Problemas de seguridad en la carrera de la Secretaría de Estado de Nevada

Barbara Cegavske, Secretaria de Estado de Nevada (Cathleen Allison / Especial para el Review-Journal)

El asambleísta Nelson Araujo, de Nevada, en el centro, en la sede del Consejo Asiático de Desarrollo Comunitario en Las Vegas, el sábado 3 de marzo de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

CIUDAD DE CARSON – Las elecciones para la Secretaría de Estado tienen más peso a nivel nacional en estos días en medio de una mayor preocupación por la integridad de la boleta, la identificación de los votantes y los métodos a veces polémicos que los funcionarios han empleado para salvaguardar ambos. La carrera de este año en Nevada no es una excepción.

Los secretarios de estado típicamente sirven como los principales funcionarios de elecciones de un estado. En Nevada, tanto Barbara Cegavske, una republicana de Las Vegas que busca su segundo mandato, como el retador Nelson Araujo, un asambleísta demócrata de Las Vegas en el segundo mandato, han hecho de la protección de la boleta un tema principal en la carrera.

Eso tiene una buena razón: una encuesta realizada por la Universidad de Chicago y The Associated Press, publicada la semana pasada, encontró una falta generalizada de confianza entre los votantes estadounidenses en la seguridad y la precisión de sus sistemas de votación. Pero en un cambio de 180 grados con respecto a 2016, los republicanos este año tienen más probabilidades que los demócratas de confiar en la precisión de los retornos.

Tanto Cegavske como Araujo se enfocaron en la seguridad de las elecciones en sus respuestas a las preguntas en la guía del votante Review-Journal. Ambos hablan de mantener a las elecciones a salvo de posibles amenazas cibernéticas y de actualizar la seguridad de la boleta con nueva tecnología.

Cegavske, alineándose con un frecuente refrán republicano, ha sido identificada por aplicar esfuerzos para combatir el fraude y endurecer las reglas de identificación de votantes.

“Personalmente no tengo problemas para mostrar mi identificación cuando voy a votar. No sé por qué alguien pensaría que es un problema”, dijo el miércoles, y señaló que mostrar una credencial es estándar en todo, desde transacciones bancarias hasta embarcar en un avión comercial.

Araujo presenta el caso demócrata habitual para ampliar el acceso a la boleta electoral.

“Estoy más preocupado por asegurarme de que estamos abriendo oportunidades para que todas nuestras comunidades participen en la democracia”, detalló el lunes. “Y eso significa aumentar el acceso a las urnas mediante la implementación del registro de votación el mismo día, ampliando la votación anticipada”.

Cegavske abrió una investigación sobre un posible fraude electoral en abril de 2017, citando las acusaciones de que los empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) entregaron materiales de registro de votantes a los clientes del DMV que se sabe que no son ciudadanos. El DMV rechazó, y el asunto está pendiente mientras que experimentan una actualización del sistema, informó Cegavske.

En abril pasado, anunció que su oficina había eliminado 63 mil nombres de las listas de registro de votantes activos como parte del mantenimiento de la lista de rutina, federal y estatal. Esos votantes todavía pueden votar; los que se encuentran inactivos permanecen registrados por hasta cuatro años, y su estado vuelve a ser activado a través de cualquier contacto con los funcionarios electorales, como presentarse para votar, solicitar una boleta de votación en ausencia o presentar una nueva solicitud de registro.

Las nuevas máquinas de votación en los 17 condados de Nevada vieron su primera acción con las elecciones primarias del 12 de junio y verán la primera elección general el próximo mes. A septiembre, el estado tenía más de 1.7 millones de votantes registrados, 1.5 millones de ellos activos.

La otra función principal de la secretaría de estado es el mantenimiento de registros oficiales del estado, incluidos los registros comerciales. La oficina recibió críticas este año por las laxas garantías del sistema que hacen que las empresas estatales sean una presa fácil para el fraude.

La oficina de Cegavske declaró en ese momento que su poder para combatir el fraude en tales casos está limitado por la ley estatal, y agregó que era “deshonesto” culpar al secretario de estado en tales casos si las partes interesadas no cumplen con la debida diligencia.

Araujo, sin culpar directamente a Cegavske, mencionó que la oficina había estado “muy estancada” en mejorar la seguridad.

“Hay muchas preocupaciones reales sobre el sistema que estamos utilizando actualmente para atraer y retener a los dueños de negocios aquí en Nevada”, recalcó.

Cegavske, de 67 años, ha servido en el gobierno estatal desde 1996, cuando fue elegida por primera vez para la Asamblea de Nevada. Cumplió tres mandatos antes de ser elegida para el Senado en 2002, ocupando ese cargo hasta 2014, cuando buscó con éxito su puesto actual. Además de su servicio gubernamental, cita su experiencia como propietaria de una pequeña empresa. Ella y su esposo atendieron una tienda de conveniencia durante 13 años.

“Creo que necesitas a alguien en esta posición que no solo tenga los antecedentes legislativos que yo tengo, sino que también tenga antecedentes en pequeñas empresas”, destacó. “Creo que eso es extremadamente importante cuando se trata de licencias comerciales”.

Araujo, quien cumplirá 31 años el 24 de octubre y está terminando su segundo mandato en la Asamblea, anunció su candidatura hace más de un año.

“Siempre me ha apasionado esta oficina en general”, aseguró. “Lo que me inspiró a postularme es el hecho de que en la Legislatura me encontraba asegurándome constantemente de que estamos luchando para proteger a las pequeñas empresas y también de que aumentara el acceso a las urnas”.

Araujo ha superado significativamente a Cegavske en contribuciones de campaña, las revelaciones de finanzas presentadas por los candidatos el martes muestran que Araujo recaudó casi $321 mil desde junio por un total de poco menos de $518 mil, y ha gastado aproximadamente $292 mil.

Cegavske recaudó casi $157 mil para la carrera desde junio por un total de poco más de $225 mil. Ella ha gastado más de lo que ha recaudado en este ciclo electoral, aproximadamente $279 mil.

La revista Gobernante, en una evaluación de los concursos de secretarios de estado de este año en todo el país, calificó el concurso de Nevada como un lanzamiento de una moneda.