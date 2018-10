Problema de indigentes en zonas rurales llega a un punto crítico en Pahrump

Oficiales del alguacil del Condado de Nye ordenaron a residentes de un campamento para personas sin hogar que desalojaran, pero el condado y la ciudad no tienen un lugar para que vayan. Los miembros de la comunidad intentan llenar el vacío y encontrar algunas soluciones a largo plazo.

octubre 3, 2018 - 11:52 am

Mary Supples, residente sin hogar, empaca sus pertenencias fuera de su remolque para preparar su mudanza a un tercer local dentro de dos semanas en Pahrump, miércoles 26 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Los artículos más grandes, como parrillas y estufas, permanecen en la propiedad detrás del Nugget Hotel and Casino en Pahrump, miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Las señales publicadas por Nevada Legal Services están grabadas en las ventanas de las casas improvisadas en la propiedad detrás del Nugget Hotel and Casino en Pahrump, miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El residente sin hogar Timothy Persson, de 60 años, posa para una fotografía fuera de su remolque ubicado en una propiedad vacía al oeste del lote conocido como "The Hill" luego de ser obligado a mudarse a Pahrump el miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Rich, un residente sin hogar, disfruta de una bebida fuera de su remolque que se encuentra en un lote al oeste de la propiedad de Nugget, donde él y muchos otros se mudaron temporalmente a Pahrump, el miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Varios de los residentes sin hogar de "The Hill" han trasladado sus remolques y pertenencias temporalmente a un lote al oeste de la propiedad detrás de Nugget en Pahrump, miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El residente sin hogar Rich, posa para una fotografía fuera de su tráiler que se encuentra en un lote al oeste de la propiedad detrás de Nugget, donde él y varios otros se han trasladado temporalmente a Pahrump, el miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

La residente sin hogar, Ashley Hansen, posa para una fotografía en un lote al oeste de "The Hill", donde ella y muchos otros se mudaron temporalmente a Pahrump, el miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El residente sin hogar Timothy Persson, de 60 años, posa para un retrato fuera de su remolque en Pahrump, el miércoles 19 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

El residente sin hogar Timothy Persson, de 60 años, empaca sus pertenencias fuera de su remolque en preparación para trasladar su remolque a un tercer lugar dentro de dos semanas en Pahrump, miércoles 26 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

En preparación para trasladar el remolque y las pertenencias de Mary Supples, residente sin hogar, a un lugar diferente, Nicole Olivas de Platinum Hauling recoge un transportador lleno de gatitos para cargar en el camión que vivía en el remolque en Pahrump, miércoles 26 de septiembre de 2018 Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Jon Olivas de Platinum Hauling desengancha la cadena que une su camioneta con el remolque de Mary Supples para sacarlo del otro lado después de quedarse atascado en algunos arbustos mientras el residente sin hogar Timothy Persson observa en Pahrump, el miércoles 26 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

Jon Olivas de Platinum Hauling mira hacia abajo al remolque de Mary Supples que se atasca cuando lo arrastra un camión de Olivas en Pahrump, el miércoles 26 de septiembre de 2018. Caroline Brehman / Las Vegas Review-Journal

PAHRUMP – Mary Supple, con un vaso de licor de malta Steel Reserve en una mano, bronceada de años de vida en el desierto, abrió la puerta de su abollado vehículo recreativo y se preparó para ser desarraigada.

“Whoa, bebé”, exclamó la morena de cabello arenoso mientras el sol de la tarde brillaba en sus brillantes ojos azules.

El miércoles fue el día de la mudanza, el plazo establecido dos semanas antes por el propietario para ella y otras nueve personas sin hogar para abandonar la propiedad privada que temporalmente se les había permitido ocupar.

Se mudaron allí después de que ellos y aproximadamente 30 a 50 más fueron sacados de un campamento destartalado conocido como “la Colina”, donde habían vivido durante años.

