Policía busca sospechoso de apuñalamiento fatal en el centro de Las Vegas

Los detectives de homicidios del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas están buscando a un sospechoso en el apuñalamiento fatal de un hombre el domingo por la noche en un centro comercial en Maryland Parkway.

El apuñalamiento fue reportado alrededor de las 11:45 p.m. en 2797 S. Maryland Parkway, cerca de Vegas Valley Drive, según el teniente metropolitano Peter Kisfalvi.

Here's the briefing from Homicide Lt. Ray Spencer at the scene. Police are still searching for the stabber. #RJNow pic.twitter.com/6Tq9WC5dT9

— Max Michor (@MaxMichor) June 18, 2018