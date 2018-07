Problemas de radio obstaculizaron a la policía de Las Vegas el 1 de octubre, según una investigación del RJ

Rápidos tiroteos sacudieron los terrenos del festival Route 91 Harvest mientras el sargento de policía de Las Vegas, Gregory Everett, se detuvo en la parte posterior del lugar el 1 de octubre. Inmediatamente se encontró con una multitud de asistentes al concierto en pánico.

“Reno y Haven es donde necesitamos asistencia médica para el escenario”, Everett comunicó por radio al despacho de la policía unos minutos más tarde, citando su ubicación y señalando que tenía al menos 15 personas con heridas de bala. “Vamos a necesitar mucha atención médica”.

Pero durante el tiroteo en masa más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, Everett no tenía forma de contactar directamente a los bomberos o paramédicos. En cambio, su principal línea de comunicación era un canal de radio de la policía periférica mientras los despachadores del Departamento de la Policía Metropolitana enviaban un aluvión de informes y otros oficiales sobre el terreno e intentaban localizar y eliminar la amenaza.

El tiempo transcurrió. Everett alistó voluntarios para empacar a los heridos y pidió a oficiales fuera de servicio que aseguraran un perímetro. Aproximadamente cuatro minutos después, el sargento hizo otra apelación:

“Tengo hasta 30 víctimas con disparos. ¿Dónde están los médicos para Reno y Haven?”

Un análisis del Las Vegas Review-Journal de más de 500 informes de oficiales encontró que Everett y otros oficiales de policía de Las Vegas estaban trabajando en silos de información el 1 de octubre, solo pudieron transmitir actualizaciones a sus propios despachadores policiales, quienes luego transmitieron la información a los despachadores en otras agencias, que a su vez contactaron a sus unidades de respuesta.

“Eso me parece muy engorroso y potencialmente peligroso”, dijo Austen Givens, un experto en comunicaciones y manejo de emergencias.

En Nevada, una red de radio estatal existente podría haber permitido a los oficiales de la respuesta unir sus comunicaciones con bomberos y paramédicos que respondieron a través del mismo canal de radio o canales, lo que les permite hablar directamente, como lo recomiendan las agencias federales. Pero después del análisis del Review-Journal, un funcionario estatal le informó al periódico que las agencias de Las Vegas no lo usaban.

Los oficiales experimentaron otros fallos de comunicación durante la respuesta. El análisis de casi dos meses del Review-Journal reveló:

– A la altura de los disparos, varios oficiales no pudieron transmitir las actualizaciones en sus radios sobrecargados, incluyendo al menos dos oficiales que intentaron transmitir la ubicación del pistolero.

– Dentro del Mandalay Bay, donde se encontraba el pistolero en el piso 32, en ocasiones los oficiales que respondieron no pudieron escuchar las actualizaciones de la radio de la policía o no pudieron transmitir nueva información debido a la irregular cobertura de radio. La policía afirma que el problema ha existido por años.

– Los oficiales estacionados en el Aeropuerto Internacional McCarran o en los puentes peatonales del Strip se encontraron en desacuerdo con el personal del aeropuerto y del complejo mientras trabajaban para llevar a los ciudadanos a un lugar seguro.

Aún no está claro en qué medida, si es que alguna, estos asuntos dificultaron la respuesta de emergencia a la masacre, que dejó 58 muertos y más de 700 heridos.

‘Ojos en el tirador’

En la noche del festival, el Detective de la Policía Metropolitana, Stephen Balonek estaba dirigiendo el tráfico justo afuera del lugar, según su informe. Cuando comenzó el tiroteo, le tomó unos segundos darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego, se lanzó a la acción.

“Corrí de regreso a mi vehículo, recogí mis binoculares y comencé a escanear el hotel en busca del tirador”, escribió Balonek en su informe.

Approximately 1 minute into the shooting I observed a figure in a hotel room on the north side standing in a shooting platform and appeared to be 4-6 feet from the window. The figure was firing the rifle out of his hotel room. I attempted to get on the radio to update the channel and was unsuccessful.

Rápidamente, Balonek cambió los canales de radio a “Northeast”, que alberga todas las transmisiones de radio de la policía en el área de vigilancia del valle noreste de la Policía, a millas del Strip. Allí, él fue capaz de transmitir la ubicación del tirador.

No está claro si el informe de Balonek alguna vez circuló nuevamente a los oficiales en la zona. Después de unos minutos de disparos, más oficiales comenzaron a informar que los disparos provenían del Mandalay Bay.

Pero a los 10 minutos del tiroteo, justo después de la andanada final de disparos, un oficial preguntó por la radio de la policía: “¿Alguien tiene ojos en el tirador?”

Los oficiales Monty Fetherston y Jeremiah Beason también controlaban el tráfico fuera del lugar cuando comenzó el tiroteo. A medida que avanzaban hacia Mandalay Bay, Fetherston informó que estaba escaneando el complejo y viendo “una gran cantidad de humo proveniente de una ventana junto con el sonido de más disparos”.