Supple, de 59 años, y su inoperable RV se dirigieron a otro terreno baldío a una milla de distancia, cortesía de una compañía de remolque local que ofreció sus servicios voluntariamente cuando se supo que los residentes del campamento habían sido expulsados.

El desalojo ha obligado a los funcionarios locales a dirigirse a la creciente población de personas sin hogar que viven en y alrededor de Pahrump a pesar de una ausencia casi total de recursos.

“Nos ha puesto en un lugar difícil”, reconoce la comisionada del Condado de Nye, Lorinda Winchman, quien afirmó que la comisión confía en la comunidad para presentar propuestas.

“Si están buscando un socio en los esfuerzos que hacen, puede haber algo que podamos hacer”, dijo. “Pero hay tantas preguntas sobre el costo, … proporcionar refugio y tierra. Puede que no tengamos suficientes contribuyentes en el condado para pagar la factura por algo así”.

Entre los miembros del público que ya abordan el tema se encuentra Nancy Brown, una pastora de los Ministerios You Matter de Covenant Lighthouse Church, quien ha estado proporcionando al campamento comida, agua, ropa y transporte durante años.

Brown señaló que el hecho de que las autoridades actúen después de años de mirar hacia otro lado es alentador, y agregó que volverá a tratar el tema en la próxima reunión de la comisión en Pahrump el 16 de octubre.

“Ha empujado a la comunidad a ser proactiva, a ver la situación”, determinó Brown, quien planea proponer la creación de una comunidad de casas pequeñas y otras posibles soluciones. “Ya no es algo que está escondido o que se está barriendo debajo de la alfombra”.

15 minutos para despejar

Supple había vivido en Hill, un tramo vacío de 160 acres en East Basin Road al este de Pahrump Nugget, durante casi una década antes de que los funcionarios de cumplimiento del código del Condado de Nye se contactaran con el propietario, Basin Panorama Investors de Las Vegas.

Los funcionarios informaron a la firma que el campamento era considerado una molestia pública y que había “al menos ocho violaciones pendientes” sobre las condiciones de vida, dijo Arnold Knightly, oficial de información pública del Condado de Nye.

Los agentes del alguacil llegaron el 12 de septiembre e informaron a los residentes que tenían 15 minutos para recoger sus cosas y salir. Los que no lo hicieron serían arrestados, ordenaron.

Un acuerdo con el propietario de una propiedad cercana permitió que los indigentes se establecieran allí, pero solo por dos semanas.

Eso obligó a Supple y a otros a mudarse nuevamente el miércoles a una serie de sitios dispersos alrededor del valle.

“Ya es bastante malo que estén sin hogar, pero ahora están desplazados sin hogar”, citó Brown.

Cuando un periodista visitó la Colina una semana después del desalojo, muchos de los remolques y chozas seguían allí, menos los habitantes.

No había ningún letrero de no entrada, solo un cartel de venta, indicativo de los $4 millones que el propietario está pidiendo por la propiedad. Los intentos por parte del Review-Journal de contactar con la compañía no tuvieron éxito.

Lo que quedó atrás contó una historia de sus habitantes.

Visibles dentro de las humildes viviendas se encontraban frascos de pastillas, bolsas de palomitas de maíz, comestibles, latas de ravioli de carne, una colección de jarras de agua, cajas de refrescos y colillas de cigarrillos desechados cubrían el camino rocoso de afuera.

Un trozo de papel que volaba como una ametralladora revoloteaba, con una letra temblorosa que decía “Atacado en casa”. Dibujos coloridos de mapas y la Tierra adornaban las páginas de un cuaderno cercano.

Fuera de un remolque deteriorado sin ruedas, había una bolsa negra llena de ropa y un letrero que decía: “DONACIONES. La Colina”.

La prisa por la salida de los residentes fue evidente. La harina de avena se había dejado en una olla en un plato caliente, y las prendas colgaban de los tendederos.

En un esfuerzo por formalizar sus arreglos de vivienda, los residentes habían elegido extraoficialmente a un alcalde hace algún tiempo, un hombre con un bigote blanco de manillar llamado Mike Votaw quien se había mudado a la Colina hace aproximadamente cuatro años.

