Preparan Convención Nacional

“Gran Logia José Ma. Morelos y Pavón” de Las Vegas, el 19 de octubre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

Estandarte de la Logia Masona “José María Morelos”, en su templo de Las Vegas. 19 de octubre del 2017. | Foto Valdemar González / El Tiempo.

“Cumplimos 32 años de forjar hombres libres, de sano juicio y de buena moral, con las principales guías de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Este aniversario es especial porque hemos decidido informar a la comunidad que somos una organización discreta, pero no secreta”.

Así se expresó Arturo Perea, Gran Primer Vigilante de la Muy Respetable Gran Logia Hispana de Norteamérica y miembro también de la Logia “José María Morelos y Pavón” de Las Vegas. En entrevista exclusiva con El Tiempo, el pasado 19 de octubre, Perea y otros dirigentes mostraron sus instalaciones recién terminadas, hablaron de qué es su organización y de la próxima convención nacional.

Este aniversario es especial porque “hemos decidido darnos a conocer más. Porque no somos una logia secreta, pero sí discreta por ejemplo porque hacemos obras y ayudamos pero no lo pregonamos. La masonería no es como algunos piensan, una sociedad oscura o que practica ritos satánicos. No es eso”, recalcó Perea.

“A lo mejor no somos ni discretos”, apuntó Federico Carrillo, alto miembro de la Logia. “Pero gracias a Dios pasan cosas por las que la sociedad se va mejorando, y también la masonería”, añadió.

“Respetamos las creencias de todos pero creemos en Dios, le llamamos ‘El gran arquitecto del universo’”, expresó Víctor G. Serna, Past Gran Maestro fundador, quien mencionó otros detalles que conforman las bondades de la masonería.

“Deseamos que la comunidad sepa quiénes somos, que se desechen los estigmas impuestos a la masonería. La gente debe saber que somos gente común; En nuestra logia habemos gente de distintos oficios, como electricistas, chefs, mecánicos, empleados de oficina, de casinos. Lo que buscamos es ser mejores hombres, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos y mejores ciudadanos”, remarcó Perea.

La ‘Primigenia Constituyente Augusta Benemerita Lealisima Respetable Logia Simbólica José María Morelos y Pavón 67-1’ se estableció el 7 de noviembre de 1985. Los fundadores son Enrique Reyes Cota, José Villanueva, Carlos Vendito y Víctor G. Serna.

En su nombre lleva ‘primigenia y constituyente’ porque empezó aquí, en Las Vegas, y hace 20 años creó la Muy Respetable Gran Logia Hispana de Norteamérica, con logias en varias ciudades del país.

Convención del 2018

“Tenemos la responsabilidad de organizar la próxima Convención Anual de la Logia Nacional, en marzo del 2018. Vienen masones hispanos del país pero también de otras partes del mundo. Es una gran reunión de vínculo y enriquecimiento”, informó Perea.

Los puntos centrales de la convención serán: primero, el trabajo de la masonería para preparar su proyección hacia el futuro, con la juventud hispana. Segundo, los hispanos son la minoría mayoritaria en este país, entonces se debe quitar el individualismo y actuar como una sola comunidad.

Casi para concluir Perea y Serna reiteraron que la masonería es una organización fraternal para crear hombres libres, de sano juicio y buena moral. Se formalizó en 1717 en Inglaterra y han sido masones personalidades como George Washington, Benito Juárez, Simón Bolivar, José Martí y ‘Cantinflas’.

Se rige por normas propias y no es lucrativa. Sus miembros pueden pertenecer a diversas religiones y a cualquier postura política, pero no se permite proselitismo religioso ni partidista. Además los masones se consideran “respetuosos de las leyes del país y de la comunidad”.

Para atender alguna pregunta sobre la logia, Perea ofreció el teléfono (702)-287-2533.