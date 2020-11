Primera latina en el Distrito C

Evelyn García Morales, candidata por primera vez, es la primera Latina elegida para representar al Distrito C. Miércoles 18 de noviembre de 2020. [Foto Cortesía]

Evelyn García Morales, derecha, candidata por primera vez, es la primera Latina elegida para representar al Distrito C. Miércoles 18 de noviembre de 2020. [Foto Cortesía, vía Jennifer López]

Evelyn se basó en los valores de equidad, unidad y esperanza para nuestra comunidad, familias, estudiantes, educadores, personal y administración, compartió Jennifer López, quien expresó de manera publica el regocijo quien le produjo el resultado. Miércoles 18 de noviembre de 2020. [Foto cortesía Jennifer López]

Con el cien por ciento de los 148 precintos reportados, Evelyn García Morales se adjudicó una plaza en la Mesa Directiva del Clark County School District (CCSD, por sus siglas en inglés). Con 39,653 votos en su favor, se impuso a su contrincante Tameka Henry, quien a su vez obtuvo 35,166 votos. Como otras contiendas, la diferencia no fue amplia, pero suficiente para ganar. Con este resultado la Mesa Directiva del CCSD sigue constituida únicamente de mujeres.

El electorado en Nevada sufragó en cantidades históricas (cifras hasta el 9 de noviembre), los demócratas obtuvieron 473,987, mientras que los republicanos se agenciaron 422,400, para totalizar 1,200,097 votos. A nivel condado los demócratas obtuvieron 358,222, mientras que los republicanos se agenciaron 258,982, para totalizar 835,542 votos.

En el Distrito A, Lisa Guzmán se impuso a Liberty Leavitt (sustituye en el cargo a Deanna L. Wright), en el Distrito B, Katie Williams le ganó a Jeff Proffitt (reemplaza en el cargo a Chris Garvey) y en el Distrito E, Lola Brooks retuvo su asiento ganándole a Alexis Salt. La Mesa Directiva del CCSD se complementa con Danielle Ford, Irene Cepeda y Linda Cavazos.

Al conocer su triunfo, Evelyn García Morales emitió la siguiente declaración sobre su exitosa campaña en la Elección General de 2020.

“Estoy profundamente agradecida a todos los votantes que me apoyaron del Distrito C, los cuales me han confiado esta responsabilidad. Me basé en los valores de equidad, unidad y esperanza para nuestra comunidad, familias, estudiantes, educadores, empleados y la administración”, dijo, destacando que “como estadounidense de primera generación e hija de inmigrantes, estoy muy consciente del impacto que la educación puede tener en la vida de nuestras familias y las oportunidades que puede brindar. Yo sé que cada uno de nuestros estudiantes y familias tienen sueños y dependen de una educación de calidad para alcanzarlos”.

Es una de las muchas razones por la cual me inspiré y me postulé para este cargo, agregó.

“Me comprometo a abordar los problemas de equidad relacionados con el rendimiento, los cuales tendrán impactos duraderos en nuestros estudiantes y nuestra comunidad”, aseveró, puntualizando enfática que “ahora es el momento de ponern manos a la obra y encontrar formas para garantizar que los estudiantes y las familias puedan tener acceso a una educación sorprendente y de calidad durante esta pandemia en curso. Espero colaborar con mis colegas de la mesa directiva para promover las necesidades más urgentes de nuestro distrito escolar, especialmente aquellas relacionadas a la equidad y el acceso a la educación. En última instancia, el éxito de la comunidad dependerá de cómo avancemos nuestros estudiantes más vulnerables”.

También tuvo palabras para su contrincante “Quiero reconocer a mi oponente, Tameka Henry, por su servicio y compromiso a nuestra comunidad. Ella seguirá siendo una parte fundamental del éxito del Distrito C y confiaré en su guía, consejo y conocimientos. Por último, pero no menos importante, agradezco a mis amigos, familia, a aquellos que me apoyaron los cuales constantemente hicieron llamadas, mandaron mensajes de texto, y donaron durante estos tiempos de incertidumbre de la pandemia del coronavirus”.

Con 100% de los distritos electorales contados, la recién ingresada a la política García Morales obtuvo 53% de los 74,819 votos emitidos.

Actualmente, García Morales sirve como la directora ejecutiva del Fulfillment Fund de Las Vegas, una organización sin fines de lucro de acceso y logro a la universidad ubicada en la preparatoria Chaparral. Ella ha dedicado su carrera profesional a crear y liderar oportunidades educativas para comunidades diversas.

En el Distrito C, 58% de los estudiantes son hispanos, a partir del año escolar 2019-2020. El resto de la población estudiantil es 24% afroamericanos, 10% blancos y 4% asiático-americanos o isleños del Pacífico.

