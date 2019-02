Programa de educación financiera beneficia a escuelas primarias

Con una donación de 40 mil dólares para financiar programas de educación financiera Bank of Nevada celebró sus primeros 20 años. El programa de Bank of Nevada, “20 for 20 Financial Literacy Program” proveerá $2,000 dólares a 20 escuelas primarias bajo la clasificación de Title 1 del Distrito Escolar del Condado Clark para el año escolar 2014-2015.