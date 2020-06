Policía de Las Vegas identifica a oficial herido durante protesta

Una fotografía del oficial de policía Shay K. Mikalonis, que fue disparado y se encuentra en estado crítico tras una protesta de Black Lives Matter la noche anterior en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Una unidad de SWAT detrás de Circus Circus el martes, 2 de junio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Una unidad de SWAT detrás de Circus Circus el martes, 2 de junio de 2020, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Una gran multitud organizada por Black Lives Matter protesta en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una gran multitud organizada por Black Lives Matter protesta en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La policía corre por la calle Fremont durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una mujer camina hacia la policía con las manos en alto después de saber que un manifestante fue asesinado por la policía de Las Vegas durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Un manifestante discute con la policía durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una gran multitud organizada por Black Lives Matter protesta en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una gran multitud organizada por Black Lives Matter protesta en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Una gran multitud organizada por Black Lives Matter protesta en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La policía patrulla la calle Fremont durante una protesta organizada por Black Lives Matter en el centro de Las Vegas el lunes, 1º de junio de 2020, mientras continúan los disturbios en todo el país tras el asesinato de George Floyd, un hombre de Minneapolis, a manos de la policía local. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

La policía de Las Vegas investiga el martes, 2 de junio de 2020, después de que un policía de Las Vegas fue disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Jorge Gómez (LVMPD).

El Alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, habla con los oficiales de policía el martes, 2 de junio de 2020, después de visitar a un oficial que fue hospitalizado en el University Medial Center. El oficial fue herido de gravedad cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El Alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, habla con los oficiales de policía el martes, 2 de junio de 2020, después de visitar a un oficial que fue hospitalizado en el University Medial Center. El oficial fue herido de gravedad cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El ayudante del alguacil, Chris Jones, habla del agente de policía Shay Mikalonis, que fue disparado la noche anterior y se encuentra en estado crítico tras una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas el martes, 2 de junio de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Fuerte presencia policial de Las Vegas afuera de Circus Circus el martes, 2 de junio de 2020 en Las Vegas. (Cámara de la RTC)

El Boulevard Las Vegas cerrado en la Avenida Sahara alrededor de las cinco de la mañana del martes, 2 de junio de 2020. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Los oficiales de policía de Las Vegas se reúnen en las afueras del Centro Médico Universitario el martes, 2 de junio de 2020. Un oficial de policía de Las Vegas fue hospitalizado allí después de haber sido disparado y gravemente herido cuando la policía intentó detener a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un oficial de policía de Las Vegas fue herido de gravedad a finales del lunes mientras la policía intentaba dispersar a los manifestantes frente a Circus Circus durante una protesta de Black Lives Matter, reveló el Alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo.

Fue identificado el martes por la tarde como Shay Mikalonis de 29 años, un veterano de cuatro años del Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD).

“Está en condiciones extremadamente críticas en cuanto al soporte vital”, dijo Lombardo durante una sesión informativa matutina. “Esta es una noche triste para la familia de la policía de Las Vegas y una noche trágica para nuestra comunidad”.

En una conferencia de prensa por la tarde, el ayudante del alguacil, Chris Jones, agregó que el estado de Mikalonis no había cambiado.

“Sigue estando en grave estado con soporte vital”, recalcó Jones. “Nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia”.

Mikalonis se graduó en 2008 de la Preparatoria Arbor View.

En otro incidente, los oficiales dispararon y mataron a un hombre armado el lunes por la noche cerca de la corte de Lloyd George U.S., ubicado en 333 Las Vegas Boulevard South. Más tarde fue identificado como Jorge Gómez, de 25 años.

“Nuestras investigaciones sobre ambos incidentes continuarán durante la mañana y hay muchas preguntas sin respuesta”, agregó Lombardo el martes temprano.

Lombardo dijo que el oficial recibió un disparo cuando un tumulto estalló frente a Circus Circus.

“Anoche, mientras los oficiales intentaban dispersar a una gran multitud de manifestantes frente a Circus Circus, nuestros oficiales tomaron piedras y botellas de la multitud”, relató Lombardo. “Los agentes intentaban detener a algunos de los manifestantes cuando sonó un disparo, nuestro agente cayó”.

Lombardo agregó que el oficial fue transportado al Centro Médico Universitario en condición críticas.

“El sospechoso fue identificado en la última hora y fue puesto bajo custodia por nuestros oficiales SWAT y las unidades K-9”, detalló Lombardo durante una sesión informativa a las 3:35 a.m.

Los registros de la cárcel y el tribunal identifican al sospechoso como Edgar Samaniego de 20 años.

Un solo disparo

Una fuente policial bien situada que habló bajo condición de anonimato relató que el tiroteo ocurrió cuando el oficial estaba esposando a un individuo.

“El sospechoso estaba aproximadamente a 50 pies de distancia y disparó una sola vez”, afirmó la fuente.

La bala causó una grave lesión en la cabeza y la columna vertebral, mencionó la fuente.

