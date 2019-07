Profesional de póquer afirma que lo asaltaron en casino de Las Vegas al irse de la WSOP

Un jugador de póker profesional afirma que lo asaltaron a punta de pistola el lunes temprano en las afueras del Hotel Río, que es sede de la Serie Mundial de Póker hasta mediados de julio.

Joe Salvaggi publicó en Twitter justo después de las 5:10 am que un “hombre saltó de un auto en camuflaje” en el estacionamiento del Río, ubicado en 3700 W. Flamingo Road, y “me apuntó un arma en la cara”. Salvaggi dijo que el hombre exigió las llaves de su auto y la mochila, que él afirma contenía miles de dólares.

“El momento más espantoso de mi vida”, escribió en el tuit.

En una serie de tuits de seguimiento, Salvaggi escribió que la policía le informó que la videovigilancia mostraba que había sido el blanco del ladrón, quien lo había seguido hasta el estacionamiento.

Escribió que se terminó “en un instante, pero no pude moverme”.

“Quedé completamente congelado”, y agregó que el ladrón no portaba una máscara.

La vocera del Departamento de Policía Metropolitana, Alejandra Zambrano, confirmó el lunes que los detectives de robo estaban investigando.

Ella mencionó que el robo fue reportado a las 5:05 a.m., y que la policía estaba buscando a un hombre de entre 30 y 40 años que conducía un sedán rojo.

A las 3 de la tarde, indicó Zambrano, los detectives también seguían “buscando una mejor vigilancia” para publicar el video que se lanzará al público.

Just got robbed at gunpoint at @wsop Pavilion parking lot of the Rio.Guy jumped out of car in camouflage, shoved a gun in my face and demanded my backpack with thousands in it and the keys to my car. scariest moment of my life #wsop2019 #wsop @CaesarsEnt retweet for awareness.

— JoeySal (@JoeSalOG) July 1, 2019