Se había encargado de proteger el campamento junto con su perro de ganado australiano llamado Baby Girl y brindar comida y refugio a los recién llegados.

Gisele Potter, de 62 años quien convirtió un cobertizo en una casa improvisada, confesó que por primera vez en mucho tiempo había percibido un sentido de comunidad.

“He estado sin dónde ir antes, esta vez no me sentí como si me quedara sin hogar”, agregó. “La Colina era mi hogar”.

Ingenuidad

La adaptabilidad de los nuevos vagabundos fue evidente durante una visita al campamento temporal establecido después del éxodo.

Los residentes tenían agua almacenada en piscinas infantiles azules, que se mantenían frescas con los generadores a un costo de aproximadamente $16 en combustible por día.

Otros hicieron artilugios para la ducha: Tim Persson usó un dispensador de repelente de mosquitos para rociar agua sobre él; otro hombre se bañaba debajo de una manguera que serpenteaba desde un refrigerador en la parte superior de su remolque.

Ashley Hanson, de 29 años, quien está embarazada, estaba sentada con su prometido en una ambulancia renovada.

Hal Davis, un veterano de la Fuerza Aérea de 63 años, tenía paneles solares sobre su vehículo recreativo para generar electricidad.

“Es como la vida normal. Es solo cinco veces más difícil acarrear agua, y asegurarme de que mis baterías estén cargadas”, explicó.

El anciano de la Colina, un hombre de 73 años de edad que decide ser llamado solo como Rich, había vivido allí durante dos años. Si bien algunos residentes eran dueños de ciclomotores, él es el único que tiene una camioneta: una Blue Dodge Ram con la que solía hacer carreras de hielo, que según él le costó alrededor de $120 al mes. Destacó que los residentes aunan sus recursos y comparten alimentos, electricidad y agua.

Cuando la policía llegó a la Colina, comentó, empacó su cepillo de dientes, medicamentos recetados, algo de ropa, y se fue.

“Acabo de hacer lo que me dijeron”, mencionó mientras bebía té helado frente a su remolque, un área decorada con macetas y cactus. “No tiene sentido discutir con ellos, no quiero ir a la cárcel”.

Interpretando la ley

A menos de una milla de la Colina, la abogada Haley Box pasó la tarde un miércoles reciente tomando declaraciones de aproximadamente 20 residentes del campamento. Ella las llamó declaraciones juradas de precaución, que serían necesarias si la organización sin fines de lucro decidiera continuar con el litigio.

Potter le dijo a Box, quien trabaja para los Servicios Legales de Nevada, cómo llegaron los oficiales al campamento y les ordenaron que salieran de la propiedad en 15 minutos.

“¿Qué voy a hacer en 15 minutos? ¿A dónde llevo todo?”, preguntó sobre su cobertizo.

Box preguntó a los residentes si alguien les había dicho alguna vez que no podían estar en ese campamento, todos negaron.

Señaló que la ley de Nevada establece que un ocupante ilegal debe recibir un aviso de cuatro días de anticipación para irse si el propietario desea recuperar la posesión de la propiedad. El dueño también está obligado por ley a mantener la propiedad de los ocupantes ilegales durante 21 días, explicó.

“No estamos viendo eso aquí, no se les dio aviso además del de ‘tienen 15 minutos; agarren sus cosas y váyanse”, comunicó Box, y agregó que al menos dos residentes fueron arrestados cuando regresaron para intentar recuperar otras posesiones. “Ellos simplemente dejaron las propiedades de estos pueblos, todo lo que recogieron, simplemente se quedaron sentados en el medio de la nada”.

“Es comprensible que el terrateniente quiera despedirlos, pero debe seguir el procedimiento y proteger el debido proceso de las personas”.

La alguacil del Condado de Nye, Sharon Wehrly, informó que el propietario había pedido a las autoridades que dieran a las personas sin hogar 15 minutos, y lo trataron como un caso de allanamiento, no como un caso de ocupantes ilegales.

