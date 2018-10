Presentan nuevos juegos de casino de peleas y temas de DJ en G2E

Una multitud se reúne en el stand de IGT mientras el presentador de juegos Drew Carey lidera el estreno mundial de tres juegos de tragamonedas IGT The Price is Right en la 18a edición de la Global Gaming Expo en Sands Expo and Convention Center en Las Vegas, el miércoles 10 de octubre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal @carolinebrehman