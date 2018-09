Polémica por casos de acoso sexual en casinos

Decenas de miembros del Sindicato Culinario piden protecciones laborales a trabajadores de la industria hotelera. Miércoles 5 de septiembre de 2018 en el edificio federal Grant Sawyer. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Sobre el acoso sexual a trabajadores de la industria hotelera, la señora Virginia Mendoza aseguró que “sí pasa, no es un juego”. Miércoles 5 de septiembre de 2018 en el edificio federal Grant Sawyer. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Xstal Campbell, ex-bartender el hotel y casino The D, asegura haber sido despedida después de denunciar una presunta situación de acoso sexual. Miércoles 5 de septiembre de 2018 en el edificio federal Grant Sawyer. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Decenas de trabajadores de la industria hotelera acudieron al edificio estatal Grant Sawyer para compartir ante las autoridades legislativas distintos casos de acoso sexual mientras realizan su jornada laboral. El objetivo de la reunión realizada el miércoles 5 de septiembre fue solicitar protecciones para la seguridad de los empleados ante dichos casos.

Esta actividad fue organizada por el Sindicato Culinario, quienes previamente informaron sobre el caso de Xstal Campbell, una ex-bartender del hotel y casino The D que asegura haber sido despedida después de denunciar una presunta situación de acoso sexual por parte de uno de sus supervisores.

“Tuve que soportar el acoso sexual de uno de mis gerentes en el casino The D durante casi un año. El acoso ocurrió durante mi período de prueba y me sentí vulnerable, ya que si hablaba podía perder mi trabajo”, dijo Campbell a través de un comunicado difundido por el Sindicato Culinario.

De acuerdo con la información proporcionada por dicho sindicato, Campbell pidió al departamento de recursos humanos del hotel y casino The D Casino su derecho a un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Sin embargo su solicitud no tuvo éxito y fue despedida el 14 de mayo del 2018.

Casos como este parecen no ser los únicos que han ocurrido en dicho casino, la señora Virginia Mendoza –también trabajadora de The D- compartió con El Tiempo su experiencia. “Estamos pidiendo que se incremente la seguridad, aunque yo no veo a los clientes hablo con ellos por teléfono. Aunque no estemos viendo a la persona nos puede faltar al respeto sexualmente diciendo ‘estoy excitado’; me pasó con una persona que dijo ‘estoy caliente’, le respondí que ‘tenemos aire (acondicionado) en el cuarto’, empezó a reír y decir ‘no estoy hablando de eso, estoy tocándome solo’. Me sentí mal y no sabía qué hacer”.

Virginia Mendoza fue tajante en asegurar que sí existe el acoso sexual y que no es un invento, ya que situaciones como esta también las padeció cuando limpiaba cuartos, en la que en una ocasión una pareja le hizo una propuesta inapropiada.

“Un huésped entró al cuarto con su esposa y me dijo ‘¿te gustaría tener un trio?’, no teníamos capacitación para responder a eso pero no podía faltarle al respeto al cliente, traté de ser respetuosa y decirle ‘no estoy interesada’… No se lo decimos a los ejecutivos porque se ríen y nos dicen que no pasa nada. Para ellos es un juego pero para nosotros no”, relató Mendoza.

Parte de la petición de los trabajadores afiliados al Sindicato Culinario es proporcionar a cada trabajador un ‘botón de seguridad’, al utilizar este artefacto se podría reportar alguna situación inapropiada de manera inmediata. El 7 de febrero del 2018 El Tiempo publicó un artículo informando sobre el inicio de esta solicitud.

La también empleada de The D, Luz Nava, denunció ante este medio de comunicación que ha recibido burlas al mencionar problemas de acoso sexual ante sus supervisores.

“Estamos aquí porque no tenemos protección laboral de nada. Hace poco un huésped me llamó para pedir servicio, le dije que ‘vamos a mandar a alguien para limpiar el cuarto’, dijo que él quería otra clase de servicio y que me pagaría bien”, comentó Nava.

No obstante, la trabajadora asegura que no recibió una respuesta positiva por parte de su empleador; “Les comenté todo eso a mis supervisores en una reunión y solo rieron. Hacen sentir a las personas como si no valen nada, no hay protección de nada. La respuesta que dieron es que si me pagaba bien al menos me diera unos $1,000 dólares”.

Nava también considera que muchos de estos casos no son mencionados en su lugar de trabajo por temor a perder el empleo. “Seguido ocurre que compañeras nos hablan para decir que hay gente durmiendo en los pasillos, me imagino que son indigentes, ellas no se sienten cómodas. Nosotros llamamos a seguridad pero para cuando suben la persona ya se fue, nunca los detienen”.

Es importante mencionar que El Tiempo solicitó una declaración oficial sobre este tema al Departamento de Publicidad y Relaciones Públicas del casino The D, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

*Las personas entrevistadas son empleadas de dicho casino, no obstante, este tipo de situaciones pueden presentarse en cualquier otro lugar de trabajo.