Prevén que una peligrosa tormenta invernal llegue a la región de Las Vegas el martes

Residentes y visitantes del sur de Nevada experimentarán un lunes frío pero tranquilo antes de que se pronostique una tormenta potencialmente peligrosa para el martes que traerá viento, lluvia y nieve a la región.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una temperatura máxima del lunes cercana a los 60º F con vientos suaves.

Gusty winds will spread eastward on Tuesday, impacting much of the Mojave Desert and Northwestern Arizona. Combined with the expected rain, it'll be an unpleasant day! Look out for crosswinds and longer travel times to your destinations. #cawx #azwx #nvwx pic.twitter.com/QRSpqdDx9W

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 12, 2021