“Fuimos a la oficina fiscal antes de tomar cualquier decisión, y la decisión fue tomada por el fiscal”, aseguró Wehrly.

Vanessa Maxfield, administradora de la oficina del fiscal de distrito del Condado de Nye, negó eso y respondió: “Nuestra oficina no tuvo nada que ver con la decisión”.

Wehrly aseveró que la oficina del alguacil sería un socio en cualquier resolución de re-alojamiento para las personas sin hogar de la ciudad.

“No somos insensibles”, afirmó. “Tenemos mucho corazón y compasión aquí, pero también tenemos que cumplir con la ley”.

Agregó que los oficiales se vieron obligados a responder en la Colina “varias veces” en el último año debido a quejas sobre altercados domésticos, disputas entre vecinos y perros que ladraban.

“Creo que incluso tuvimos un asesinato allí”, agregó.

En mudanza de nuevo

Cuando la conductora del camión de remolque conectó su vieja RV, con grietas de arañas atadas en el parabrisas, llantas trituradas y un mensaje pintado en un lado que decía “Te quiero Crazy Mary”, firmó “Crazy Dave”, sus pantalones cortos caían hacia sus uñas de color rojo brillante.

“Somos guerreros”, reveló con una sonrisa desdentada. “Están tratando de separarnos”.

Ella admitió que ha estado sin hogar desde 2003, cuando su novio residente murió de una sobredosis de heroína y no tenía a dónde ir. Ella se convirtió en uno de los primeros residentes en la Colina.

Ahora, vive sola en su casa rodante con su mamá gato y cuatro gatitos.

“Queríamos estar lejos de la ciudad, alejarnos de toda la porquería”, indicó. “Así que no nos metemos en problemas con la ley”.

Cerca de allí, un hombre pelirrojo con un salmonete y barba de chivo pidió ayuda con su generador.

“¿A quién me parezco, a Bruce Lee?” Supple, que pesa menos de 100 libras, respondió con una sonrisa desdentada.

Tim Persson y Supple comenzaron a hablar sobre sus futuros inmediatos cuando se le ocurrió una posible solución.

“Superman nos va a salvar el trasero”, respondió.

“Ojalá las cosas fueran tan simples”, comentó. “Nos lanzaron una bomba, mentalmente”.

Supple se puso manos a la obra por su segunda mudanza en dos semanas. Agarró a sus gatitos y los ordenó en una caja que contenía un cono de pino grande y un horno fácil de usar.

“Para lo único que es bueno es para secar mis hierbas”, opinó sobre este último, arrojándolo a otro montón.

Luego, abrazó a Nicole Olivas, quien estaba allí con su esposo, Jon, para llevarla a su casa a otro lugar baldío.

“Eres como mi secretaria”, bromeó Supple con voz ronca. “Tú eres mi ángel, siempre me has apoyado”.

Unos minutos más tarde, el lecho blanco de la pareja comenzó a arrastrar la RV, con Persson al volante, a través del piso del desierto.

Por un momento, se atascó en un grupo de arbustos de creosota, haciendo que las ruedas del camión se hundieran en la tierra.

Pero momentos más tarde volvieron en su camino, saltando a través de la pared dura, dirigiéndose a otra estación en el camino a un destino desconocido.

Manteniendo la cuenta Durante varios años, You Matter Ministries ha realizado un censo semanal de personas sin hogar que viven en la Colina. La pastora Nancy Brown reportó que el número de residentes llegó a 62 en abril, el doble que en 2014. Una semana antes de que se ordenara a los residentes que salieran del campamento, el número era 42, una caída típica durante los sofocantes meses de verano, comentó. Hasta el miércoles, tres habían sido reubicados permanentemente en terrenos donados por los dueños de propiedades. Otros nueve fueron dispersados a una propiedad privada de forma temporal, mientras que otros habían desaparecido.

36.218604, -115.977511