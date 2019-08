Prevén reducción en cruce de mexicanos a El Paso por miedo a atentados

El Paso, Texas, 9 Ago 2019 (Notimex-Javier Lira).- David Stout, comisionado en la Corte del Condado de El Paso, en entrevista con Notimex, explicó que es difícil saber la repercusión que tendrá la masacre ocurrida el pasado 3 de agosto, en los cruces de mexicanos a esta frontera texana. El Paso, Texas, 09 agosto de 2019.

David Stout, comisionado en la Corte del Condado de El Paso, declaró que por “miedo es posible que veamos menos mexicanos cruzando para estar aquí comprando, aquí en las tiendas”.

Entrevistado en el memorial colocado a un lado de la tienda Walmart donde mexicanos y estadounidenses fueron asesinados por un tirador solitario, explicó que a días de la tragedia es difícil saber la repercusión que tendrá en los cruces de mexicanos a esta frontera texana.

“Está difícil saber ahorita, yo creo que aquí en El Paso, porque les da miedo y pues aparte no sé qué vaya a ocurrir con esta área. Con el Walmart que está aquí y esas son preocupaciones, pero también, la fama negativa que hemos estado recibiendo a nivel nacional aquí en El Paso, eso va en detrimento, podría afectarnos aún más de lo que ya hemos sido afectados”, dijo en relación al discurso discriminatorio del presidente estadounidense.

El comisionado que representa el área donde ocurrió la tragedia del sábado 3 de agosto, rechazó que El paso sea un sitio inseguro, “hay líderes en este estado y en este país que han hablado en muchas ocasiones de que la frontera no está segura, de que vivimos en el Viejo Oeste, que no hay ley aquí y ese tipo de declaraciones y pues no es cierto”.

Aseveró que El Paso es de las ciudades más seguras en Estados Unidos, con una población de más de 500 mil personas, “pero la retórica, las declaraciones que muchas veces son falsas, que tienen que ver con la frontera, nos daña, nos causa daño y esto va a ser peor”, aseguró.

Indicó que sería conveniente que la cadena de tiendas donde sucedió el ataque mortal decida establecer un espacio para recordar lo ocurrido, a fin de que no se repita, aunque no descartó que los clientes mexicanos opten por no visitar el lugar, aun cuando es el más cercano para los juarenses y chihuahuenses en general.

“No sé qué vaya a pasar con el Walmart. No sé si la compañía piensa abrirlo después, creo que mucha gente dejaría de venir, nada más por lo que pasó aquí, el sentimiento feo que genera, pero claro que un memorial sería algo bonito, aquí hay algo temporal, pero en mi opinión en un futuro deberíamos de tener algo más permanente”, finalizó Stout.