La ventana estaba “a mitad de camino en el extremo norte de Mandalay Bay”, escribió Fetherston. “El oficial Beason intentó encender la radio para avisar dónde se encontraba el tirador pero no pudo”.

Respondiendo a las preguntas sobre comunicaciones problemáticas citadas en los informes de los oficiales, Carla Alston, portavoz de la Policía Metropolitana, escribió en un correo electrónico: “Durante el evento, el sistema de radio funcionó sin problemas y según lo previsto. Para que un usuario de radio pueda transmitir, ningún otro tráfico puede estar activo en el canal. Si el canal está ocupado con otro usuario que está transmitiendo, otro usuario que intente hacerlo recibirá un tono de denegación audible y tendrá que esperar hasta que el canal esté libre”.

Si bien hubo fallos en los informes de radio, al menos una actualización crítica se realizó: una advertencia de que los oficiales que responden a la escena deberían evitar Las Vegas Boulevard South frente a Mandalay Bay porque estaba directamente en la línea de fuego. Ese lugar es donde dispararon a dos oficiales, Brady Cook y Casey Clarkson. Ambos sobrevivieron a sus heridas.

“Después del evento, se realizó un análisis exhaustivo sobre el rendimiento del sistema”, continuó la declaración de Alston. “El análisis mostró que no hubo tráfico perdido, sino varios rechazos al canal (porque alguien más estaba transmitiendo). Así es como se diseña el sistema, los oficiales no pueden “hablar” o interrumpir una llamada de radio actualmente en curso”.

Alston mencionó que el tráfico perdido es cuando un oficial puede transmitir pero nadie en el campo puede escuchar las transmisiones.

El teniente David Gordon, que ayudó a dirigir la masiva respuesta policial esa noche, señaló en su informe que “una cantidad significativa de información no fue capturada” en el registro de comunicaciones automáticas de la policía el 1 de octubre “debido al tráfico de radio cubierto y la comunicación hecha por teléfono celular y mensajes de texto”.

“Las gruesas paredes” del Mandalay Bay

Dentro de Mandalay Bay, muestran imágenes de cámaras corporales cómo algunos oficiales pudieron escuchar el tráfico de radio y transmitir actualizaciones a los despachadores y al cercano “puesto de comando” de la policía, creado para ayudar a dirigir la respuesta de disparo masivo.

Pero debido al servicio de radio esporádico, no todos los oficiales que respondieron dentro del complejo pudieron hacer lo mismo.

El oficial Truong Thai acababa de comenzar su turno de patrulla nocturna cuando comenzó el tiroteo. Con el oficial Sandeep Liske, aceleró su patrulla hacia los terrenos del festival, luego se desvió hacia el Mandalay Bay después de que un oficial que encontró en el camino dijo que los disparos podrían provenir del complejo.

“Cuando ingresamos”, escribió más tarde Thai, “todos estaban tranquilos y nadie sabía sobre el tiroteo”.

Sin dirección, los dos oficiales se dirigieron rápidamente a la oficina de seguridad del Mandalay Bay para reunir más información.

“Cuando entramos a la sala, no teníamos señal de radio y no recibíamos actualizaciones”, escribió Liske. “La cobertura de la sala de seguridad fue abismal”.

Cuando Thai recopiló información, utilizó un teléfono en la oficina de seguridad para mantener el contacto con la Policía Metropolitana. Pero en algún momento, la llamada se desconectó.

Cuando Thai más tarde recibió información sobre la habitación del pistolero en el piso 32, se la envió por mensaje de texto a su sargento, Gerald Jackson, quien estaba dirigiendo el tráfico de emergencia frente al puesto de mando cercano. Jackson luego transmitió la información a través de “SCAC”, un canal de radio secundario utilizado para la respuesta del 1 de octubre, según su propio informe.

Kevin Stephens, un oficial que esa noche respondió a muchas plantas dentro de Mandalay Bay, señaló en su informe que “las comunicaciones con el puesto de comando y el canal de área estaban muy rotas debido al interior del hotel”.

El agente Dewane Ferrin también informó que el tráfico de radio cerca de los ascensores en el piso del casino “era muy limitado” debido a las “paredes gruesas” del edificio.

Alston, la portavoz de la policía, confirmó que la falta de cobertura de radio en interiores es “un problema constante” con muchas propiedades de casinos.

“La responsabilidad de proporcionar frecuencias de seguridad pública dentro de estas propiedades pertenece a los propietarios”, señaló en un comunicado.

Alston dijo que los problemas de la radio interior han sido “un tema de conversación” con Mandalay Bay y otros casinos durante los últimos seis años.

“Las presentaciones a los propietarios, más recientemente por el Algacil Joe Lombardo, se hicieron para informarles de la gran preocupación por la seguridad pública y la falta de cobertura de radio dentro de estas propiedades”, agregó Alston.

