¿Podría Google estar involucrado en el secreto centro de datos de Henderson?

Un espacio que se está desarrollando como centro de datos se ve en Henderson, NV, el lunes 8 de octubre de 2018. (Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal) @carolinebrehman

Un desarrollador envuelto en secreto está construyendo un centro de datos masivo en Henderson.

Una compañía desconocida llamada Jasmine Development LLC, adquirió 64 acres de terreno en Warm Springs Road al oeste de Boulder Highway en enero por $19 millones y elaboró planes para un proyecto de centro de datos que abarcaría más de 750 mil pies cuadrados, según muestran los registros del Condado de Clark y la ciudad de Henderson. La construcción ya está en marcha.

El proyecto es el más reciente en el auge de la propiedad industrial en curso en el sur de Nevada. Pero a diferencia de muchos otros proyectos y propiedades residenciales y comerciales en la ciudad, el desarrollador de este no dejó un rastro claro de papel a su identidad.

Cuando se le pidió que identificara a la promotora, la portavoz de la ciudad de Henderson, Kathleen Richards, señaló que “no puede proporcionar ningún detalle sobre ese proyecto”, citando “razones de confidencialidad”.

Declaró que la ciudad firmó un acuerdo de confidencialidad, y agregó que la ley estatal permite tal secreto al “atraer empresas a las jurisdicciones”.

Brian Baluta, portavoz de la Oficina de Desarrollo Económico de Gobernación, que aprueba incentivos financieros para traer compañías a Nevada, aclaró que “no puede hacer comentarios” sobre el proyecto.

No respondió a un correo electrónico de seguimiento preguntando por qué.

¿Podría ser Google?

Se especula que las instalaciones son para el gigante de búsquedas en internet Google.

La oficina de prensa de Google no respondió a una solicitud de comentarios.

Un místico aire similar rodeaba el centro de datos de Google que está en construcción en Bridgeport, Alabama.

Shelia Shepard, presidenta y directora ejecutiva de la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Jackson en Alabama, confirmó que era tan reservado que ni siquiera sabía qué compañía estaba detrás de ella hasta “muy cerca” del anuncio público en 2015. Google celebró una ceremonia innovadora para el proyecto de 360 acres y 600 mdd en abril.

Mencionó que el proyecto tenía nombres de clave en comunicaciones internas, pero se negó a revelarlos.

“Cualquier proyecto de desarrollo económico usa nombres clave porque no quieren que la competencia sepa lo que están haciendo”, informó.

Jasmine Development se incorporó a Delaware el año pasado, y David Thomas figura en los registros del gobierno como su gerente. Jasmine no parece tener un sitio web, y los registros públicos obtenidos por el Review-Journal, incluidos los planes de proyectos, registros de propiedades y registros de entidades comerciales, no muestran qué compañía está detrás de Jasmine, ningún enlace definitivo a Google o el número de teléfono de Thomas o dirección de correo electrónico.

El único indicio de que el desarrollador puede provenir de Silicon Valley es que, como muestran los registros de Henderson, Thomas notificó algunos planes de proyectos en el Condado de Santa Clara, California. Ese condado abarca San José y las ciudades aledañas, incluida Mountain View, la ciudad natal de Google.

La dirección de correo de Jasmine generalmente aparece en los registros públicos como “c/o Corporation Service Company” en Wilmington, Delaware. La firma, un agente registrado, acepta y envía documentos legales para los clientes.

Los registros de Google Parent Alphabet Inc. también se incorporaron a Delaware y utilizan el mismo agente registrado, según muestran los registros. Sin embargo, los clientes de Corporation Service Company incluyen el 90 por ciento de las compañías Fortune 500, cerca de 10 mil firmas de abogados y más de 3 mil organizaciones financieras, según su sitio web.

Una mujer que contestó el teléfono en CSC el martes respondió que solo le daría un mensaje a un cliente si era un citatorio.

Cuando una periodista le preguntó si podía proporcionar la información de contacto de un cliente, ella contestó que eso era confidencial, cuando le preguntó por su nombre, la línea se cortó.

El proyecto tiene a los vecinos hablando

El propietario de Snap Towing, Don Ellis, cuyo negocio está al lado de la tierra de Jasmine, dijo que escuchó que Google estaba detrás del centro de datos. Pero cuando se conectó para verlo en línea, recalcó que era extraño que no pudiera encontrar nada sobre el desarrollador.

El inversionista en bienes raíces de Los Ángeles, David Emrani, cuya familia es propietaria de terrenos en el otro lado del sitio del proyecto, indicó que escuchó “muchas cosas diferentes”, incluido que Google estaba construyendo las instalaciones.

El agente de Colliers International, Dan Doherty y el agente de CBRE Group, Greg Tassi, quienes se especializan en propiedades industriales, reportaron que también escucharon el rumor de Google.

“Están sosteniendo todo muy cerca del chaleco”, opinó Tassi.

Los funcionarios con contratistas de proyectos Holder Construction, la firma de ingeniería WSP y la firma de arquitectura HKS no devolvieron las llamadas ni los correos electrónicos en busca de comentarios.

El concejal de la ciudad de Henderson, John Marz, y los representantes de la congresista Jacky Rosen, cuyos distritos incluyen el sitio del proyecto, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El comisionado del Condado de Clark, Jim Gibson, quien también representa el área, no estaba familiarizado con el proyecto, pero no podría hacer comentarios, incluso si lo estuviera, comunicó su oficina.

Nombres de código

El proyecto del centro de datos de Google en Alabama tenía nombres en clave, señaló un funcionario local, lo que limita la capacidad a los extraños de conocerlo antes de que se haga público.

Un portavoz de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobernador de Nevada no respondió a un correo electrónico preguntando si los nombres de los códigos internos son comunes para los grandes proyectos en Nevada antes de que se anuncien. Pero en Las Vegas, al menos un proyecto de alto perfil en los últimos años tenía uno: la tienda Ikea en el valle suroeste.

La tienda de muebles de 351 mil pies cuadrados se inauguró en 2016. Mientras estaba en construcción, el portavoz Joseph Roth le reportó a Las Vegas Sun que cuando Ikea estaba en conversaciones para comprar tierras en Las Vegas, los ejecutivos asignaron un nombre en clave: Project Silver.

Se necesitaba en parte para evitar una guerra de ofertas por el sitio, destacó.

“Uno no quiere sesgar el mercado de bienes raíces al revelear que Ikea está buscando un nuevo lugar”, indicó Roth al Sun.

Reacciones de los vecinos al nuevo centro de datos en Henderson.

Wyndee Forrest, copropietaria de la Cervecería CraftHaus, dijo que no sabía quién estaba detrás del centro de datos o cuántos empleos crearía.

“Es difícil decir si veremos o no un goteo del proyecto, pero espero que los trabajadores quieran ingresar a la cervecería”, agregó. “Cualquier tipo de crecimiento empresarial es positivo para Henderson”.

Cheryl Gowan, portavoz de LandWell Co., desarrolladora de la comunidad planificada de Cadence, tampoco estaba al tanto de los detalles del proyecto, pero mencionó que esperaba que el centro de datos fuera un “beneficio para toda el área”.

Los hoteles cercanos, incluidos Best Western Plus y Skyline, podrían ver un aumento en los negocios de los trabajadores de la construcción. Los gerentes generales de las propiedades no estaban disponibles para hacer comentarios.

– Todd Prince