hace seis años.

Esta diminuta especie de pez (que solo se encuentra en Nevada) se ha enfrentado a décadas de reubicación y números fluctuantes.

“Al “Pahrump Poolfish”, en broma o no, un poco triste, se le llama el pez indigente de Nevada porque no tiene un hogar natural”, dijo Patrick Donnelly, director del Center for Biological Diversity.

Este pez, que antes solo se encontraba en Manse Springs, en el Condado Nye, estuvo a punto de extinguirse debido a que el manantial se secó por el excesivo bombeo de agua subterránea a mediados de la década de 1950. Si no hubiera sido por los esfuerzos del estado para encontrar nuevos hogares para el “Poolfish”, probablemente se habría extinguido, al igual que sus especies primas, el Ash Meadows Killifish, el Raycraft Ranch Springfish y el Pahrump Killifish.

El “Pahrump Poolfish” mide de una a tres pulgadas, tiene aletas amarillas y vive entre tres y cinco años. Su población prospera cuando es la única especie en un manantial fluido.

El objetivo principal de la reubicación era aumentar las oportunidades de repoblación de los peces y reducir la posibilidad de que la especie se extinga. El “Pahrump Poolfish” está acostumbrado a ser la única especie de pez en un solo manantial y no se ha adaptado a las amenazas y la competencia causadas por especies invasoras agresivas y de rápida reproducción, como el cangrejo de río, el pez dorado y el pez mosquito.

“Lo creas o no, los “Manse Spring Pahrump Poolfish” eran la cima de la cadena alimentaria. Así que no tienen ningún comportamiento para evitar a los depredadores porque no tienen en su ADN el miedo a los depredadores”, dijo Donnelly.

Desde la década de 1960, los “Poolfish” han sido reubicados en varios estanques y manantiales en tierras públicas. Las pequeñas poblaciones de “Poolfish” rescatadas fueron reubicadas en cuatro lugares principales: Corn Creek Pond, detrás del Desert National Wildlife Refuge, en el Condado Clark; Spring Preserve, en el Condado Clark; Shoshone Ponds, en el Condado White Pine; y un embalse de riego en Spring Mountain Ranch State Park, en el Condado Clark.

Desgraciadamente, los “Poolfish” han tenido que seguir luchando por su supervivencia ante el vertido ilegal de peces de acuario y especies no autóctonas en los manantiales.

Las poblaciones de “Poolfish” se estimaban en 20 mil ejemplares en 2015. Sin embargo, cuando las especies invasoras empezaron a invadir los manantiales, las subpoblaciones de “Pahrump Poolfish” se redujeron a 400, lo que ocurrió en Spring Mountain Ranch en 2017.

Según el departamento estatal de vida silvestre, la estimación de la población para 2020 fue de 4,997 a partir de las encuestas realizadas en seis lugares del refugio. Las encuestas se harán de nuevo en agosto de 2021.

Para deshacerse de la especie invasora, el U.S. Fish and Wildlife Service se asocia con el Nevada’s Department of Wildlife para reubicar a los “Poolfish” en tanques temporales donde se mantienen y monitorean sus poblaciones. Los manantiales se tratan para eliminar las especies de peces no autóctonos e incluso se vacían y secan para eliminar las especies invasoras más resistentes, como el cangrejo de río.

Se trata de un suceso que se repite cada pocos años, ya que la gente sigue arrojando sus peces acuáticos a los estanques o manantiales creyendo que es la mejor solución para su anterior mascota. El departamento estatal de fauna y flora silvestres sigue esforzándose en educar al público sobre los vertidos ilegales para seguir protegiendo a la singular y vulnerable población de peces.

“Ha habido un desfile interminable de diversos hábitats creados y perdidos para intentar salvarlo, pero todo se debe a la Endangered Species Act. Así que creo que el objetivo a largo plazo, la visión, sería que la gestión de las aguas subterráneas se produjera en los valles de Pahrump de tal manera que Manse Spring vuelva y el “Pahrump Poolfish” pueda volver a casa”, señaló Donnelly.

Para ver el “Poolfish”, los visitantes pueden acudir al Desert National Wildlife Refuge Visitor Center, ubicado en 16001 Corn Creek Rd en Las Vegas.