Brian Ahern, portavoz de MGM Resorts International, dueño del Mandalay Bay, comentó en un comunicado que la seguridad sigue siendo una prioridad para la compañía.

We work continually with the Las Vegas Metropolitan Police Department to improve and evolve all of our security procedures, processes and technology — including radio communications — to ensure security operations are as effective as possible.

El portavoz del Condado de Clark, Dan Kulin, dijo que Mandalay Bay se considera que cumple con los códigos de incendios del condado, que requieren una cobertura de radio de la agencia de seguridad pública adecuada dentro de las propiedades.

“Antes del 1 de octubre, no estábamos al tanto de ningún problema de radio dentro de ese edificio”, afirmó Kulin en un comunicado. “De hecho, la experiencia del Departamento de Bomberos fue que nuestras radios funcionaban allí”.

Empuje para los canales de ayuda mutua

Givens, el experto en comunicaciones que enseña seguridad nacional, contraterrorismo y gestión de emergencias en Utica College, explicó que los canales de radio sobrecargados son “extremadamente normales” en un evento de bajas masivas.

Aún así, señaló, “existe, y ha sido durante los últimos 17 años, un movimiento para usar canales de radio interoperables”.

Los canales de radio interoperables permiten que las agencias de respuesta múltiple se comuniquen en la misma estación.

Durante el 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas contra el World Trade Center, los oficiales de policía y los bomberos de Nueva York trabajaron sin un canal de radio interoperable y no pudieron comunicarse entre sí directamente, aseguró Givens. Eso significaba que la policía no podía compartir información crítica sobre el diseño de los edificios y la integridad estructural con los bomberos que respondieron, lo que contribuyó a una pérdida significativa de vidas.

“Este es un ejemplo dramático, y uno extremo, pero ilustra que no tener la capacidad de las agencias para hablar entre sí puede tener consecuencias nefastas para la vida humana”, detalló Givens. “Después del 11 de septiembre, las agencias de primeros auxilios de todo el país presionaron para que los canales de radio sean interoperables”.

Everett, el sargento de la Policía Metropolitana que estableció el área de triage médico detrás del lugar del festival, señaló en su informe que actualizó el envío de la policía “varias veces”.

El metraje de la cámara corporal muestra que la primera ambulancia comenzó a levantarse unos 13 minutos después de la llegada de Everett. Sin embargo, por razones desconocidas, se detuvo cerca de un campo de fútbol.

“Tenemos ambulancias a unos 100 metros de distancia de nuestras víctimas críticas en Reno y Haven”, anunció Everett para despachar. “Si pudiéramos tenerlas más cerca de Reno y Haven, hay cuatro patrullas con alrededor de 40 víctimas con GSW, aquí abajo”.

“GSW” es una abreviatura de herida de bala (Gunshot Wound).

Everett esperó, atendiendo a otras víctimas, pero la ambulancia no se movió. Un minuto después, envió a un oficial corriendo por la calle para buscarla. Una a una, llegaron más.

Casi 10 minutos después, Everett comunicó por radio otro motivo:

“Control 786”, mencionó Everett, citando su distintivo de llamada. “Parece que muchas de estas ambulancias se van con una víctima. Vamos a necesitar que tomen más de uno a la vez, es ridículo”.

Alston, la portavoz de la policía, comentó que la policía de Las Vegas usó un canal de radio interoperable la noche del tiroteo en masa. Pero inicialmente, solo estaba abierto para los despachadores, dijo ella.

“Durante este evento, nuestro Centro de Despacho utilizó el sistema de radio Nevada Core (NCORE) para comunicarse con otros centros de despacho a fin de que la información sea retransmitida y posteriormente retransmitida a los oficiales de otras agencias según sea necesario”, señaló Alston en un comunicado.

Alston dijo que el canal interoperable se abrió a los oficiales sobre el terreno en las “consecuencias”, que definió como “el momento en que la respuesta pasó de detener la amenaza a atender la situación sobre el terreno, incluir triage en el sitio del evento y control de tráfico”.

Ella no proporcionó un marco de tiempo más específico. El tiroteo, que duró unos 10 minutos, comenzó alrededor de las 10:05 p.m. La policía informó que el cuerpo del pistolero fue encontrado dentro de su suite en Mandalay Bay alrededor de las 11:20 p.m. Se suicidó, la oficina forense del condado lo confirmó.

No está claro por qué el sistema no fue invocado para los oficiales antes. Pero Caleb Cage, jefe de la División de Administración de Emergencias y Seguridad Nacional de Nevada, explicó que “no hay evidencia” de que se haya utilizado NCORE en absoluto.

The NDEM Emergency Communications Center was monitoring the NCORE channels for the zone during our activation and there were no calls logged or received.

Chief of Nevada Division of Emergency Management and Homeland Security Caleb Cage