Profesor de UNLV propone “activismo literario”

El profesor y escritor Orduña, contó parte de su vida como inmigrante en Estados Unidos. Miércoles 28 de febrero de 2018 en Instituto Black Mountain de UNLV. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

José Orduña es profesor de literatura en UNLV y es originario de Fortín de las Flores, Veracruz. Cuando tenía dos años de edad, él junto a sus padres dejaron aquella población para cruzar la frontera hasta Chicago, donde comenzó la historia del escritor que dejó plasmada en su libro, “El peso de las sombras: Una memoria de la inmigración y el desplazamiento”.

El profesor de 32 años de edad, utiliza el “activismo literario” para manifestarse en los temas migratorios, que son comunes en las mesas de discusión de la comunidad hispana, de la que él es parte. En su maestría en Ensayo Literario en la Universidad de Iowa, era el único de su etnicidad en todas sus clases, esto lo motivó aún más a concluir sus estudios.

“En la escuela, cuando era estudiante, si acaso tuve uno o dos compañeros latinos, en Iowa, sí hay hispanos, pero no estudiando en una universidad, seguido hay redadas contra indocumentados, yo me sentía un poco fuera de lugar, pero al mismo tiempo me críe con carácter fuerte, es una mezcla de sentimientos”, comentó el profesor Orduña.

En UNLV él es el encargado del taller de escritura del género ficción y no ficción, y da clases de literatura en del departamento de inglés, ahora él ve a los jóvenes en sus pupitres, donde él estuvo en alguna ocasión, y sabe que es un ejemplo para sus pocos alumnos de su misma etnia.

“Aquí en UNLV sí tenemos estudiantes de familias latinas, me da gusto ser parte de la comunidad”, dijo Orduña.

Como maestro se siente orgulloso de ver la manera en que los estudiantes están tratando de hacer algo por sus comunidades, sabe que tienen que laborar para poder asistir a sus clases, “se nota que no vienen solamente por un diploma, están llenándose de herramientas para poder construir algo para nuestra comunidad y eso me da gusto”, comentó el también escritor.

El artista creador de libros considera que es importante hablar de los temas que a la comunidad hispana le afecta, “mediante ensayos, poemas o lo que sea, siempre hay que tener un pie plantado en los asuntos políticos que nos afectan, al fin del día hay que pararse y participar en lo que está pasando y apoyar”.

La madre de Orduña es intérprete inglés-español en un hospital en Chicago, mientras que su padre trabaja en la industria restaurantera, ellos siempre le inculcaron el hábito de la lectura, por eso mismo considera que, “los latinos sí leemos, es un gusto que no se ha perdido, sin embargo con jornadas de hasta 80 horas de trabajo semanales y diversas responsabilidades lo van dejando a un lado”.

Los temas que el escritor presentó en uno de los foros del Instituto Black Mountain de UNLV, en una ponencia realizada el 28 de febrero fueron: Opresión de clases, racismo y frontera militarizada. Había hasta 50 asistentes que se interesaron en estos temas y fueron a escuchar las experiencias de la vida de su maestro.

“Entre los latinos siempre está el tema sobre los papeles (estatus migratorio legal), y todos te preguntan lo mismo, si tienes o no papeles. En una ocasión en la secundaría a la niña que me gustaba que era caucásica, le pregunté si ella tenía papeles, porque para mí era muy normal el tema, ella no tenía ni idea de qué le estaba hablando”, confesó el escritor ante las risas de la audiencia.