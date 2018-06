Por un “4 de Julio” seguro

La comisionada Marilyn Kirkpatrick alertó que de continuar la quema de cuetes ilegales podría llegarse a la prohibición general. Atrás la escuchan las alcaldesas de Henderson y LV, el alcalde de NLV, y los comisionados Giunchigliani y Brown. El 14 de junio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

“Tú los quemas, nosotros te multamos” es el lema de la campaña que informa que habrá multas de mil dólares más gastos de limpieza a quienes usen fuegos artificiales ilegales. El 14 de junio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

El jefe de Bomberos del Condado Clark, Greg Cassell, pidió la colaboración de la comunidad reportando fuegos artificiales ilegales al sitio: www.ISpyFireworks.com. El 14 de junio de 2018. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

La quema de fuegos artificiales ilegales se ha convertido en un problema creciente para las autoridades porque siguen los accidentes, incendios y una serie de inconvenientes. Por eso este año las ciudades del valle y el condado cierran filas y dejan clara su advertencia: si usted posee y/o quema fuegos artificiales prohibidos será multado hasta con mil dólares e incluso cárcel.

Con miras a mejorar la seguridad en la celebración del Día de Independencia de este 2018, las autoridades se pusieron a trabajar y lanzaron una campaña cuyo slogan es “You light it – We write it”, que en español sería “Tú los enciendes, nosotros te multamos”.

Para mostrar la determinación y el esfuerzo conjunto el pasado 14 de junio dieron una conferencia de prensa los jefes de los cuerpos de bomberos del valle, varios comisionados del Condado Clark, con la presencia de los alcaldes de Las Vegas, North Las Vegas y Henderson.

Reunidos en las afueras del Centro de Gobierno del Condado Clark, en esa oportunidad, los comisionados del condado Larry Brown, Chris Giunchigliani y Marilyn Kirkpatrick hablaron fuerte contra la quema de cuetes prohibidos, y respaldaron los trabajos de prevención y sanciones que llevan a cabo los cuerpos de bomberos y de policía. Estuvieron acompañados por los alcaldes de North Las Vegas, John Lee, Las Vegas, Carolyn Goodman, y Henderson, Debra March, además de varios concejales.

Desde mayo pasado los departamentos de bomberos y de policía y funcionarios de gobierno acordaron medidas de control, vigilancia y sanciones. Lanzaron una campaña con la que estarán tomando medidas enérgicas en todo el valle por la posesión y la quema de fuegos artificiales ilegales.

Acordaron imponer multas de mil dólares y el pago de limpieza y gastos que pueden llegar a los cientos de dólares, y la posibilidad de cárcel hasta por seis meses, indicaron.

“Hay muchos heridos y numerosos incendios por culpa de la quema de fuegos artificiales ilegales. Es tiempo de ponerles un alto”, afirmó la comisionada Chris Giunchigliani. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios estima que, anualmente, los departamentos de bomberos responden a más de 50 mil incendios causados por fuegos artificiales.

Información divulgada en la conferencia de prensa informa que la quema irresponsable de fuegos artificiales causó en el país aproximadamente 11 mil 100 heridos que fueron tratados en hospitales, según estadísticas del 2016. De esa cantidad un tercio fueron niños menores de 15 años.

Además, mencionaron, la quema de cuetes y diversos materiales con base en pólvora causa ruido que pone estrés en mascotas y altera a veteranos que sufren el síndrome de post estrés traumático, y causa contaminación del aire.

– “Si no es emergencia no marque 911 ni 311”

Algo que remarcaron los funcionarios fue que la gente no debe usar las líneas de emergencia para reportar quema de cuetes.

“Los festejos del 4 de julio del año pasado generaron demasiadas llamadas al 911 que causaron problemas a los cuerpos de bomberos y de policías del valle. Llamar al 911 por quema de fuegos artificiales u otros casos de no emergencia, puede resultar en no atender con prontitud las verdaderas emergencias”.

Este es un problema que debe ser resuelto como comunidad, dijo la comisionada Marilyn Kirkpatrick. Si la gente reporta al sitio ISpyFireworks.com será fácil para los bomberos y agentes de policía ver a donde tienen que ir y actuar, en lugar de saturar las líneas del 911 o del 311.

La comisionada Kirkpatrick hizo una advertencia: “Ésta es una campaña de alerta para disuadir a la gente de que compre y queme fuegos artificiales clandestinos. Las multas son altas, pero si esto no funciona, entonces se tendrá que prohibir completamente la venta, con excepción de los eventos comunitarios regulados”.

– Tome precauciones

Por otra parte, el inspector del gobierno de North Las Vegas, Baldemar González, dijo que “fuegos artificiales ilegales” son los que no cumplen con normas ni están autorizados. Por lo general son los que no lanzan luces y simplemente explotan, truenan fuerte y de hecho son muy peligrosos. Son ilegales porque la gente los adquiere de manera clandestina, sin control, en ciudades vecinas que no tienen regulaciones estrictas.

El inspector González recomendó revisar los techos y alrededores de las casas, limpiar y evitar acumulaciones de hojas secas, arbustos, palmeras secas o desechos inflamables. Pues la quema de fuegos artificiales conlleva riesgos de chispas y materiales que se esparcen y pueden causar incendios.

La gente debe tener en cuenta que el manejo de productos con pólvora, de fuegos artificiales de los que sean, siempre significan riesgos. Recordó que también están prohibidos los disparos al aire de armas de fuego y la quema de materiales.

La única manera de asegurar que los cuetes no son ilegales es comprándolos en los sitios autorizados que cumplen con las normas de seguridad, concluyó.

Las autoridades piden la participación de la comunidad, que la gente sea observadora, que vigile y denuncie. Pero lo debe hacer solo a través del sitio www.ISpyFireworks.com