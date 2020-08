Polémica por el método de votación en Nevada

[Getty Images]

Directora ejecutiva de Silver State Voices, Emily Persaud- Zamora. [Foto Cortesía]

Miembro de la Junta Nacional de Latinos por Trump, Jesús Márquez. [Foto Cortesía]

A inicio de mes, el gobernador Steve Sisolak y la bancada demócrata de la legislatura estatal aprobaron la ley AB4 que ejecuta cambios sustanciales en el plan de las elecciones generales de Nevada. Esto provocó que rápidamente funcionarios republicanos presentaran una demanda ante el Tribunal de Distrito de Nevada, alegando que varias disposiciones “carecían de normas claras”.

El nuevo método de votación en Nevada indica que se podrá votar por correo postal, la mayoría en ambos partidos están de acuerdo en eso, pero lo que ha causado polémica son algunas disposiciones como el envío de boletas electorales a todas las personas registradas, legalidad para que una persona pueda llevar varias boletas (de otro votantes) a registrar como votos y el sistema de verificación de firma.

Para analizar los puntos de vista a favor y en contra de esta medida, El Tiempo contactó a la directora ejecutiva de Silver State Voices, Emily Persaud- Zamora (a favor), y al miembro de la Junta Nacional de Latinos por Trump, Jesús Márquez (en contra).

“Los demócratas han hecho este cambio faltando poco tiempo para una elección, es un cambio muy grande, muy diferente a lo que se llevaba a cabo anteriormente. El cambio tan brusco se realizó prácticamente en una noche, sin consultar a la bancada republicana ni al pueblo. Cuando se hace algo así se organizan reuniones comunitarias para recibir la opinión de la gente y no hubo nada de eso. El pretexto es que por la pandemia se tiene que hacer de esta forma”, dijo Márquez.

El analista conservador aclaró que el Partido Republicano de ninguna manera se opone a que la votación se haga por correo postal, pero sí están denunciando que no existe la capacidad para hacerlo en tiempo y forma.

“Aparte de que surge el peligro de que puede haber fraude, no es cierto que estamos acusando de que ya hubo fraude, no, en este tema específico estamos diciendo que esta situación se presta para que haya fraude y hay varias razones”, comentó Márquez.

Por otro lado, Persaud- Zamora consideró que la forma más adecuada para votar en medio de una pandemia es precisamente como lo ha dispuesto el gobernador Sisolak, además de que sí existiría la certeza necesaria para desarrollarlo de esta forma.

“Estamos a favor porque estamos viendo que en nuestro estado muchas personas siguen afectadas por el COVID-19, pensamos que debemos hacer todo lo posible para que nuestra comunidad pueda participar en la elección y votar sin poner su salud en riesgo”, mencionó Persaud- Zamora.

Con la nueva ley de Nevada, el Departamento de Elecciones enviará boletas a todas las direcciones de las personas registradas para votar, esto sin verificar previamente si el votante aún vive en dicha dirección o incluso, puede haber casos en los que el votante ya ha fallecido.

Al respecto, Márquez aseguró que “ese es un gran problema porque hay un gran porcentaje, miles de personas, que ya no viven en la dirección en registro o que inclusive han muerto de la última elección al momento. Esas boletas llegarían de todos modos a esas direcciones. No va a haber forma de rastrear esas boletas. La persona que las reciba, que no sea la indicada, podría llenar la boleta, además de llenar la propia, y enviarlas sin ningún tipo de verificación”.

En respuesta, Persaud- Zamora manifestó que “tenemos 15 organizaciones que son parte de nuestra mesa directiva, nosotros pensamos que el derecho a votar no es algo sobre partidos políticos, no es como otros temas, esto no debe ser partidista. Lo que puedo pensar es que hay personas que no quieren que otros voten. Mandar la boleta a todas las personas registradas es la manera más fácil de participar”.

Los conservadores opinan que la mejor manera de votar por correo es si cada ciudadano solicita su boleta, de esta manera se podría asegurar de que la correspondencia llegue al lugar adecuado y que, en caso de ser necesario, el Departamento de Elecciones pueda rastrear de mejor manera dicha boleta.

Pero no todos opinan lo mismo.

“No creo que sea la mejor manera de hacerlo porque mucha gente no sabe el proceso de cómo hacerlo. Es la primera vez en nuestro estado que tenemos a un virus afectando a nuestra comunidad, honestamente mucha gente no está informada del proceso. Los condados no tienen los fondos para hacer una campaña y decirle a las personas que si quieren su boleta la tienen que solicitar”, consideró Persaud- Zamora.

Además, bajo la AB4, una sola persona podría recolectar distintas boletas para llevarlas a un centro de votación o a la oficina de correo postal, algo que históricamente se ha sido marcado como ilegal. Los republicanos creen que esto podría derivar en un posible intento de fraude.

“La ley dice que un votante registrado puede elegir a cualquier persona para entregar su boleta, técnicamente lo puede hacer cualquier campaña, sea del presidente Trump, o de Biden, u organizaciones. Para nosotros es importante tener esta ley porque ahora hay muchas personas que no pueden salir”, dijo Persaud- Zamora y puso como ejemplo a las comunidades indígenas que en este momento no pueden salir de sus áreas habitacionales o el caso de los adultos mayores.

Por su parte, Márquez defendió que esta acción no sería la correcta: “Se va a permitir que las campañas puedan ir a las direcciones a recoger las boletas para llevarlas a registrar como votos. Eso antes era ilegal, ahora es legal con esta nueva ley, y eso se va a prestar para que cualquier campaña pueda estar presente incluso cuando una persona esté llenando la boleta, cosa que no debe de ser. El fundamento principal al votar es que es secreto”.

La votos enviados por correo postal serán verificados con la firma que el votante plasmará en el sobre, por tal motivo, El Tiempo cuestionó ¿Esto es suficiente para garantizar la transparencia de este método de votación?

Persaud- Zamora, respondió que “es fácil y seguro, los departamentos de elecciones de cada condado tienen su proceso para confirmar las boletas. Todo se confirma con la firma. He hablado con los condados de Clark y Washo para ver que esté bien su procedimiento y tengo mucha fe de que si ellos ven alguna irregularidad en la firma van a hacer algo”.

Sin embargo, Márquez no acepta eso y argumentó que “los demócratas dicen que habrá una verificación de la firma, pero ellos mismos admitieron que el sistema que van a utilizar para verificar la firma únicamente tiene el 40 por ciento de confirmación. Eso es inaceptable. Una presidencia es tan importante que debería ser más que eso”.

En lo que ambos entrevistados coincidieron es que sí es importante que la gente se decida a votar y que exista la opción de hacerlo vía correo postal, pero fueron las formas establecidas por los legisladores demócratas de Nevada lo que ha causado polémica a nivel estatal y nacional.

“Si las personas creen que están en riesgo de votar presencialmente debido a la pandemia, que lo hagan por correo, no estamos opuestos a eso, siempre y cuando sea verificado y que tú pidas la boleta. Quienes quieren ir en persona, que lo hagan, pedimos que haya las facilidades para hacerlo de las dos maneras. Aunque dicen que sí habrá opción para voto presencial, no van a estar todas las casillas que normalmente se ponen en una elección”, concretó Márquez.

Persaud- Zamora terminó su participación en este artículo recordando que el Departamento de Elecciones del Condado Clark sigue necesitando trabajadores para este proceso electoral, los interesados deben llenar su solicitud en: www.clarkcountynv.gov/election.

“Es importante enfocarnos en informar a las personas sobre los cambios en la elección y que sepan porque ahora más que nunca es importante salir a votar. Es muy importante estar registrados para votar, si no están registrados, por favor háganlo. Tenemos una página en inglés y español donde la gente se puede registrar, es www.registernevada.org. Si las personas han cambiado de domicilio, es importante informarlo en su registro para recibir la boleta donde viven actualmente”, concluyó Persaud- Zamora.