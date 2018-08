Policía de Henderson dispara a un vehículo que atropelló a 2 oficiales

Un oficial de policía de Henderson disparó contra un vehículo que atropelló a dos oficiales luego de un altercado físico el domingo por la noche.

Los oficiales fueron convocados a las 8:10 p.m. sobre un vehículo sospechoso en la tienda Vons en la cuadra 2600 de Windmill Parkway, cerca de Pecos Road, mencionó el vocero del Departamento de Policía de Henderson, Rod Peña.

Cuando los oficiales se acercaron al conductor, comenzó una pelea, informó Peña. El conductor intentó alejarse e impactar a dos oficiales, dijo. Según Peña, la información preliminar indica que un oficial disparó una o dos rondas contra el vehículo.

El conductor huyó de la escena y está prófugo. Una descripción del conductor no estuvo disponible el domingo por la noche.

Los oficiales que fueron golpeados sufrieron heridas menores, destacó Peña. Se espera que se divulgue más información el lunes, dijo.

Este es el sexto tiroteo involucrado con un oficial en todo el valle desde el 4 de agosto.

Henderson police are investigating at a Vons on the corner of Pecos and Windmill after officers fired shots at a vehicle. Police were called here at 8:10 p.m. for reports of a suspicious vehicle. #RJnow pic.twitter.com/wGGOovBAsm

