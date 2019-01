Problemas de tráfico en Las Vegas la próxima semana, CES llevará a 180 mil asistentes

El viernes 6 de enero de 2017, el tráfico de los autobuses y los taxis regresa mientras los peatones cruzan la calle en el Centro de convenciones de Las Vegas durante el CES. Jeff Scheid / Las Vegas Review-Journal Follow @jeffscheid

Mezcle un par de cientos de miles de asistentes a la convención con las multitudes de los tres juegos de Golden Knights y, ¿qué obtiene?

Una pesadilla de tráfico.

Se espera que más de 180 mil personas se reúnan en Las Vegas la próxima semana para la convención anual de CES, la más grande de la ciudad, que obstruye las carreteras ya abarrotadas cerca

de Strip.Además, los Golden Knights tienen tres juegos en casa en T-Mobile Arena durante el CES, el domingos, martes y jueves, lo que se suma a los problemas de tráfico.

Los enredos de tráfico deberían comenzar a reducirse el próximo viernes después de que CES cierre la tienda.

Los eventos CES se llevarán a cabo entre el martes y el próximo viernes y se repartirán en varios sitios de la ciudad. La mayor parte de la acción se llevará a cabo en el Centro de convenciones de Las Vegas y en el Centro de convenciones y exposiciones de Sands, con varias propiedades de Strip que albergan eventos más pequeños.

Para aquellos que deben viajar entre el Centro de Convenciones de Las Vegas y el corredor del resort, los funcionarios de transporte instan a los automovilistas a planificar con anticipación.

“Se espera que haya mucho tráfico la próxima semana en el corredor de Paradise Road, como resultado del CES”, dijo Tony Illia, portavoz del Departamento de Transporte de Nevada. “Si bien muchos congresistas y expositores utilizarán taxis, el monorraíl o un servicio de viajes compartidos, se recomienda a los automovilistas que eviten el área y utilicen rutas alternativas, si es posible. Sin embargo, si el viaje a través del corredor es inevitable, presupueste el tiempo de viaje adicional durante los días de la convención “.

La Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada no cuenta la cantidad de autos en las carreteras del valle durante los eventos, pero sí tiene datos sobre las carreteras que están más afectadas por el CES.

Cualquier carretera que se conecte directamente con el área del Centro de convenciones de Las Vegas, el centro de la ciudad y los hoteles de Strip, y el Aeropuerto Internacional McCarran estarán ocupados durante el CES, dijo Brian Hoeft, director del centro de gestión de tráfico.

“Los datos históricos muestran que el viaje estará más ocupado entre las 8 a.m. a las 11 a.m. y las 3 p.m. a las 7 de la tarde ”, dijo Hoeft.

Los concurridos corredores norte-sur incluyen: Paradise Road, Swenson Street, Joe W. Brown Drive, Koval Lane, Las Vegas Boulevard, Sammy Davis Jr. Drive, Dean Martin y Frank Sinatra.

Los concurridos pasillos de este a oeste incluyen: Tropicana Avenue, Harmon Avenue, Flamingo Road, Spring Mountain Road, Sands Avenue, Twain Avenue, Desert Inn Road, Convention Center Drive y Sahara Avenue.

También se espera que los intercambios de la interestatal 15 en Flamingo Road, Spring Mountain Road y Sahara Avenue estén ocupados.

Para evitar la congestión de tráfico adicional que presentarán los juegos Golden Knights, el RTC sugiere que los visitantes utilicen la ruta de autobús Strip y Downtown Express (SDX). El SDX comenzará a funcionar a las 7 a.m., dos horas antes de lo normal, desde el martes hasta el 11 de enero. El Monorraíl de Las Vegas es otra opción para los asistentes a la convención, dijo RTC.

Para los locales que asisten a los juegos Golden Knights, siempre existe la opción de usar el autobús Golden Knights Express de RTC desde cuatro áreas diferentes alrededor del valle.

Aquí hay una lista de opciones de servicio de transporte para los asistentes que viajan entre el Centro de Convenciones de Las Vegas, el Centro de Exposiciones Sands y otros lugares:

Servicio de transporte del hotel

El servicio de hotel de cortesía está disponible de lunes a 11 de enero. Las 10 rutas paran en 26 hoteles ubicados en el Strip de Las Vegas y en el centro de la ciudad.

