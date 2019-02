Programa de clases extra en The Center con toque latino

La celebración anual de The Center (Centro de Enriquecimiento Académico y Excelencia), se llevó a cabo el sábado 28 de febrero en el hotel Rio de la ciudad de Las Vegas, esta ocasión con el toque latino ya que se reconoció la labor de la Cámara de Comercio Latina en el ámbito de educación.

Una de las alumnas destacadas, fue Lázara Ortega, nacida en San Cristóbal, Cuba, llegó con sus padres a Las Vegas a los 11 años de edad. El no conocer el idioma inglés no fue impedimento para cumplir sus metas académicas ya que mientras estudió en la William Orr Middle School, tomó clases de inglés gracias al programa The Center.

Luego de graduarse de Del Sol High School en el año 2011, la próxima meta de Lázara era estudiar la carrera universitaria de quinesiología, y cuenta que una vez más recurrió de nuevo a The Center para obtener ayuda en su inscripción a la universidad, obtuvo asesoría sobre programas federales que le permitieran costear su estancia en UNLV.

“Prácticamente durante toda mi vida y educación he tenido el apoyo de The Center, mi primer programa fue de aprendizaje de inglés, ellos me han guiado todo este tiempo, he tenido la oportunidad de devolver algo de esa ayuda trabajando como voluntaria; archivando, concertando citas con estudiantes o simplemente en lo que pudiera ayudar”, comentó la galardonada Ortega.

Para la ahora estudiante de UNLV, hay que tener presente que: “Diario llega gente a este país, hay que aprender inglés e involucrarse en la comunidad, los resultados se pueden ver cuando ayudas a las personas, ver una expresión de agradecimiento en sus caras es una gran recompensa”, expresó Ortega, sobre su trabajo como voluntaria en The Center.

Además de los logros académicos individuales de los estudiantes, se reconoció a la Cámara de Comercio Latina, “por ser una organización que está comprometida con estudiantes y con la comunidad hispana”, en palabras de la vocera de The Center, Flor Cardona.

86 por ciento de los estudiantes en The Center son hispanos, son 17 escuelas las que cuentan con el servicio de tutores y clases extras. 11 de las escuelas son Middle School y 6 son High School, además parte de los fondos federales con los que se mantiene The Center son destinados a adultos para su preparación y examen de GED en el colegio del Sur de Nevada, informó Cardona.

Por su parte Dany Tafoya, vicepresidente de la Cámara de Comercio Latina, agradeció el reconocimiento por parte de The Center: “Nos preocupamos por la educación de los jóvenes, no solamente latinos, sino en general, la Cámara, lleva 40 años ayudando a la comunidad, en aspectos como negocios y educación”.

El mismo Tafoya aseguró que: “Tenemos 15 estudiantes becados por parte de la Cámara y que también están en los programas de clases extras de The Center. Es una gran cooperación entre las 2 organizaciones en beneficio de los jóvenes”.

Para mayor información o voluntariarse puede comunicarse a The Center al 702-774-4545.