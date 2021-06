Por sequía, el Estado transporta agua para borregos cimarrones

Rick Thielmann, chief pilot at the Nevada Department of Wildlife, hauls water using a Bambi bucket during an emergency water haul operation to replenish guzzlers around Valley of Fire State Park and beyond on Tuesday, June 8, 2021. Aunque los bebederos se utilizan principalmente para ayudar a la población de borregos cimarrones de la zona, también proporcionan agua a una variedad de animales que pueblan la zona. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto