Presenta Steve Wynn una demanda por difamación en Las Vegas contra la AP

El ex magnate de los casinos de Las Vegas Steve Wynn presentó una demanda por difamación contra The Associated Press y otros por lo que sus abogados describieron como “falsas las acusaciones de violación”.

abril 13, 2018 - 11:08 am

El magnate de casinos Steve Wynn es visto en una conferencia de prensa en Medford, Massachusetts, en 2016. (Charles Krupa / AP, Archivo)

La demanda fue presentada el miércoles ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark contra la AP, una de sus reporteras y una mujer que presentó una demanda de $4 millones el año pasado contra Wynn. El caso de difamación se centra en las acusaciones que la mujer, Halina Kuta, hizo en su demanda federal y luego informó al Departamento de Policía Metropolitana.

Kuta alegó que ella era la esposa de Wynn y que tuvo a su hijo después de que la violara en su departamento de Chicago a principios de los años setenta. Su demanda no mencionó la presunta violación.

“Si se informa de manera justa, completa, precisa e imparcial el informe policial, como la demanda de Kuta, resulta como escandaloso, falso e intrínsecamente improbable, y el momento de su presentación por parte del acusado Kuta es extremadamente sospechoso”, alega la demanda de Wynn.

La periodista de AP, Regina Garcia Cano, escribió una historia basada en el informe policial. La demanda de Wynn alega que AP y Cano “crearon un frenesí mediático de acusaciones contra el Sr. Wynn”. La historia de AP fue publicada por varias importantes organizaciones de noticias, incluyendo The Wall Street Journal y The New York Times.

De acuerdo con la demanda de Wynn, “Los Demandados de AP intencionalmente describen incompleta e injustamente el Informe de la Policía al omitir del Artículo de AP las acusaciones extravagantes, falsas e inherentemente improbables adicionales que se encuentran en el Informe policial”.

La demanda dice que Kuta hizo las declaraciones, y AP las publicó, “con real malicia”.

Lauren Easton, directora de relaciones con los medios de AP, declaró en un correo electrónico el jueves: “The Associated Press respalda sus informes”.

La queja de Wynn de 13 páginas también enumera sus reconocimientos, incluidos los actos de filantropía y su visión para los negocios, llamándolo “visionario” quien trabajó en el desarrollo de casinos y complejos turísticos durante 45 años.

“Bajo las circunstancias que rodean las falsas acusaciones de violación de los acusados, el principio fundamental de ‘inocente hasta que se demuestre lo contrario’ se ha convertido peligrosamente en ‘culpable por acusación’, que impone la carga al Sr. Wynn para demostrar su inocencia”, declara su demanda.

Wynn renunció como presidente ejecutivo y presidente de Wynn Resorts el 6 de febrero después de múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso sexual.

La semana pasada, Wynn presentó una demanda por difamación contra la abogada Lisa Bloom y su bufete de abogados, alegando que en marzo hicieron acusaciones falsas de que criticaba a las intérpretes femeninas y además afirmaba que era legalmente ciego.