El martes por la mañana, Lombardo fue visto visitando el Centro Médico Universitario, donde el oficial herido fue hospitalizado. El alguacil salió del hospital y habló con los oficiales frente al hospital antes de salir. La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, también fue vista dejando el hospital después de visitar el martes por la mañana.

Se observó a varios agentes de la ley vestidos de traje entrando en el hospital. También estacionado frente al hospital había un gran remolque asociado con la Orden Fraternal de Policía.

El Gobernador Steve Sisolak escribió en un tuit que “el Estado está en contacto con la policía local y continúa monitoreando la situación”.

Más tarde emitió una declaración anunciando que estaba “rezando por el oficial del LVMPD que fue disparado sin sentido”, así como por “todas las comunidades a través de Nevada que están experimentando dolor y pena en este momento”.

“Y es durante estos tiempos difíciles que debemos recordarnos a nosotros mismos de la creación de un estado donde la justicia y la paz existan juntas en asociación, no como una opción binaria, es el objetivo por el que todos debemos trabajar”, dicta en la declaración, añadiendo más tarde que “la violencia no tiene cabida en nuestras comunidades y todos debemos trabajar juntos hacia soluciones pacíficas. Como su Gobernador, me comprometo a escuchar, a prestar atención a las llamadas a la acción y a la curación”.

Sisolak visitó el Centro Médico Universitario el martes por la tarde y fue observado hablando con los oficiales frente al hospital. Se le escuchó decir: “Apreciamos todo lo que hace”. Se negó a hablar con los medios de comunicación antes de irse.

El comando de área de Bolden de LVMPD tuiteó poco después de las 12:30 a.m. del martes: “En este momento pedimos oraciones para nuestra comunidad de agentes de la ley. Unámonos en la oración por la paz de nuestra ciudad”.

Steve Grammas, presidente de la Asociación Protectora de la Policía de Las Vegas, describió a Mikalonis como “un gran policía y una gran persona”.

“Hablé con algunos de sus socios, nada más que la más alta consideración por él y el tipo de persona que es. Muy cariñoso”, describió Grammas.

Agregó que también habló con los miembros de la familia del oficial durante el día martes.

“Su madre, su padrastro y su hermano tienen grandes cosas que decir sobre él”, destacó Grammas. “Una de las realmente buenas es que deberíamos tener más personas como él”.

Grammas dijo que entiende que el hombre sospechoso de disparar al oficial durante la protesta no representa a todos los manifestantes. Señaló que la policía no aprueba el asesinato de Floyd y entiende por qué la gente está protestando, incluso cuando “les dicen cosas desagradables” a los oficiales.

“Hay mucha gente realmente buena que sólo está tratando de salir y expresarse de manera pacífica”, aseveró. “Es desafortunado que estas otras personas que están empeñadas en hacer cosas violentas hagan quedar mal a todo el grupo”.

“Esto debe parar hoy”

Un flujo constante de tuits y declaraciones de funcionarios de Nevada condenaron el tiroteo y ofrecieron apoyo al oficial gravemente herido.

El concejal de la ciudad de Las Vegas, Stavros Anthony, respondió a la noticia del oficial disparado en Twitter, pidiendo una respuesta más dura de las fuerzas del orden y llamando a los manifestantes “matones violentos”.

“Esto debe parar hoy”, puntualizó Anthony, un capitán de LVMPD retirado. “Los matones violentos no controlan nuestra comunidad. Implementen un toque de queda, convoquen a la guardia nacional, la policía necesita ayuda, arresten a todos los alborotadores violentos inmediatamente, sin derecho a fianza”.

El Fiscal General del Estado, Aaron Ford, también emitió una declaración alegando que se le rompió el corazón al enterarse de los disparos. Dijo que apoya a los “miles de nevadenses que han protestado pacíficamente contra la injusticia racial”.

Pero Ford añadió: “Este país no absolverá su historia violenta con un futuro violento. Los estadounidenses han hecho grandes progresos hacia la igualdad porque la gente apasionada tomó el calor de su ira y la usó para forjar un cambio real: donar a una causa, ser voluntario de una organización y participar en nuestras elecciones”.

El Jefe de Policía de Henderson, Thedrick Andres, pidió al público que rezara por LVMPD “y por su oficial que lucha por su vida después de haber sido disparado en cumplimiento del deber”.

“¡Estos actos de violencia deben cesar en nuestra comunidad! Rezo por la paz y la unidad en nuestras comunidades”, publicó en un tuit.

En tuits separados, las Senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen dictaron que están monitoreando el tiroteo del oficial de policía de Las Vegas.

“No tenemos todos los detalles todavía, pero una cosa está clara: esta violencia es inaceptable”, escribió Masto en un tuit.

Rosen tuiteó: “Mi corazón se rompe por nuestra comunidad y la familia del oficial durante estos tiempos de gran desesperación, y me mantengo firme en que condenamos la violencia en todas sus formas”.

