Preocupante pasado de Jon Jones puede hacer que el futuro del campeón de UFC sea más brillante

Jon Jones, a la izquierda, celebra cuando el árbitro levanta los brazos después de que Jones derrotó a Alexander Gustafsson en el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (Foto AP / Kyusung Gong )

Jon Jones, a la derecha, le da una patada a Alexander Gustafsson durante el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, el sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Jon Jones sube a la cima del octágono después de derrotar a Alexander Gustafsson en el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Jon Jones, a la izquierda, le da una patada a Alexander Gustafsson durante el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, el sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Jon Jones, a la izquierda, celebra cuando el árbitro levanta los brazos después de que Jones derrotó a Alexander Gustafsson en el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (Foto AP / Kyusung Gong )

Alexander Gustafsson, a la derecha, le da un puñetazo a Jon Jones durante el combate de artes marciales mixtas del título masculino pesado de UFC en UFC 232, el sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Jon Jones, a la derecha, lleva a Alexander Gustafsson al suelo durante el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Jon Jones se aleja de Alexander Gustafsson al final de su combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, el sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

Alexander Gustafsson, a la izquierda, y Jon Jones intercambian golpes durante el combate de artes marciales mixtas de peso ligero masculino de UFC en UFC 232, sábado 29 de diciembre de 2018, en Inglewood, California (AP Photo / Kyusung Gong)

INGLEWOOD, California. Jon Jones ha sido suspendido por varias transgresiones por más de tres años desde que ganó el título de peso semipesado de UFC en 2011.

En lugar de pensar en lo que le costaron esos períodos de inactividad en términos de dinero y logros, Jones prefiere verlo como el tiempo añadido a lo que le queda de su carrera.

“Siento que ha preservado mi cuerpo y mi mente”, dijo Jones después de ganar el cinturón por tercera vez al noquear a Alexander Gustafsson en el evento principal de UFC 232 el sábado por la noche. “Tengo 31 años y siento que tengo mucho más en mí. Estoy aquí para quedarme. Creo que esta es mi era y la voy a poseer por muchos años más.”

Jones admite que ha cometido algunos errores, aunque aún niega haber consumido a sabiendas una sustancia prohibida a pesar de dos suspensiones de drogas que mejoran el rendimiento y otra irregularidad en las pruebas que hizo que el evento del sábado se trasladara de T-Mobile Arena a Los Ángeles en menos de una semana.

Él cree que, además de preservar su tiempo fuera de la competencia, lo obligó a adoptar un enfoque más introspectivo de su vida y su carrera.

“Ha sido muy educativo”, dijo. “Lo más importante que he podido hacer es comenzar a apreciar quién soy fuera del deporte. Fuera de ‘Bones Jones’, ¿quién es Jonathan Dwight Jones? Tuve que ir a terapia este verano y hablar mucho sobre quién es Jonathan Jones y qué significa más para él. Tengo que ver cómo me trata la gente cuando no estoy en el centro de atención, cuando no estoy entrenando para una pelea y cuando mi reputación no es la mejor. Tengo que aprender a diferenciar entre la amistad legítima y las personas que están cerca”.

Jones ha escuchado a varios ex atletas hablar sobre el vacío que sienten después de abandonar el campo de juego, pero pudo experimentarlo mientras estaba en su mejor momento.

“El resultado de eso es una mayor comprensión de lo que significa este deporte, lo que significa este cinturón y lo que significa estar en mi posición”, dijo. “Creo que eso me va a convertir en un mejor atleta”.

Él no tiene mucho más que demostrar en ese departamento. Jones enfrentó al único luchador que le había dado alguna dificultad real en la jaula en Gustafsson, pero registró una victoria mucho más decisiva el sábado.

Su objetivo ahora es responder a los escépticos que aún cuestionan su legitimidad debido a su historial de pruebas.

“Mi plan es tomar todo de frente”, dijo Jones. “Para responder a todas las preguntas, para tomar todas las pruebas, para pagar cada multa, para hacer lo que tenga que hacer para demostrar mi inocencia”.

El presidente de UFC, Dana White, tuvo sus problemas con Jones, pero lo apoyó la semana pasada al tomar la decisión de mover la carta de lucha para que Jones pudiera quedarse en la marquesina.

Espera que su fe en Jones sea recompensada al no tener que lidiar con más problemas de prueba.

“El futuro de Jon Jones depende de muchas pruebas de drogas diferentes”, dijo White. “Necesita pasar muchas pruebas de drogas, necesita mantenerse limpio, mantenerse recto, seguir entrenando, seguir ganando”. Y él puede cambiar completamente su vida.

“La cosa está con él, si él puede juntar su vida personal, ¿quién sabe lo que puede lograr? ¿Quién sabe qué puede hacer?

Jones, una vez más, mostró lo que puede hacer en la jaula a pesar de todo el caos y el drama que rodearon la semana pasada, incluida la reubicación de una tarjeta completa causada por un problema con sus pruebas.

Dijo que la tarjeta UFC 151 cancelada cuando no aceptó a un oponente de reemplazo con aviso de retraso y su expulsión de UFC 200 días antes del evento por una prueba de drogas fallida lo preparó para manejar la adversidad en su carrera, pero otros aspectos de la vida real. Las situaciones han tenido un impacto masivo.

“Siento que con perder a mi madre y que me quitaran el cinturón por algo que creí que era inocente, no hay nada que el deporte me pueda lanzar o con lo que me golpea un oponente que podría ser tan difícil como me golpeó la vida”. Sé que estar en mi posición es una bendición total. Que hablen de mi, que les importe, incluso ser odiado es, en última instancia, una bendición. Creo que tal vez Dios o algo está diciendo que esto no está diseñado para ser fácil, pero valdrá la pena. Vivo por eso. Ser el mejor de los tiempos no significa ser fácil. Así es como me siento.”

Hizo que pareciera lo más simple posible el sábado. Ahora viene la parte difícil de esperar los próximos resultados de la prueba.

