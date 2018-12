Presentan decoración navideña de los Golden Knights – VIDEO

diciembre 6, 2018 - 9:52 am

Los residentes de Henderson, Becky y GG Misa, posan afuera de su casa decorada con una exhibición de luces de Navidad que está sincronizada con la música de entrada de los Caballeros Dorados ubicada en 730 Bollons Island St. en Henderson el miércoles 5 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review -Journal @vegasphotograph

La casa de Becky y GG Misa se ve decorada con una pantalla de luz navideña que está sincronizada con la música de entrada para los Golden Knights ubicada en 730 Bollons Island St. en Henderson el miércoles 5 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review- Diario @vegasphotograph

Un automóvil pasa por la casa de Becky y GG Misa decorada con una exhibición de luces navideñas que está sincronizada con la música de entrada de los Golden Knights ubicada en 730 Bollons Island St. en Henderson el miércoles 5 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review -Journal @vegasphotograph

Una familia en un automóvil observa la exhibición de luces navideñas de Becky y GG Misa que está sincronizada con la música de entrada de los Caballeros Dorados ubicada en 730 Bollons Island St. en Henderson el miércoles 5 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @ fotograbado

En el valle de Las Vegas, las posibilidades de disfrutar de una blanca Navidad son escasas. Pero este año, podrás disfrutar de una Navidad “Knight”.

Un residente de Henderson tiene una pantalla de luces navideñas que está sincronizada con la música de entrada de los Golden Knights.

El espectáculo de luces de los Knights de GG Misa toca cada 30 minutos de 5 a 10 cada noche. Su espectáculo consta de dos canciones: “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey y la música de entrada, “Le Castle Vania”, de la película “John Wick”.

La pantalla está ubicada en 730 Bollons Island St.