Dulce muestra de apoyo

Poco después de las 10 a.m. del martes, el residente de Las Vegas, Londell McPherson, se presentó en el Centro Médico Universitario para entregar dos cajas de donas a los oficiales en una muestra de apoyo.

“Estoy viendo cómo nuestro país se está quemando, saqueando, y los agentes de policía están ahí fuera tratando de mantener la paz en las protestas”, recalcó McPherson. “Mi corazón está con ellos ya que se arriesgan”.

McPherson, quien alegó que fue despedido recientemente de su trabajo en la industria de la hospitalidad, compartió que estaba actuando para promover el mensaje de Martin Luther King Jr.

“Claro, hay injusticia en este país”, continuó. “Todos debemos unirnos, encontrar soluciones. La quema, el saqueo son parte del problema”.

Otra muestra de apoyo a las fuerzas del orden se dio justo antes del mediodía cuando Theresa Ann Babcock, de siete años, se presentó en el hospital vestida de policía y entregó agua a los elementos de seguridad de Las Vegas.

“Hace calor aquí”, comentó, añadiendo que quería que los oficiales “tomaran una bebida refrescante y se mantuvieran hidratados”.

La niña dijo que quiere ser una oficial que se encargue de las unidades K-9 cuando crezca.

“Me encantan los perros y también los oficiales”, expresó.

Su padre, Robert Babcock de Las Vegas, mencionó que “cuando se enteró de que había un oficial herido hoy, se puso muy triste y quiso venir”.

A media mañana del martes, no parecía haber presencia policial frente a Circus Circus, donde el oficial fue baleado. Las calles del Boulevard Las Vegas que fueron cerradas durante la protesta han sido reabiertas desde entonces.

Las Vegas no fue la única ciudad donde un oficial fue disparado durante las protestas del lunes. En St. Louis, cuatro oficiales fueron baleados durante las manifestaciones que comenzaron pacíficamente.

El Departamento de Policía de St. Louis tuiteó el martes temprano que los oficiales fueron trasladados a un hospital con heridas que no se creían de riesgo vital. No estaba claro quién había lanzado los disparos, según The Associated Press.

Un fatal encuentro en el centro de la ciudad

En el segundo incidente de Las Vegas, el alguacil señaló que la policía de Las Vegas y los oficiales federales estaban apostados en las escaleras del Edificio Federal Foley, al otro lado de la calle del Palacio de Justicia de Lloyd George, para protegerlo de los manifestantes.

“Aproximadamente a las 11:22 p.m., los oficiales se encontraron con un sujeto que estaba armado con múltiples armas de fuego y parecía estar usando una armadura corporal”, describió Lombardo. “Durante la interacción, el sujeto alcanzó un arma de fuego y los oficiales lo enfrentaron. El sospechoso fue alcanzado por los disparos y transportado al hospital, donde fue declarado muerto”.

Lombardo no pudo confirmar que el hombre al que disparó la policía estuviera involucrado en la protesta, pero dijo que el lugar del tiroteo “hacía creer que lo estaba”.

Los disparos se produjeron después de horas de protestas pacíficas que comenzaron alrededor de las 7 p.m. en el Strip y se habían trasladado al centro de la ciudad a las 10 p.m. La mayoría de la multitud de cientos comenzó a dispersarse después de las 11 p.m.

Lombardo puntualizó: “Lo que ha ocurrido es totalmente inaceptable. Espero que la comunidad también lo vea así”.

Oraciones para Mikalonis

Danielle Ayers fue una de las 60 personas que se reunieron fuera del centro médico para rezar por el oficial Mikalonis el martes por la noche.

Ayers es una mujer afroamericana que mencionó que normalmente no es una activista, pero se sintió llamada a unirse al grupo para mostrar que la gente no tiene que elegir un bando. Tenía un cartel que decía: “Las vidas afroamericanas importan y las vidas afroamericanas te apoyan oficial Mikalonis”.

“Puedes ser, debes ser, mutuamente humano a ambos hechos”, enfatizó Ayers. “Creo que las vidas de los afroamericanos importan, pero también la de un oficial que fue disparado tratando de protegernos”.

Lindsey Pinapfel, una amiga de Mikalonis, observó nerviosamente al gran hospital de ladrillos mientras sostenía una bandera estadounidense blanca y negra con una raya azul en el medio.

Pinapfel dijo que le estaba enviando mensajes de texto a Mikalonis el lunes por la mañana, horas antes de que le dispararan. Agregó que hablaron de lo mucho que querían que las protestas cesaran.

“Una de las últimas cosas que le dije fue: ‘Cuídate’”, recuerda Pinapfel.

Confesó que le ha costado mucho reagrupar sus pensamientos desde que le dispararon a su amigo.

“No sé si tengo pensamientos, aparte de que quiero que salga adelante”, concluyó Pinapfel. “Quiero que esté con nosotros”.

Esta es una historia en desarrollo.