Los transbordadores funcionan todo el día de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. de martes a jueves y de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Ene. 11. Las rutas selectas de un día dividido también se ofrecen durante la duración del CES, desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. Lunes.

Servicio de traslado exprés

– Transbordador C Space

El transbordador C Space va desde el centro de convenciones de Las Vegas hasta los discursos de Aria y CES en el Park Theatre del Park MGM, de lunes a viernes.

– Tech Express

Este servicio de transporte expreso se realizará cada 10 minutos de martes a jueves de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. y el viernes de 7:30 a.m. -4: 30 p.m. entre el Centro de Convenciones de Las Vegas y Sands Expo / Venetian. Ubicaciones de embarque: LVCC, en la acera cerca de la entrada C2; Veneciano, en la acera de la avenida Sands.

Monorriel de Las Vegas

El Monorriel de Las Vegas conecta el Centro de Convenciones de Las Vegas con varios hoteles en el Strip, entre ellos MGM Grand, Bally’s, Flamingo y Harrah’s. El servicio está disponible cada 4-8 minutos entre las 7 a.m.-medianoche del lunes, de 7 a.m. a 2 a.m., de martes a jueves, y de 7 a.m.-3 a.m., el viernes.

El Monorriel no presta servicio al Sands Expo Center / Venetian y se recomienda tomar el servicio de transporte Tech Express desde y hacia el LVCC y Sands / Venetian.

El Monorriel está ofreciendo boletos con descuento para los asistentes al CES a partir de $ 13 por un pase de 24 horas.

Opciones de viajes compartidos

Uber, Lyft y otras compañías de redes de transporte que operan en Las Vega están programadas para ser un factor importante en las necesidades de transporte de los asistentes.

Ubicaciones de salida:

• Centro de convenciones de Las Vegas, lote de bronce

• Sands Expo, principal porte-cochere.

• Veneciana, área de valet en garaje.

• ARIA, North valet

También hay otras opciones cercanas que los pasajeros pueden seleccionar cerca del Centro de convenciones de Las Vegas, como el hotel y restaurantes Westgate, Renaissance y sus alrededores. La mayoría de los hoteles han designado áreas de recolección para reunirse con su conductor.

Taxi

Las líneas de taxis están ubicadas en la parte delantera del Centro de convenciones de Las Vegas, los salones Norte y Sur y en todos los otros lugares de exhibición.

Las líneas de taxis tienden a ser largas, especialmente al final del espectáculo cada día. Para ahorrar tiempo y molestias, los organizadores del espectáculo sugieren tomar uno de los transportes CES gratuitos o el monorraíl de Las Vegas para evitar las multitudes.

Si tomar un taxi es el método preferido de un asistente, el CES insta a los asistentes a descargar la aplicación Bandwagon para disminuir los tiempos de espera de las líneas de taxi en el Centro de Convenciones de Las Vegas. Las partes vinculadas pueden omitir la línea de acceso prioritario a los taxis que salen.

Navegando por el Centro de Convenciones de Las Vegas

Moverse por el Centro de Convenciones de Las Vegas puede ser un viaje por derecho propio. Para ayudar a ahorrar a los asistentes unos pocos pasos, se proporcionan un par de servicios de vehículos motorizados.

– LVCC Shuttle Loop

Un servicio de transporte está disponible cada 10 minutos de martes a jueves, de 8 a.m. a 6:30 p.m. y viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m. desde cinco lugares alrededor del perímetro del LVCC.

– Servicio de carro de golf LVCC

Un servicio de carrito de golf proporcionado por Yamaha está disponible cada 10 minutos de martes a jueves, de 9 a.m. a 6 p.m. y viernes de 9 a.m. a 1 p.m. desde South Hall 1 cerca de Booth # 20258, South Hall 2 cerca de Booth # 25352 y Central Hall cerca de Booth # 16744.

El Review-Journal es propiedad de la familia del Presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands opera el Sands Expo & Convention Center y The Venetian.