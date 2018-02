Posibilitan el cambio de género en licencias de conducir para Nevada

La gente camina a través de la línea en la oficina del DMV en 2701 E. Avenida Sahara en Las Vegas (Las Vegas Review-Journal)

Los hombres y mujeres transexuales podrían cambiar más fácil su identificación de género en las licencias de conducir de Nevada.

Durante una audiencia pública este mes, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) señaló un movimiento para permitir a las personas autodeclarar un género al obtener una licencia, en lugar de proporcionar una prueba de un médico.

Los que asistieron a la audiencia del DMV dijeron que no habría oposición, pero no está claro cuándo la propuesta podría entrar en vigencia. La aprobación final debe venir del subcomité de la Comisión Legislativa estatal para revisar las regulaciones, que aún no ha programado una audiencia.

Reglas similares tienen vigencia en Massachusetts, Oregón y el Distrito de Columbia, mientras se trabaja para actualizar las políticas en California, Minnesota y Washington, Nevada. Afirma Kevin Malone, vocero del DMV.

“Después de una extensa investigación de este tema, hemos aprendido que existe una tendencia nacional hacia un proceso simplificado para la designación de género”, expresó Malone.

Actualmente, los solicitantes de licencia de conducir que deseen seleccionar un género que difiera de lo que se indica en su certificado de nacimiento deben proporcionar una certificación de médico.

La regla propuesta por el DMV eliminaría la necesidad de una nota del doctor. Los conductores simplemente podrían marcar la casilla con la que se identifican más: hombre o mujer.

“Sé quién soy, y no necesito un médico para estar en condiciones de decidir si soy o no legítimo”, detalló Jane Heenan, directora de Justicia de Género de Nevada (Gender Justice Nevada). “Nevada es un líder en estos temas, por lo que este es definitivamente un paso en la dirección correcta”.

La nueva política se alinearía con un código administrativo adoptado en 2016 por la División de Salud Pública y Conducta de Nevada que permite a las personas autodeclarar los cambios de género en los certificados de nacimiento del estado, en lugar de obtener una orden judicial.

Recortar la necesidad de una orden médica ahorraría tiempo y dinero a las personas transgénero que deseen designar su sexo preferido mientras renuevan una licencia, puntualizó Brooke Maylath, presidenta del Grupo de Aliados Trans en Reno.

“Todos saben de qué género son intrínsecamente”, destacó Maylath. “No hay necesidad de tener un guardián médico para definir quién y qué somos”.

La propuesta del DMV también cuenta con el respaldo de Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (American Civil Liberties Union of Nevada – ACLU), que señaló que tener una tarjeta de identificación que no concuerde con la identidad de género de una persona podría exponerlos al acoso al cobrar cheques en el banco, solicitar trabajo o ser detenido por cumplimiento de la ley.

“Tener una tarjeta de identificación que tergiversa el género vivido de uno exime a una persona transgénero en cualquier situación en la que necesite mostrar el documento”, informó Holly Wellborn, directora de políticas de ACLU de Nevada, en un comunicado publicado en el sitio web de la agencia . “Eso puede violar la privacidad de la persona y exponerla al riesgo de discriminación basada en el estatus transgénero o la identidad de género”.

En camino un mejor cruce

Cualquiera que haya intentado integrearse desde el 215 Beltway hasta la carretera Interestatal 15 en la parte sur del valle está familiarizado con los atascos de tráfico, particularmente durante los viajes diarios por la mañana y por la tarde.

Nathan de Las Vegas quería saber si el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) planeaba arreglar el cruce mal diseñado.

El portavoz de NDOT, Tony Illia, comentó que se espera que la próxima reconfiguración de la avenida Tropicana en la I-15 mejore los flujos de tráfico desde el Beltway agregando capacidad que “reducirá retrocesos para una conexión más fluida y segura”.

También se espera que el proyecto de $200 millones ayude a aliviar el tráfico en los días de juegos y durante los eventos especiales celebrados en el estadio Raiders en construcción. Sin embargo, el trabajo en el intercambio de autopistas no comenzará hasta 2020, el mismo año en que se espera que los Raiders den inicio a sus actividades en Las Vegas.

Sin señal permanente en los planes

Sally del Norte de Las Vegas quería saber si se podía instalar una señal de tráfico en la carretera Pecos y Centennial Parkway. Por ahora, el cruce pobremente iluminado está equipado solo con señales de alto que son difíciles de ver.

La portavoz de la ciudad del Norte de Las Vegas, Delen Goldberg, dijo que se espera que una señal de tránsito temporal aparezca en algún momento en el futuro, cuando los equipos del condado de Clark continúen trabajando en la extensión 215 Beltway.

Después de que se complete la construcción, detalla Goldberg, las señales temporales serán reemplazadas por señales de alto con bordes iluminados. Actualmente no se planea una señal de tráfico permanente, pero Goldberg afirmó que “probablemente” estará garantizado en el futuro debido al desarrollo continuo y el crecimiento de la población en el área.

