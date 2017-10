Pronombres interrogatives Lección #25

octubre 19, 2017 - 9:00 am

Pronombres interrogativos.

Los pronombres interrogativos son:

– Who? ¿quién?

– Whom? ¿a quién?

– Whose? ¿de quién?

– What? ¿qué?

– Which? ¿cuál?, ¿cuáles?, ¿qué?

A) Who? se utiliza como complemento y

hace referencia a personas.

Who is coming to the wedding? / ¿Quién viene a la boda?

B) Whom? Más formal y menos usual en el lenguaje hablado,

se utiliza como complemento y hace referencia a personas.

Whom did they invite? / ¿A quién invitaron?

C) Whose? Expresa posesión y pertenencia y

va seguido de la palabra a la cual se refiere.

Whose magazine is this? / ¿De quién es ésta revista?

D) What? Hace referencia a cosas

What is it? / ¿Qué es esto?

E) Which? Hace referencia a cosas y excepcionalmente a personas

Which is your favourite colour? / ¿Cuál es tu color preferido?

Which of the boys can play the piano? / ¿Cuál de los chicos

sabe tocar el piano?

Diferencia entre Who y Which –

Cuando nos referimos a personas se suele utilizar ‘who’. Sin embargo, empleamos ‘which’ cuando queremos ser más restrictivos o establecer la identidad de alguien dentro de un grupo:

Who are they? / Quienes son ellos?

Which is your brother? / ¿Cual de ellos es tu hermano?

– De la misma forma, se diferencia el uso entre ‘What’ y ‘Which’ en que ‘what’ se emplea de una forma más amplia, mientras que ‘which’ es más restrictivo.

What books do you prefer? / ¿Qué (clase de) libros prefieres?

Which book do you prefer? / ¿Qué (cual) libro prefieres?