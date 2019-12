Posibilidad de algo de niebla en Las Vegas

Hay posibilidad de ver algo de niebla ligera para la mañana del jueves en el valle de Las Vegas, de acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional.

“Una pequeña brisa surgió de la noche a la mañana, de modo que la mayor parte de la niebla se mantuvo alejada”, mencionó el meteorólogo Chris Outler alrededor de las 3:30 a.m.. “Hay niebla densa en el área de las Montañas Spring y Barstow. Algo de niebla podría desarrollarse alrededor del valle entre las 6 y las 8 a.m., pero no es muy probable”.

Areas of Dense fog have been reported near Barstow and Twentynine Palms this morning. A Dense Fog Advisory has been posted for much of the region, so use caution in low visibility! #cawx #azwx #nvwx pic.twitter.com/aFOmkfy7Rm

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 5, 2019