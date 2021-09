Premio mayor de un mdd en las tragamonedas de un casino de Las Vegas

(Boyd Gaming via Twitter)

OK, algunas cosas buenas pueden suceder después de las 2 a.m.

Un jugador local ganó 1,024,065 dólares tras conseguir el premio mayor progresivo de Buffalo Grand la madrugada del viernes en Cannery, según un portavoz de Boyd Gaming.

El ganador, que deseó permanecer anónimo, hizo una apuesta de 3.75 dólares.

Otra victoria reciente en Cannery fue un premio de 12,917.98 dólares en Fire Link.

Congratulations to this lucky jackpot winner who won $12,917.98 on Fire Link this past week!#Jackpot #Winner #CanneryCasino pic.twitter.com/19WcnAgKLF — Cannery Casino (@CanneryCasino) September 6, 2021

Ganadores en todo el Valle de Las Vegas

Fremont

Teresa, de California, y Seong, de Las Vegas, disfrutaron de sus ganancias en el casino del centro.

Congratulations to Teresa from California and Seong from here, VEGAS! 🤑 They scored some nice jackpots this week. You could be next! pic.twitter.com/Rhm3aFnqKv — Fremont Hotel & Casino (@fremont) September 10, 2021

Green Valley Ranch

Una apuesta de ocho dólares se convirtió en una ganancia de 13,280 dólares después de un resultado de seis de video keno.

Bet $8 to win $13,280. Congrats to this lucky guest! pic.twitter.com/qOBSCZd83f — Green Valley Ranch (@GVRcasino) September 2, 2021

Un premio mayor de tragamonedas pagó 24,370 dólares de una apuesta de 7.20 dólares.

JACKPOT! One lucky guest won $24,370 from a $7.20 bet 👏 pic.twitter.com/btzYiKlNIP — Green Valley Ranch (@GVRcasino) September 9, 2021

Un invitado convirtió 3 dólares en 10,153 dólares.

J A C K P O T! This lucky guest bet $3 and took home $10,153 🤑 pic.twitter.com/qOKRvYrfhW — Green Valley Ranch (@GVRcasino) September 11, 2021

The Orleans

Dancing Drums Prosperity alcanzó los 14,088 dólares.

Sam’s Town

Norma celebró su gran victoria en las tragamonedas de 11,922.22 dólares.

Congratulations to Norma on her big $11,922.22 win! We know she and her family enjoyed their visit! pic.twitter.com/YxzMEN8KAQ — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) September 7, 2021

Denia encontró una forma de celebrar el cumpleaños de su marido.

Denia and her husband came to Vegas from California to celebrate her husband’s birthday. 🎂 We can't think of a better way to celebrate than with a big win here at Sam's Town! pic.twitter.com/PpfLzTxvBz — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) September 8, 2021

Suncoast

Un jugador afortunado se llevó un premio mayor de 14,020.77 dólares.

🕺 This lucky guest is dancing to the beat of their own drum after landing this $14.020.77 jackpot. 🥁 pic.twitter.com/MIcoYFM6yb — Suncoast Casino (@suncoastcasino) September 2, 2021

Premio mayor de 13,694.56 dólares en las tragamonedas.

This lucky winner won a Wealth of Coins! 💰 pic.twitter.com/QuvWF6Khxj — Suncoast Casino (@suncoastcasino) September 2, 2021

Sunset Station

Una apuesta de 50 centavos se convirtió en un premio mayor de 10,600 dólares de Epic Fortunes.

A $0.50 bet turned into a $10,600 jackpot for one lucky guest playing Epic Fortunes! pic.twitter.com/cujwC3Swl3 — Sunset Station (@SunsetStation_) September 2, 2021

Una apuesta de 80 centavos en la Wicked Wheel dio 11,682 dólares.

A jackpot for your Friday morning 🤑 One lucky guest hit an $11,682 Wicked Wheel Jackpot from an $0.80 bet. pic.twitter.com/6LTM9Har1I — Sunset Station (@SunsetStation_) September 10, 2021

Una apuesta de 5.25 dólares se convirtió en un enorme premio mayor de 43,110 dólares para un jugador de video poker.

❗ JACKPOT ALERT ❗ A $5.25 bet turned into a huge $43,110 jackpot for one lucky guest! pic.twitter.com/TuOSGZOgjM — Sunset Station (@SunsetStation_) September 11, 2021

Treasure Island

Hov C. celebró su premio mayor de más de 40 mil dólares.