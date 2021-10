Promotor espera iniciar la construcción de un hotel de 850 millones de dólares en Las Vegas a principios de 2022

Developer Lorenzo Doumani plans to build the 720-room Majestic Las Vegas, a rendering of which is seen here. (Courtesy)

El promotor de un hotel en las afueras de Strip ha retrasado la fecha prevista para la colocación de la primera piedra, pero sigue teniendo el objetivo de terminar el imponente proyecto dentro de tres años.

El promotor del Majestic Las Vegas, Lorenzo Doumani, dijo el miércoles al Review-Journal que tiene previsto iniciar la construcción del hotel de 720 habitaciones en el primer trimestre de 2022, después de haber dicho en enero que esperaba poner la primera piedra a finales del verano o principios del otoño de este año.

Sin embargo, Doumani dijo que “sigue en camino” de completar el Majestic a finales de 2024.

Indicó que no ha empezado a comprar materiales de construcción para el Majestic y dijo que tiene que excavar la propiedad, en Convention Center Drive, cerca del norte del Strip, y hacer otros trabajos en el lugar durante nueve meses antes de que la torre del hotel empiece a tomar forma.

Pero, al hablar de la nueva fecha de inicio de las obras, citó los problemas de la cadena de suministro que han afectado a múltiples sectores, desde la construcción hasta la venta de automóviles.

“Es una auténtica locura”, dijo. “No se puede conseguir nada”.

Su proyecto de unos 850 millones de dólares no tendría casino y está dirigido a los viajeros de negocios. Majestic está frente a la sección recién construida del Centro de Convenciones de Las Vegas y está previsto que cuente con 35 suites corporativas, puestas a la venta desde 10 millones de dólares hasta 100 millones de dólares.

Las suites tendrían entre 5,000 y 25,000 pies cuadrados y ocuparían las 10 últimas plantas de la torre, dijo Doumani, quien añadió que las ventas comenzarán a finales de este mes.

Las Vegas ha experimentado un aumento del tráfico turístico después de que el brote de coronavirus provocara un descenso de visitantes el año pasado. Pero su industria de convenciones, normalmente lucrativa, sólo ha empezado a emerger en los últimos meses de su coma inducido por la pandemia.

La primera gran feria comercial en Estados Unidos desde la pandemia, World of Concrete, se celebró en junio en el nuevo West Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.

Doumani dijo que el sector de las convenciones es “lento pero se está recuperando”. No se acerca a los niveles anteriores a la pandemia, aunque los grandes encuentros también se reservan con mucha antelación, dijo.

El sitio de su proyecto es la antigua sede del hotel Clarion, que Doumani compró en 2014 y que implosionó al año siguiente.

Doumani obtuvo la aprobación del condado de Clark para el desarrollo de su hotel en 2019 y había esperado empezar a construir el Majestic el año pasado, pero la pandemia retrasó sus planes, según dijo anteriormente.