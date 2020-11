Posponen el Festival of Trees and Lights a petición del estado

Un árbol de Navidad decorado en un reciente Festival of Trees and Lights. (Festival of Trees and Lights)

Un evento festivo de más de tres décadas está trasladando su celebración a fechas posteriores debido a la pandemia de COVID-19 y a la petición del gobernador Steve Sisolak de que la gente se quede en casa tanto como sea posible.

El 32º Festival of Trees and Lights y el evento VIP Celebration se pospondrán hasta el 4-6 de diciembre y el 10 de diciembre respectivamente en Collaboration Center Las Vegas (LV) Ranch, ubicado en 8390 W. Windmill Lane.

“Este aplazamiento se debe directamente a las sugerencias del gobernador Steve Sisolak y Nevada para que los residentes se queden en casa durante dos semanas para ayudar a frenar los recientes picos de COVID-19 dentro del estado”, se dijo en un comunicado de prensa a principios del jueves.

“Aunque estamos descorazonados por posponer este evento, estamos todos juntos en esta lucha contra COVID y apoyamos la recomendación ‘Stay at Home 2.0’ de nuestro gobernador en su discurso del martes por la noche”, agregó Lynda Tache, directora ejecutiva de Collaboration Center Foundation. “Esperamos que los invitados que esperan la experiencia en persona se animen con el espíritu navideño en LV Ranch después de la celebración de Acción de Gracias y sepan que la celebración del Festival of Trees and Lights será igual de hermosa en línea o a principios de diciembre”.

La subasta online y la vista previa del Festival of Trees and Lights se lanzará virtualmente el sábado 14 de noviembre, dando al público la oportunidad de ver y comenzar a hacer ofertas por los árboles, guirnaldas y regalos mostrados en el evento. Los invitados que deseen ver los árboles en persona pueden entrar en el espíritu de la fiesta a partir del 4 de diciembre. Cualquiera que tenga una oferta ganadora por los árboles, puede optar por que se los entreguen del 11 al 13 de diciembre. Los invitados o patrocinadores que ya hayan comprado entradas para las noches de visita familiar o el evento VIP serán notificados para reprogramar una de las nuevas fechas. Todas las nuevas fechas dependen de todas las regulaciones actuales de COVID-19 Nevada y están sujetas a cambios.

Como un evento de colaboración comunitaria, las ganancias del Festival of Trees and Lights siguen siendo locales y benefician a ambas organizaciones, permitiéndoles continuar sirviendo a los individuos y familias con discapacidades intelectuales, de desarrollo y físicas.

Para participar en la subasta en línea a partir del 14 de noviembre, visita www.fotl.givesmart.com.

Las noches de visita familiar socialmente distantes son sólo con reservación del 4 al 6 de diciembre de 4 a 8:30 p.m. La reservación de boletos es para una hora y está limitada a 35 huéspedes por hora.

Siguiendo las pautas de distanciamiento social y el mandato de cubrebocas de Nevada, los huéspedes podrán explorar los terrenos del LV Ranch, ver y poner subastas a los artículos en línea que se exhiben, y disfrutar de regalos y varias oportunidades de tomar fotos.

Los boletos individuales para las noches de visita familiar están disponibles por 10 o 30 dólares para una familia de cinco. El evento VIP se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre de 6 a 8:30 p.m., las entradas cuestan 250 dólares por persona.

Para hacer reservaciones, convertirte en patrocinador o para más información del Festival of Trees and Lights, visita https://www.dsosn.org/festival-of-trees-and-lights or www.collablv.org.