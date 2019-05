Primera generación especializada en “Estudios para Sordos”

mayo 22, 2019 - 10:00 am

La primera generación de graduados del programa de “Estudios para Sordos” de NSC, que se implementó en 2017 como el primer programa de licenciatura de este tipo en Nevada. En la foto, desde la izquierda: Adalhi Orduña-García, Nerisse Cruzado y Vanessa Terraza, tres de las cinco graduadas que recibieron su diploma y “señalizaron” el Himno Nacional en el histórico evento. Martes 14 de mayo de 2019 en la arena del Orleans. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Adalhi Orduña-García agradeció a sus padres Gudelia y Juan Orduña y a su profesor David Kelsey. Martes 14 de mayo de 2019 en la arena del Orleans. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La profesora Nicole Dunn impartió la asignatura Deaf Culture, que los estudiantes valoraron mucho. Martes 14 de mayo de 2019 en la arena del Orleans. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Peter Guzmán, presidente de la Cámara Latina de Comercio recibió la Medalla Presidencial. Martes 14 de mayo de 2019 en la arena del Orleans. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El comisionado por el Distrito D, Lawrence Weekly, fue el orador principal de la noche. Martes 14 de mayo de 2019 en la arena del Orleans. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Tres de las primeras cinco estudiantes graduadas del programa especializado en “Estudios para Sordos”, se encargaron de “señalizar” el Himno Nacional de EE.UU. en la histórica ceremonia de graduación del Nevada State College (NSC), con la cual se premió el esfuerzo de 600 estudiantes que representan a las Escuelas de Artes Liberales y Ciencias, Educación y Enfermería. Fue la generación de graduados más numerosa del NSC.

La ceremonia se desarrolló el martes 14 de mayo y contó con la presencia del presidente de la institución, Bart Patterson; Thom Reilly, canciller del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE, por sus siglas en inglés); Kevin J. Page y Edith Fernández, entre otros funcionarios del NSC.

Las graduadas en la licenciatura de Artes en Estudios para Sordos son: Elayna Michelle Harris, Claudia Verenisse Larios, Diana Montes-Sandoval, Adalhi Orduña-García y Vanessa Terraza. Nerisse Cruzado se recibió con la licenciatura en Patología del Lenguaje, pero fue una de las tres que señalizaron The Star Spangled Banner en compañía de Adalhi Orduña-García y Vanessa Terraza, en el escenario del Orleans Arena.

“Nací en California, mis padres son de Puebla y el Distrito Federal. Me siento muy orgullosa de haber logrado obtener la licenciatura en Estudios para Sordomudos porque –como una comunidad combativa- hemos luchado por este tipo de profesiones. En la escuela hay otras prioridades a las que se asignan recursos, como enfermería y la verdad, la comunidad sordomuda es grande en Las Vegas y no tiene mucho reconocimiento”, expresó a El Tiempo Adalhi Orduña-García, poco antes de recibir su diploma.

La joven se mostró sensibilizada de la problemática que enfrenta la comunidad sordomuda en el valle; “más que darle voz y oídos a la gente, queremos darle apoyo para que, por medio de nosotros, se transmita su voz e inquietudes”, agregó.

Orduña-García cursó muchas asignaturas, muchas –la gran mayoría- relativas al lenguaje, sus orígenes, el inicio de la comunicación verbal, las señas, historia y evolución del lenguaje de señas, cómo la gente percibe esas herramientas y también clases básicas como matemáticas, inglés y comunicación, que son parte del currículo necesario para graduarse.

La profesora Nicole Dunn impartió la asignatura Deaf Culture, “esa materia nos permite conocer la cultura de sordomudos, la ética de ellos; muchas personas –al no entender la condición que enfrenta un sordomudo- trata de hablar lento, moviendo la boca, exagerando las palabras, pero en realidad no funciona así. La mayoría de sordomudos no pueden entender el movimiento de los labios, únicamente el uno por ciento lo hacen”, aseveró Orduña-García.

La joven recomienda dar respeto a las personas sordomudas.

El lenguaje de señas que utiliza Adalhi Orduña-García es en inglés, “cada país tiene su código, por ejemplo, en México tienen su lenguaje de señas mexicano, y en todos los países es diferente, pero aquí puede ser de gran ventaja para la comunidad hispana porque hay muchos que vienen de otras partes, que solo hablan español y tienen hijos sordomudos nacidos aquí, entonces le puede ayudar mucho a aprender inglés, y ayudarles a sus hijos al mismo tiempo. Una barrera lingüística que puede ser superada”, precisó.

Para finalizar, Adalhi Orduña-García quiso extender un agradecimiento profundo a sus padres Gudelia y Juan Orduña, por la vida y al profesor –sordomudo- David Kelsey quien la guio en el camino para lograr graduarse con esta especialidad. “Al público le pido considerar a la gente sordomuda y que aprenda un poco del lenguaje de señas, aunque sea el abecedario, porque es de mucha utilidad”, finalizó.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.